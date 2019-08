SA 18 GODINA POSTAO JE HEROJ, NJEGOV POTEZ OZNAČIO KRAJ RATA: ‘Pod prijetnjom srpske paljbe penjali smo se jedan drugome na ramena’

Mladići su se jedan drugome penjali na ramena pod prijetnjom srpske paljbe

Jasmin Hadžić, hrvatski branitelj, već je s 18 godina postao heroj, a čini se da je za mnoge to i ostao. Kao što je u Hrvatskoj općepoznato, prvi hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman je 6. kolovoza 1995. godine podignuo Hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. Međutim, dan ranije, Jasmin je s dvojicom kolega, Marijem Bilaćem i Eduardom Baltićem skinuo srpsku zastavu s istog jarbola, donosi RTL. Mladići su se jedan drugome penjali na ramena pod prijetnjom srpske paljbe. Zastava je bila zakačena za zapetljani lanac, no Jasmin ga je dohvatio.

“Taj jarbol je bio, pa evo možda tako debljine i stao povlačiti. No vidio sam da ja to neću moći jednom rukom strgnuti da bi Korade rekao da se objesim na taj lanac i nek se ljuljam dok to ne pukne. Tako je i bilo. Ja sam se uhvatio puštajući noge na jedno tri ili četiri metra visine potežući taj lanac. Kad je to puklo s tim lancem sam i ja na leđa pao”, prepričao hrvatski branitelj Jasmin Hadžić.

‘Mi smo bili ti koji su završili rat’

Jasmin je u Slavoniji 1991. za vrijeme rata izgubio oca i brata, a kraj rata označen je četiri godine kasnije kada se skinula srpska zastava te se postavila 20-metarska hrvatska zastava.

“Kad je to sve se završilo, kad su se stvari slegle, onda smo mi tek ustvari vidjeli da smo mi bili ti koji smo završili rat. Skidajući srpsku zastavu s trona velikosrpske ideje i politike koja je vladala u to doba”, ponosno se prisjeća Jasmin.

Nije ni pomislio na vojnu mirovinu

Tu akciju je izveo s odabranim kolegama iz 7. gardijske brigade, odnosno s legendarnim Pumama. S njima je Jasmin i dalje u kontaktu, no kako kaže, prioritet mu je obitelj. A ima i dvoje djece kojima je i danas heroj. Danas Jasmin radi u tvrtki koja se bavi održavanjem prometnica pa zato svako jutro sjeda u svoj traktor pa krči travu i raslinje. Nakon rata, Jasmin se vratio civilnom životu, a na vojnu mirovinu nije ni pomišljao.

“Maknuo sam se od te ratne zbilje. Naravno, nikad nisam zaboravio, niti želim, niti smijemo to zaboraviti. Ali mislim da ne trebamo ni svi živjeti baš da samo živimo tom vremenu. Povijest je ta koja piše knjige, a mi kao branitelji trebamo biti osovina te države”, govori Jasmin.