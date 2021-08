Prošlo je gotovo mjesec dana od spajanja Pelješkog mosta. Konstrukcija Pelješkog mosta je spojena prije gotovo mjesec dana, a trenutno se betonira razdjelni pojas između dvije kolničke trake, doznaje Dnevnik Nove TV.

"Ti radovi bi mogli biti gotovi kroz tri do četiri tjedna. Zatim nastavljamo s ugradnjom unutarnje zaštitne ograde, nastavljaju se i radovi na samoj rasponskoj konstrukciji u vidu pjeskarenja i nanošenja antikorozivne zaštite", rekao je Davor Perić iz Hrvatskih cesta.

U problemima grčka tvrtka koja gradi stonsku obilaznicu

Međutim, kako navodi Dnevnik.hr, s problemima se bori grčka tvrtka Avax, izvođač radova na dijelu stonske obilaznice.

"Pojavljuju se problemi u ogromnom povećanju cijena materijala i energenata, što drastično povećava troškove izgradnje na ovom projektu stonske obilaznice", rekao je Franko Mekišić, predstavnik Avaxa, te dodao da to neće utjecati na rok, a to je kraj lipnja 2022. godine. Mekišić je također rekao da je ugovorom propisana procedura u slučaju povećanja troškova: "Mi razmatramo zahtjev uputiti naručitelju, odnosno nadzornoj službi na ovom projektu, a to je Institut građevinarstva Hrvatske."

Grci tvrde i da su zbog korone imali problema s ljudima i tehnikom.

Hrvatske ceste: Izvođač mora završiti radove u ugovorenom roku

Ipak, Hrvatske ceste vjeruju da je planirani rok dostižan.

"Ugovorne cijene nije moguće mijenjati, a mi takav zahtjev od grčkog izvođača nismo niti dobili. To i dalje obvezuje izvođača da radove završi u ugovorenom roku. U suprotnom su mogući penali", rekao je Perić za Dnevnik Nove TV.