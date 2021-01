SABO KANDIDAT SDP-A ZA ČELNIKA VUKOVARA? Otkrio što očekuje od stranke, a o Tušeku kaže: ‘Ako će se gledati po mom slučaju, ide u zatvor’

Sutra od Predsjedništva očekujem da shodno statutu SDP-a Hrvatske dozvoli da gradska organizacija ima samostalno i autonomno pravo izabrati kandidata koji njima odgovara i koji će biti nada SDP-a Vukovar da poluči kvalitetan rezultat, rekao je Sabo

Danas smo simbolično imali sjednicu Gradskog odbora gdje je jednoglasno podržana moja kandidatura za gradonačelnika Vukovara, rekao je Željko Sabo za RTL Direkt i dodao da su napravili i anketu među svim članovima gradske organizacije u kojoj je 91 posto članova dalo potporu njegovoj kandidaturi, a dobio je potporu i županijske organizacije.

Odgovorio je očekuje li da će vrh stranke potvrditi njegovo kandidaturu.

“Sutra od Predsjedništva očekujem da shodno statutu SDP-a Hrvatske dozvoli da gradska organizacija ima samostalno i autonomno pravo izabrati kandidata koji njima odgovara i koji će biti nada SDP-a Vukovar da poluči kvalitetan rezultat”, rekao je Sabo i dodao da želi da Vukovar više ne bude grad nemira nego stabilnosti kako bi se vratili poduzetnici koji bježe od Vukovara i zadržali stanovništvo u gradu.

‘Nadam se da će prevladati i razum’

Upitan što ako Predsjedništvo SDP-a raspusti gradsku organizaciju, Sabo je kazao da onda još imaju mogućnost žaliti se na te odluke Statutarnoj komisiji i Glavnom odboru te da će to i učiniti. “Nadam se da ono što je netko rekao, da samo mudri ljudi mijenjaju mišljenja i svoje stavove, da će to prevladati i razum i da će se prihvatiti ovi argumenti koje sam rekao večeras”, kazao je.

Odgovorio je i kako tumači činjenicu da članstvu vukovarskog SDP-a ne smeta što je proveo u zatvoru i što je još uvijek jedan proces vodi protiv njega.

“Nisam htio govoriti o prošlosti. 28. prosinca prošle godine ja sam dobio totalnu rehabilitaciju i o tome ću pričati još u ovoj emisiji. Ali ćete od ponedjeljka svi mediji dobiti na pismeno odluku o brisanju tog kaznenog djela. I to se više po zakonu ne smije spominjati. U principu sam uvijek govorio da sam nevino osuđen. I ako je hrvatski sud rekao što je rekao, ja sam svoje završio”, kazao je.

O aferi Tušek: ‘Ako će se gledati po mom slučaju, gospodin ide u zatvor’

Na pitanje da analizira sličnosti i razlike svoga slučaja sa slučajem zagorskog HDZ-ovca Tušeka, Sabo je kazao da je netko otvorio Pandorinu kutiju u “presedanu presedana”.

“Kada se događao Željko Sabo koji je bio kandidat za gradonačelnika, to je Nacional objasnio u članku, trebalo je likvidirati Željka Saboa. Dobro, nisu me ubili, ali su me na taj način smijenili i završili tu akciju koju su htjeli da dođe HDZ i Penava na vlast”, kazao je.

“Ustavno pravo je da vas nitko ne smije snimati. To je pitanje i ocjena jednog čovjeka, kada će netko procijeniti da je javno mnijenje prihvaćeno. Prvi puta je Vrhovni sud prihvatio tajnu snimku kao dokaz u mom slučaju. Najkvalitetnije rješenje bi bilo kada bi netko vratio moj slučaj na početak, obnovio to suđenje, proglasio me nevinim i onda spriječio sve daljnje pokušaje koji će se događati. Ako će se gledati po mom slučaju, gospodin Tušek ide u zatvor”, rekao je.

