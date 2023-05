U studiju Net.hr-a gostovala je potpredsjednica Hrvatskog sabora i potpredsjednica SDP-a, saborska zastupnica Sabina Glasovac. Uvodno komentirala projekt cjelodnevne škole koji priprema Ministarstvo obrazovanja. Istaknula je da je po njezinom mišljenju u tom projektu puno toga krivog i pogrešnog.

"Iskreno mi je žao što je jedna dobra ideja rada svih škola u jednoj smijeni, pa i cjelodnevne nastave, možda i trajno kompromitirana i kontaminirana ovakvim pristupom ministarstva i načinom koji se pristupilo samom projektu", kazala je.

Cjelodnevna nastava nije problem, problem je ovako osmišljena cjelodnevna škola, dodala je. "Stječe se dojam da u njenom centru nije dijete, nego novac – kako što prije potrošiti europski novac i zajam svjetske banke. To su veliki novci, meni je drago da ih imamo i trebamo ih pametno usmjeriti u sustav, ali u cijeloj priči se iz fokusa izgubilo dijete i čovjek pa i učitelji i ravnatelji i lokalni predstavnici", ističe.

Kao jedan od problema navela je i činjenicu da mi i dan danas ne znamo tko je tih 200 stručnjaka koji su radili na tom projektu, tko je to osmišljao. "Očito u ministarstvu nisu shvatili da nema obrazovne reforme koja se može provesti bez podrške zbornica, učionica i škola. Ako oni ne osjećaju taj projekt kao svoj, on da to uspjeti ne može", rekla je.

Sporno je, kaže, i činjenica da se u istom periodu provodilo javno savjetovanje o eksperimentalnom programu, a paralelno s time se odmah raspisivao javni poziv školama za prijavu, a uopće se nemaju kurikulumi za nove predmete koji se uvode niti za one postojeće koji su se mijenjali.

"Nije čudno da je to na toj javno savjetovanje došlo nešto manje od 3000 komentara, većinom učitelja i ljudi iz sustava, mahom kritičkih i negativnih", kaže.

Kaže da su na učiteljskim vijećima i vijećima roditelja mahom odbijani prijedlozi da škole uđu u projekt cjelodnevne nastave, a unatoč tome je ministarstvo išlo u fazu dva te je preko ministarstva i nekih osnivača vršilo snažne pritiske da mijenjaju svoje odluke.

"To sve skupa sada nas dovodi do jednog kaosa, a stvari su mogle biti tako jednostavne. Smatramo da je trebalo ići u postupno uvođenje ovakvog jednog projekta na način da osiguramo prvo infrastrukturne i materijalne preduvjete da škole rade u jednoj smjeni. Nakon toga, Hrvatska ima sjajne modele produženog boravka, pa čak i cjelodnevnog boravka u Rijeci, koje smo mogli unaprijediti, eksperimentalno vidjeti gdje ih još poboljšati. Njih obavezno moraju provoditi dvije učiteljice i trošak više ne bi smio biti na osnivačima i roditeljima nego je ministarstvo moglo preuzeti na sebe sam taj financijski trošak financiranja produženog ili cjelodnevnog boravka", pojasnila je.

"Smatramo da je to mogla biti jedna dobra priča. Uz to, moramo težiti ka tome da poštujemo hrvatske dokumente. Imamo strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je donesena 2014. godine bez ijednog glasa protiv u Hrvatskom saboru. Tamo smo se opredijelili za devetogodišnje obvezno osnovno obrazovanje – znači, raniji ulazak djece u sustav odgoja i obrazovanja. Međutim, u tom sustavu je, za razliku od ovog prijedloga, manje obveznosti više izbornosti, veća autonomija škola i nastavnika i veća individualizacija odnosno poštivanje specifičnosti svakog učenika i njihovih potreba. Mislimo da je to mogao biti jedan sjajan prvi korak koji bi ima podršku i struke i ostalih", rekla je saborska zastupnica.

