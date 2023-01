Što se događa u HDZ-u i zašto je premijer Andrej Plenković tako naglo smijenio dvoje ministara, komentirali su SDP-ova Sabina Glasovac te HDZ-ov Damir Habijan, za N1.

Habijan: 'To pokazuje da funkcionira i demokracija u stranci'

"Ako pogledate neke druge države članice EU i njihove vlade i fluktuacije ministara u mandatu jedne vlade, onda ovo nije ništa neuobičajeno. Predsjednik vlade je taj koji bira svoj tim, a u konačnici su bitni jedino rezultati koje ta vlada ostvaruje”, smatra Habijan i dodaje da nitko pa ni oporba, čija je dužnost da kritizira i ukazuje na probleme, ne može osporiti rezultate koji su ostvareni samo prošle godine. "To je jedino bitno", dodao je Habijan.

Na pitanje funkcionira li onda premijer kao "jedan čovjek za sve", ako u konačnici ministri nisu bitni, Habijan je istaknuo da premijer ima pravo mijenjati ministre.

Glasovac: 'Ova Vlada jedino bilježi uspjeh u organiziranom kriminalu'

"Mislim da to demantira i činjenica da je predsjedništvo HDZ-a na kojem je i Ivan Anušić glasao za kolegu Branka Bačića kao novog ministra graditeljstva, a bio je protiv odlaska Nataše Tramišak. To pokazuje da funkcionira i demokracija u stranci”, rekao je te ponovio da premijer ima to pravo i tu ovlast da sam bira suradnike.

“Dokle god je HDZ-ova vlada na čelu Hrvatske i dokle god je Andrej Plenković premijer, za hrvatske građane spasa i boljeg života nema”, kaže Sabina Glasovac. Smatra da iza ove vlade nema uspjeha i rezultata jer u šest godina nije pokrenuta zdravstvena, obrazovna i reforma lokalne samouprave i pravosuđa.

“Obnova je poraz svih nas, jer treću zimu puštamo ljude da spavaju u kontejnerima da se razbolijevaju i umiru u takvim okolnostima. Ova vlada jedini uspjeh koji bilježi je onaj u organiziranom kriminalu i izmjenama ministara”, kaže Glasovac i dodaje da smo jako nisko pali.

Dodaje da je i ranije isticala kako nije problem hoće li nakon Marka doći Janko već je problem u Andreju Plenkoviću koji radi jedino ono što mu može pomoći u njegovoj europskoj karijeri i da za nju žrtvuje i interese hrvatskih građana.

Habijan kaže kako mu je nevjerojatno da to govori netko tko dolazi iz SDP-a gdje je predsjednik stranke Peđa Grbin izbacio pola zastupnika i zastupnica iz stranke jer se nisu slagali s politikom Peđe Grbina i koji je iz tog razloga raspustio stranačko vodstvo Grada Zagreba i izbacio Viktora Gotovca.

“Govoriti o autoritativnosti i nedostatku demokracije u HDZ-u je nešto što bi od strane SDP-a, zadnje trebalo doći”, kaže Habijan. Ponovno je istaknuo izgradnju Pelješkog mosta, ulazak u europodručje i Schengen kao velike uspjehe vlade.

Rekao je kako ovu vladu u sedam godina otkako vodi Hrvatsku iz godine u godinu prati neka kriza od Agrokora, pandemije, potresa, energetske krize i da se HDZ izborio sa svakom.

Habijan: 'Sigurno stvari mogu ići brže i bolje'

Na pitanje je li se s izborom Ivana Paladine izgubilo 10 mjeseci na obnovu, Habijan kaže da se neki pomaci ipak vide i da ne bi govorio o tome da se izgubilo vrijeme.

