SABOR NORMALNO NASTAVLJA S RADOM, VEĆINA OPORBE SE SLAŽE, ALI BELJAK NE: ‘Ovo je loša poruka građanima’

Većina saborske oporbe založila se u srijedu za nastavak rada Hrvatskog sabora ističući kako je uloga zastupničkog doma zaštita demokracije, jedino HSS drži da u ovom okolnostima ne bi trebali zasjedati

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je najavio da parlament nastavlja s normalnim radom te odbacio kritike dijela javnosti da bi odluke koje se tiču ljudskih prava treba donositi Sabor dvotrećinskom većinom, istaknuvši da se postupa u skladu su Ustavom.

“Dogovorili smo se da ćemo nastaviti s radom. S obzirom na okolnosti nećemo prekidati sjednicu”, kazao je Jandroković, pojasnivši da će danas i sutra raditi po najavljenom dnevnom redu.

U petak, s obzirom na to da se u četvrtak na sjednici Vlade očekuje novi set mjera za pomoć gospodarstvu, o njima bi se raspravljalo u Saboru, a o amandmanima bi se raspravljalo u ponedjeljak ujutro i tijekom popodneva glasovalo i o setu ekonomskih mjera, ali i o svim do sada raspravljenim točkama dnevnog reda, ukupno oko 30-ak točaka, izvijestio je čelnik parlamenta nakon sjednice predsjedništva Sabora.

Dodao je da će se, bude li veliki broj amandmana pa se ne stigne o svima raspraviti u ponedjeljak ujutro, onda će se glasovati u utorak.

Sabornica još nije u funkciji

“S obzirom na to da očekujem veliki broj amandmana, ne bismo glasovali ovdje, nego ćemo potražiti veći prostor u koji će se moći smjestiti stotinjak ili više zastupnika, a da se poštuju mjere zdravstvene zaštite. Još nismo odlučili, ali, među ostalima, razmišljamo i o Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski”, napomenuo je, dodavši da će nakon toga Sabor s radom nastaviti 15. travnja, i dalje u bivšoj zgradi Ine.

Što se zgrade Hrvatskog sabora tiče, Jandroković je rekao da su treći i četvrti kat izvan upotrebe, a u funkciji još nije ni sabornica zbog velikog lustera u dvorani oko kojeg je došlo do napuklina, što će se morati sanirati. Kada bi to sanirali, vratili bismo se u zgradu Sabora, radili bi prizemlje, prvi i drugi kat, rekao je, ali nije htio nagađati o rokovima.

Na novinarsko pitanje hoće li zastupnici dobiti punu plaću, bez obzira na to što ne dolaze svi na sjednice, Jandroković je odgovorio da Sabor mora raditi i da su, s obzirom na okolnosti, dogovorili režim rada po kojem na raspravi sudjeluje po dvoje zastupnika iz svakog kluba. Dodao je i da zastupnici koji nisu ovdje nisu ne zato što nisu željeli doći nego zato što je riječ o ograničenjima povezanima sa zdravstvenom sigurnošću.

Zahtjevnu situaciju riješili smo na pravi način

Komentirajući kritike dijela javnosti, ali i predsjednika Zorana Milanovića da bi Sabor, a ne Nacionalni stožer, trebao dvotrećinskom većinom donositi odluke koje se tiču ljudskih prava, kazao je da Hrvatski sabor trenutačno primjenjuje članak 16. Ustava koji predviđa da se određene slobode i prava mogu ograničiti zakonom kada je u pitanju zaštita zdravlja naših građana. Temeljem tog članka, a nakon što je ministar zdravstva proglasio epidemiju, primjenuje se Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji definira i karantenu i ograničenje kretanja i okupljanja, kao i ograničenje poduzetničkih aktivnosti, slijedom članaka Ustava 32. i 50., koji kažu da se, u slučaju kada treba zaštititi zdravlje građana, mogu ograničiti određene slobode poduzetništva i kretanja, pojasnio je Jandroković.

Važnim smatra to što se Ustavni sud nije oglasio i ukazao na bilo kakvu neustavnost i nezakonitost postupanja bilo kojeg tijela i smatra da su na pravi način riješili ovu zahtjevnu situaciju.

Na novinarski upit odgovorio je da je cilj novog seta gospodarskih mjera pronaći rješenja koja će u ovo vrijeme, a pogotovo nakon krize vezane uz koronavirus, osigurati da se hrvatsko gospodarstvo krene vraćati na razine na kojima je bilo prije krize.

30 milijardi kuna u privatni sektor

Cilj je zaštititi radna mjesta i privatno poduzetništvo, kazao je, istaknuvši da nikada u povijesti Hrvatske i ovog dijela Europe nije se dogodilo da država s tolikim sredstvima, 30 milijardi kuna, pomaže privatni sektor.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) ističe da Sabor treba nastaviti sjednicu Sabora jer ima dosta zakona i prijedloga koje treba raspraviti i jer se od Vlade očekuje drugi paket mjera koje bi trebale olakšati život građanima.

Drugu razlog naglašava, je što Sabor brani demokraciju. „Moramo biti svjesni da ukoliko se neka prava ograničavaju to može voditi i u jedan dio diktature što možemo vidjeti u susjedstvu, Mađarskoj i Srbiji”, kazao je.

“Radom Sabora i donošenjem nekih odluka dvotrećinskom većinom branimo liberalnu demokraciju jer čak i u vrijeme krize demokracija mora biti na prvom mjestu, uz zdravlje ljudi”, dodao je Hajdaš Dončić.

I Nikola Grmoja (Most) drži da Sabor treba nastaviti s radom.

“Može li se demokracija suspenzirati bez dvotrećinske većine, možemo li imati uopće demokraciju ako slušamo samo upute Stožera, ako Hrvatski sabor ne zasjeda i ne donosi odluke”, upitao je.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš nada se da će Sabor nastaviti sa zasjedanjem. “Sabor treba raditi jer ima dosta velikih interesa da u zakone prođu različita kukavičja jaja. Uloga Sabora je štititi demokraciju i GLAS je za to da nastavi kontinuirao raditi”, izjavila je Mrak Taritaš novinarima u Saboru koji zajeda u staroj Ininoj zgradi.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak mišljenja je međutim kako je u ovakvim okolnostima rad Sabora loš i nemoguć te da bi trebalo naći neki drugi model rada.

“Na ovaj način je to jednostavno nemoguće, treba vidjeti što poslovnik i zakoni dopuštaju, je li moguće nastaviti na neki drugi način, tehnologija danas to omogućuje. Na ovaj način Sabor ne može raditi i donositi zakone. Jednostavno je to nemoguće i nema nikakvog smisla”, izjavio je Beljak.

‘Ovo je loša poruka građanima’

Dodao je i kako je okupljanje stotinjak zastupnika na jednom mjestu loša poruka za građane Hrvatske.

Beljak ne vidi nikakvu opasnost u nezasjedanju Sabora ako kriza brzo završi no vidi ako kriza potraje, podsjetivši na primjer Mađarske gdje je premijer dobio ovlasti da vlada izvršnim uredbama.