"To je sve postavljeno na krivim temeljima i bojim se da je možda kasno da se to ispravi“, rekla je Glasovac u studiju Net.hr-a.

Predizborna košarica Andreja Plenkovića

Osvrnula se i na nedavne najave premijera Andreja Plenkovića o rastu plaća od 1. siječnja 2024. godine. "Dok su potrošačke košarice građana sve skuplje, a plaće gube na kupovnoj moći, to je ova predizborna košarica Andreja Plenkovića sve bogatija. Taj pristup da vi plasirate nešto na prvi maj u jednoj rečenici, bez ikakvog programa kako…mislim oni su vrlo vješti u PR-u i spinu, to im se mora priznati. Iako to čak nije dobar niti PR-ovski potez, jer ostala su brojna neodgovorena pitanja pa se onda poslije toga nekim posebnim kanalima bacaju probni baloni iz same Vlade vjerojatno“, ustvrdila je Glasovac u studiju Net.hr-a.

"Pa onda čujemo da ćemo plaće povećati tako da ukinemo prirez, pa će se umanjiti ulaganja u mirovinski sustav. Svaki dan je neka nova informacija i to je poprilično neozbiljno", kaže, dodajući da je nezahvalno komentirati nešto što je apsolutno nerazrađeno.

"Prema ovim informacijama koje imamo kada govorimo o prirezu, iz svega toga ispada da će ovo biti još jedno lažno obećanje. Jedino što je sigurno jest da od ovog ljeta trošarine i cijene goriva idu gore, one će sigurno porasti. Samim time rezultirat će većim povećanjem cijena", istaknula je.

Čak i da dođe do povećanja plaća, to će sve pojesti inflacija u ovoj godini, rekla je Glasovac. "Po ovome što vidimo, ponovno su dosljedni tome da imovinu bogatih ne diraju, ali zato socijalno ugroženim slučajevima u zamjenu za socijalnu pomoć traže uknjižbu na jedini krov nad glavom i jedinu nekretninu. U onoj Marićevoj poreznoj reformi, tko je profitirao? Pa oni s dohodcima većim od 20 tisuća kuna. Oni bogati, bogatiji", rekla je.

Kaže da opet štitimo bogate te da će njima to ići u prilog. Značajniji porast plaća će osjetiti samo oni koji imaju visoka primanja. Oni koji imaju niža primanja, ta povećanja će biti toliko mala da će ih možda već u ovoj godini pojesti inflacija, a s druge strane moglo bi se ozbiljno reflektirati na niže mirovine. Naprosto jedan ozbiljan potez koji bi mogao oslabiti mirovinski sustav koji je ionako već na koljenima", rekla je saborska zastupnica.

Komentirala je iu je li moguće da je premijer pustio informaciju o povećanju plaća da se makne fokus s afere s krivotvorenim covid testovima. "Da je Andrej Plenković htio da naši građani imaju veće plaće i mirovine, to bi se već događalo ovih prethodnih godinu-godinu i pol dana. Plaće jesu nešto malo rasle, no kupovna moć građana je slabila jer ih nismo zaštitili prilikom ulaska u euro", ustvrdila je.

Dodala je da nije prihvatio njihov prijedlog da se neoporezivi dio plaća poveća s 4000 na 5000 kuna kako bi građanima koliko-toliko ostavili jedan iznos na mjesečnoj razini više u novčaniku. "Inzistiramo na tome da se mirovine usklađuju po drugoj formuli, da se u 100-postotnom iznosu usklađuju s povoljnijim parametrom za njih, u ovom slučaju s porastom cijena. Oni to odbijaju, oni to ne žele napraviti", rekla je.