“Sigurno stvari mogu ići brže i bolje. Činjenica je da postoji neko usko grlo, konkretno u konstrukcijskoj obnovi i izgradnji zamjenskih kuća. Definitivno taj proces treba ubrzati. Mislim da je izbor kolege Branka Bačića koji je obavljao dužnost ministra graditeljstva i koji je stručna osoba , ali isto tako osoba s autoritetom i iskustvom dobar. Mogu reći da će on taj postupak koordinirati na najbolji način i da će se postupak obnove ubrzati”, kaže Habijan.

Sabina Glasovac kaže da je i Tomislav Medved bio zadužen za obnovu i da autoritet potpredsjednika Vlade i autoritet kojeg ima u HDZ nisu doprinijeli tome da obnova ide brže.

“Plenkoviću i HDZ-u životni interesi i pitanja doslovno života i smrti građana, nisu prioritet. Ne samo sada. Spominje se ulazak u europodručje i Schengen kao cilj kojem je Hrvatska stremila od ulaska u EU i NATO i po tom pitanju su radile brojne vlade. Ali ulazak u eurozonu i Schengen nisu trebali biti ciljevi, nego sredstva da hrvatski građani žive bolje”, ističe Glasovac i dodaje da ljudi danas podnose žrtve zbog toga što vlada nije napravila ništa da bi ulazak u euro svima olakšao svakodnevni život i ulazak učinio što bezbolnijim.

Rekla je da Vlada nije htjela napraviti ništa što joj je oporba predlagala, od monitoringa cijena, ublažavanja inflacije i dodaje da je na to odmahivala rukom i dodaje da premijer nije i neće ništa napraviti.

Također, dodala je da smo izgubili jako puno dragocjenog vremena. Rekla je kako je Hrvatska iskoristila samo 20 posto novca kojeg nam je dala Europska unija za obnovu. Podsjetila je da je oporba tražila da obnova bude centralizirani proces, da jedna osoba bude odgovorna, da se potiče samoobnova i da ništa nije od toga prihvaćeno.

'HDZ obnovio manje kuća nego što je ministara promijenio'

Na pitanje koliko će trajati proces promjene organizacije sustava obnove, Habijan kaže kako je ključno to što je novi ministar Branko Bačić koji ima iskustva i da će on točno znati gdje su sva uska grla u procesu obnove.

“Ako postoji volja i ako bude potrebno nešto mijenjati u smislu zakona i podzakonskih akata ne vidim nikakvu zapreku za to. Vladajuća većina postoji, ona će to i donijeti, a siguran sam i da će i oporba glasati za to”, kaže Habijan i kaže da je svima u interesu da se ovo ubrza.

Glasovac kaže da je HDZ obnovio manje kuća nego što je ministara promijenio. “Oporba vam je sve ovo prije godinu dana predlagala, a na žalost to niste prihvatili. Izgubit ćemo najmanje 6 mjeseci na uhodavanje”, smatra Glasovac i dodaje da se sad majstorski spina da će Bačić kao novi ministar već na odboru predstaviti plan.

“No postavlja se pitanje, ako je Bačić bio kandidat za ministra prije devet mjeseci i ako ste toliko vjerovali da on svojom snagom i umijećem to može okrenuti na bolje, zašto niste tada Bačića imenovali za ministra “, upitala je Habijana i dodala da su sve ove smjene ministara igre prijestolja u HDZ-u.

“Kako oslabiti slavonski HDZ i ojačati zadarski HDZ, koji skoro ne postoji i napraviti disbalans Mati Frankoviću u Dubrovačko-neretvanskoj. Sve ovo skupa veze nema sa željom da se građanima pomogne”, smatra Glasovac.

'Teza o Tramišak unutarstranačkim obračunima došla iz kuhinje oporbe'

Habijan kaže kako ova je teza o smjeni Nataše Tramišak kao žrtve u unutarstranačkim obračunima došla iz kuhinje oporbe.

“Ministar Paladina i ministrica Tramišak dali su svoj obol radi vlade”, kaže Habijan i dodaje da je prije dvije godine govorilo se o Erliću kao novom ministru no da je u unutarstranačkom pripetavanju prošla Tramišak. “Nitko tada nije postavio pitanje zašto ona, a ne on”, kaže Habijan i zaključuje da se sad stvara priča gdje je nema.

