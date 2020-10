SABINA GLASOVAC DAN NAKON RASKOLA U SDP-U: ‘Nećemo dopustiti da sudbinu stranke predamo u ruke HDZ-a’

Nikada se nije dogodilo da se većinski preglasao neki prijedlog predsjednika, kazala je, naglasivši da su i prije tri mjeseca bili nezadovoljni nekim rješenjima i upozoravali da je bolje da se s time pričeka do unutarstranačkih izbora

Potpredsjednica SDP-a Sabina Glasovac u srijedu je, dan nakon raskola unutar stranke, izrazila uvjerenje da Klub zastupnika neće doći u situaciju da se o stranačkim kadrovskim rješenjima odlučuje glasovima HDZ-a u Saboru.

Glasovac je Grbinov prijedlog za dužnost potpredsjednice Sabora nakon što je Rajko Ostojić stavio mandat u mirovanje i postoji mogućnost da je neki zastupnici SDP-a ne podrže nego da bude izglasana glasovima HDZ-a.

“Do toga neće doći. To se nikada nije dogodilo i mislim da se nikada u SDP-u ni neće dogoditi. Nikada se nije dogodilo neovisno o tome što smo mislili o nekim rješenjima, uvijek smo na kraju poštivali odluke stranke i nikada nam se nije dogodilo da našu sudbinu predajemo u ruke našim ključnim političkim oponentima”, sigurna je Glasovac.

Uvjerena sam da u SDP-u može biti različitih mišljenja, čak i nečega što se naziva konfliktom, ali jamčim vam da ne nedostaje zdravog razuma i svijesti na što smo pristali kada smo ušli u stranku, poručila je potpredsjednica stranke.

“Dobro je da se ove stvari, ako se trebaju dogoditi, dogode na samom početku”, ustvrdila je Glasovac na pitanje jesu li Predsjedništvo i Peđa Grbin u utorak navečer doživjeli poraz. Kazala je da je očekivala drugačiji ishod na sjednici Kluba, dodavši da je “pravo tih zastupnika tako reagirati, ali se nadam da su svjesni da to sa sobom nosi da ćemo se mi i u narednim danima morati ponovno baviti se sobom”.

“Mislili smo da nakon unutarstranačkih izbora idemo drugim putem i da ćemo se posvetiti problemima građana, širenju ideje socijaldemokracije, ali očito neki smatraju da se i dalje trebamo baviti samima sobom”, ustvrdila je Glasovac.

SDP u pat-poziciji

Od subotnje sjednice Glavnog odbora, kaže, ne zna što očekivati jer ‘nije baba Vanga’.

“Cijelo vrijeme zagovaram stav da trebamo biti kritični prema pojavama i radu kada smatramo da se ne radi dobro, ali isto tako i da moramo raditi. A ovo je na neki način pat pozicija. On je imao pravo doći na sjednicu i izraziti svoje mišljenje, to nitko ne osporava, ali treba biti svjestan i onoga što to za sobom nosi i da onda opet moramo raspetljavati gordijske čvorove”, odgovorila je Glasovac na pitanje o sankcijama za one koji se protive odlukama Predsjedništva, a među kojima je i bivši predsjednik Davor Bernardić.

Dodala je i da je v.d. predsjednika Zlatko Komadina također predlagao neke stvari bez konzultacija s predsjedništvom Kluba i samim Predsjedništvom stranke te da su u Klubu sve to podržali, bez obzira na to što su mislili o tome.

Nikada se nije dogodilo da se većinski preglasao neki prijedlog predsjednika, kazala je, naglasivši da su i prije tri mjeseca bili nezadovoljni nekim rješenjima i upozoravali da je bolje da se s time pričeka do unutarstranačkih izbora pa su i to sve podržali na plenarnoj sjednici Sabora.

Glasovac ne misli da je Predsjedništvo ispalo naivno jer nije pretpostavilo da bi se ovako nešto moglo dogoditi. “Predsjedništvo je jednoglasno dalo predsjedniku podršku za njegove prijedloge, nakon toga je on išao na Klub zastupnika i nije dobio podršku. Što je tu naivno? Mislim da je to ispravan put. Ništa se nije radilo u četiri zida neke sobe, tako da nije moglo biti transparentnije”, ustvrdila je, poručivši da se situacija mora razriješiti.

Svi koji su se kandidirali na unutarstranačkim izborima svjesni su da to podrazumijeva i odgovornost za donošenje rješenja. Možda ti ljudi nisu očekivali da ćemo se odmah naći s ovako neugodnom i konfuznom situacijom, ali to je odgovornost koji taj posao nosi sa sobom, poručila je.