Istaknula je da u galopirajućoj inflaciji troškovi života onim najugroženijima i s najmanjim primanjima najviše rastu te su oni najviše pogođeni inflacijom. "Njima inflacija nije 12 posto, oni najviše troše na hranu i energente. Njima inflacija pojede sve, njima osnovna mirovina i niska primanja idu samo na hranu i energente. Htjeli smo da ih Vlada zaštiti da oni na početku i na kraju 2022. godine koja je iza nas mogu za svoju mirovinu i za svoju plaću kupiti jednak iznos proizvoda. Oni to nisu željeli i to odbijaju napraviti. A sada najednom, povećat ćemo plaće. Ali ne odmah, nego s 1. siječnjem. Što ćemo raditi ovih 7 mjeseci?", pita se saborska zastupnica.

"To je vjerojatno, zato sam rekla, spin i PR potez da bi se maknulo svjetlo s još jedne korupcijske afere, gdje vidite opet da jedan mladi čovjek, 24 godine, je uspio naći model kako se obogatiti preko leđa najslabijih i najugroženijih u hrvatskom društvu, ljudi koji su bili u strahu od covida, od kojeg je umiralo tisuće ljudi u Hrvatskoj. Tko zna koliko je ljudi izgubilo život ili se razboljelo samo zato što je kupilo krivotvoreni test konstruiran iz kuhinje HDZ-ovca, koje su državne institucije naručivale. Gospođa kojoj smo kao trebali vjerovati, gospođa Markotić, oni su isto tako kupovali te testove. Dokle ide ta bahatost?", kaže Glasovac.

'Najveći problem Hrvatske je HDZ'

Dodala je da nju to zapravo uopće ne čudi. "Ako mi imamo ministra koji traži od građana da mu 25 tisuća eura sufinanciraju kredit APN-a…ljudi koji nemaju nekretninu da njemu sufinanciraju 25 tisuća eura da bi on imao treću nekretninu – jednu već ima, ovo će mu biti druga i ima državni stan u kojem živi, a koji mu uopće ne pripada po kvadraturi, gdje i one jastučiće koje je kupovao za taj stan je isto tražio da mu plate hrvatski građani, i to se namirilo iz državnog proračuna. Zamislite dokle to ide, koja je to banda!“, rekla je Glasovac.

Upitana koji su po njezinom mišljenju trenutno najveći problemi s kojima se hrvatski građani suočavaju, kazala je da su to niske mirovine niske plaće, nizak životni standard.

"Pogledajte sada koliko je država profitirala u inflaciji od PDV-a, od viših cijena. Nitko sretniji nego država, trlja ruke. U milijardama se bilježi suficit. Jel bio toliki problem da se kao u Španjolskoj 60-70 % tih sredstava usmjeri nazad građanima da drže glavu iznad vode i da im se održi kakav-takav standard? Jer održavajući standard građana vi njima omogućavate kupovnu moć, opet punite proračun i to ima nekakvog smisla", kazala je.

"Da taj novac ulažete u nekakve investicije, nešto što će dati dodatnu vrijednost? Ne! Ljudima se daju mrvice, daju se jednokratne potpore. Najveći problem ove države je taj model HDZ-a - tiha privatizacija javno-zdravstvenog sustava, pravosuđe koje ne žele riješiti, to je zdravstvo koje se naprosto raspada. Nikada više nije ulagano u zdravstvo, a nikada gori ishodi i rezultati. Negdje taj novac odlazi. Ne odlazi na liječenje bolesti i na prevenciju bolesti. Odlazi opet u neke privatne džepove", rekla je.

"Oni će radije platiti nekoj privatnoj klinici stotine milijuna kuna neke preglede, primjerice za onkološke bolesnike, umjesto da kupe jedan takav PCT uređaj za primjerice KBC Zagreb koji košta 3 puta manje. Najveći problem Hrvatske je HDZ, da budem kratka i njihov način upravljanja državom", rekla je Sabina Glasovac u studiju Net.hr-a.

Što je još rekla o smanjenju informatike u školama, strašnom zločinu koji se dogodio u beogradskoj osnovnoj školi, nedavnim prozivkama od strane HDZ-ovaca te pripremama SDP-a za nadolazeću superizbornu godinu, pogledajte u cijelom intervjuu.