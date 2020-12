Trgovci se u predblagdansko vrijeme oslanjanju na impulsnu kupnju čega u koroni gotovo da i nema

Epidemiološke mjere protiv suzbijanja covida-19 sada dobivaju novo zatezanje. Jedno od njih je i veće ograničavanje broja kupaca u trgovinama. Trenutačno jedan kupac može biti na 4 kvadratna metra, ali po novome bi se ta površina mogla povećati na 10 kvadratna metra.

“Razgovara se s predstavnicima trgovina koji idu u smjeru dodatnih ograničavanja broja kupaca koji smiju biti u jednoj trgovini, ali sve se radi u razgovorima s predstavnicima tih djelatnosti”, rekao je šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. Detalji se bruse, a izgledno je da će ograničenja biti krojena prema površini objekta. “Bit će prilagođena veličini trgovine. Nisu precizirane brojke. To bi moglo biti jedna osoba na 10 četvornih metara”, najavio je Božinović, a prenosi Poslovni dnevnik.

Trgovci ne bi podnijeli potpuno zatvaranje

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca su na oprezu. “U više smo navrata predlagali da se umjesto zatvaranja trgovina razmisli o prilagodbi mjera s obzirom na epidemiološku situaciju. Potpuno zatvaranje trgovci ne bi mogli podnijeti i time bi bila ugrožena brojna radna mjesta u sektoru”, kažu u HUP-Udruzi trgovine. Prijedlog trgovaca je da se za pojedine veličine formata trgovine odredi različita potrebna površina po kupcu.

Od 28. studenog kada je na snagu stupio novi lockdown, trgovine i trgovački centri morali su ograničiti broj kupaca. Po pojedincu su morali osigurati najmanje 4 metra površine uz isticanje obavijesti o najvećem mogućem broju kupaca na ulazu.

Potrošnja će potonuti i do 30 posto

Očekivanja su da će predblagdanska potrošnja potonuti i do 30 % u odnosu na lani, upozorava Drago Munjiza, glavni izvršni direktor Lonije. Ističe da se trgovci u predblagdansko vrijeme oslanjanju na impulsnu kupnju čega u koroni gotovo da i nema.

“Trgovcima je najveći trošak ograničenje broja ljudi u trgovini, no nemamo ništa od labavih mjera ako Covid i dalje traje”, kaže Munjiza. Pojašnjava da nije samo stvar broja ljudi u trgovini, već optimalnog funkcioniranja lanca nabave proizvoda koji epidemija dovodi u pitanje. “Mi ćemo provoditi mjere, ako se postrože, prilagodit ćemo se”, kaže.

Jurica Lovrinčević, predsjednik Uprave Pevexa, lanca koji je već uveo termalne kamere i automatske brojače kupaca kaže za Poslovni dnevnik da “podržavaju svaku mjeru za povećanje sigurnosti”. “Samo ne želimo zatvaranje dućana jer to bi bila katastrofa za poslovanje. Bilo kakva ograničenja rada će se odraziti na promet, no mi prvenstveno želimo doprinijeti stabiliziranju situacije”, kaže on