“U konačnici jedino što je bitno su rezultati, oni jedini ostaju”, zaključuje Habijan. Rekao je da je dodatni spin koji je došao iz oporbene kuhinje da je ministrica Tramišak smijenjena zbog suradnje s europskim istražiteljima. “Pravosuđe je samostalno i neovisno, što cijelo vrijeme ističemo”, rekao je Habijan i dodao da HDZ ne drži šapu na pravosuđu, a kao dokaz istaknuo je istrage koje se vode protiv HDZ-ovih dužnosnika.

'Je li Tramišak otišla zbog podjele plijena to ćemo vidjeti'

Glasovac kaže da je Gabrijela Žalac otišla zbog rada europskih institucija, ne hrvatskih i preplaćenog softvera. “Sada se vodi istraga protiv drugog softvera, koji je treba biti plaćen 32 milijuna kuna. Je li Tramišak otišla zbog podjele plijena to ćemo vidjeti što će se događati s ovim natječajem”, kaže Glasovac.

Također rekla je da ne bi davala ministrici Tramišak nadnaravne moći ali da je činjenica da smo mi u Hrvatskoj došli na tu razinu da je uspješan ministar onaj koji iza sebe nema afere.

“Ali isto tako njeno ministarstvo koje je bilo ključno za podvlačenje europskog novca je potpuno podbacilo”, kaže Glasovac i dodaje da se to vidjelo tijekom rebalansa proračuna kad je postalo vidljivo da je povukla svega 60 posto sredstava koja su nam bila na raspolaganju.

“Poraz svih nas je da premijer smjenjuje ministricu iz subjektivnih razloga, dok za brojne ministre koji imaju katastrofalne rezultate i rade štetu Hrvatskoj, njih ne miče”, rekla je Glasovac i spomenula imena Vilija Beroša, Maria Banožića, Marije Vučković, Gordan Grlić Radman.

“Ti ljudi koji su trebali biti na izlaznim vratima jer postoje ozbilje sumnje da rade protiv Ustava RH, postoje ozbiljne sumnje da rade protiv zakona RH ostaju. kakva je to vlada? Kakvi su to rezultati?”, pita se Glasovac.

'Mislite i bavite se SDP-om'

Habijan je rekao kako nitko iz Europe nije reagirao kako bi se provela istraga protiv ministrice Žalac i napomenuo da je delegirani europski tužitelj dio hrvatskog državnog odvjetništva i da je samo radio svoj posao, odnosno, kontrolirao potrošnju novca iz EU fondova.

“Mislite i bavite se SDP-om. Ja vam to toplo i dobronamjerno preporučujem. To vam pokazuju i ankete, tri puta ste slabiji od HDZ-a ako pogledamo postotke. Počnite od svog dvorišta”, kaže Habijan.

Rekao je i kako će se u ponedjeljak oba nova kandidata za ministre predstaviti planove za njihove resore Hrvatskom saboru i dodao je da će svi saborski zastupnici imati priliku postaviti pitanja i da se nada da će i na njih dobiti odgovore.

“Na tim odborima vidjet ćemo konture rada oba ministra i poznavajući ih očekujem da će rezultati oba ministra biti dobri”, rekao je.

Glasovac je rekla da će SDP glasati protiv oba ministra

“Smatramo da vlada stvara okruženje u državi koje je neodrživo. Imamo očekivanja zbog tih ljudi koji žive u kontejnerima i ovise isključivo o toj vladi. A jedina očekivanja od Andreja Plenkovića i njegovih ministara je da mu budu poslušni i vežu konja gdje im gazda kaže”, rekla je Glasovac i dodala da tako postavljena vlada nije u službi hrvatskih građana već u službi europske karijere Andreja Plenkovića i službi unutarstranačkih HDZ-ovih igara.