Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac govorila je o važnosti cijepljenja, kao i prijedlozima za kampanju cijepljenja.

Na pitanje jesu li za obvezno cijepljenje, Glasovac kaže – kada budu iscrpljene sve druge opcije, što sada nije situacija.

“Nismo za to da se propisuje obvezno cijepljenje. Neke su ruralne sredine dobile autobuse za cijepljenje, no Vlada može učiniti puno više. Stožer je trebao biti stručno tijelo i imati autoritet struke, znanosti. Mi sada govorimo o tome u zadnjim minutama. Stožer nije reagirano na vrijeme, ljude se nije razuvjeravalo od lažnih informacija, bilo je dvostrukih kriterija, a kampanja se svodila na bedževe”, rekla je Sabina Glasovac za N1.

Kazala je i kako misli da je ideja Sandre Benčić o uključivanju građana u kampanju bila dobra.

“Trebalo bi se možda ići i prema građanima koji su preboljeli Covid, da se makne politika, da se naprave organizirana kampanja i plan cijepljenja”, kazala je.

“Cjepiva prvo nije bilo, pa je došlo sad do toga da ga je previše. Mi sada imamo cjepivo koje će propasti ili će se podijeliti, a netko je za to odgovoran. No nismo za obvezno cijepljenje, još ima prostora za djelovanje”, rekla je Glasovac.