S PANTOVČAKA, UZ KOLINDU, ODLAZI I NJEN KADAR: Svi će se vratiti na prijašnja radna mjesta, a jedan će čovjek dočekati Milanovića

Većina dužnosnika će po prestanku mandata Kolinde Grabar Kitarović napustiti Pantovčak i vratiti se na svoja radna mjesta, dok Renata Margaretić Urlić nije sigurno hoće li uzeti zakonsku mogućnost od 6+6 mjeseci primanja dužnosničke plaće, a Zorana Milanovića će ondje dočekati savjetnik za analitiku i unutarnju politiku Vladimir Lončarević

Većina dužnosnika u Uredu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović nakon 18. veljače, kada Zoran Milanović započinje mandat, nastavit će raditi u institucijama u kojima su imali radno mjesto i prije angažmana na Pantovčaku, piše u subotu Jutarnji list.

Tako će Grabar-Kitarović biti među rijetkima, ako ne i jedina, koja će na kraju svoga mandata koristiti zakonsku mogućnost da u prvih šest mjeseci od prestanka dužnosti prima punu plaću, a u idućih šest pola predsjedničke plaće. Kolinda Grabar-Kitarović iskoristit će pravo na Ured bivše predsjednice u sklopu kojega ima pravo na dva službenika i vozača, navodi dnevnik.

Povratak u ministarstva

Predstojnica Ureda predsjednice Anamarija Kirinić namjerava se, doznaje Jutarnji, vratiti u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Prije angažmana u Uredu predsjednice Anamarija Kirinić bila je savjetnica u Kabinetu ministra znanosti. Kirinić je karijeru počela 1992. godine u Ministarstvu znanosti i tehnologije, da bi od 2005. do 2008. bila u Ministarstvu vanjskih poslova. Dok je ministrica vanjskih poslova bila Kolinda Grabar-Kitarović, radila je u njezinu kabinetu.

Pročelnica Kabineta predsjednice Natalija Hmelina vratit će se u Sabor gdje je prije angažmana na Pantovčaku radila kao savjetnica u Uredu za protokol. Karijeru je počela u Ministarstvu vanjskih poslova, potom je prešla u Ministarstvo pravosuđa, a 2012. godine u Sabor.

Glasnogovornica Ivana Crnić vratit će se u Ministarstvo vanjskih poslova. Crnić je karijeru počela 2002. u Ministarstvu europskih integracija i to na poslovima informiranja javnosti o prednostima ulaska Hrvatske u EU. Od 2013. do 2017. godine obavljala je konzularne poslove u Generalnom konzulatu Hrvatske u Mississaugi, Kanada.

Savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Zrinko Petener namjerava se vratiti u Ministarstvo obrane. Petener je od 2001. do 2014. godine radio u sigurnosno-obavještajnome sustavu Ministarstva obrane, a od 2014. do 2016. bio je u Upravi za obrambenu politiku MORH-a. Savjetnik za vanjsku politiku Sebastian Rogač najvjerojatnije će se vratiti u Ministarstvo vanjskih poslova. Kao profesionalni diplomat u MVP-u radio je od 2009. Među ostalim bio je u Stalnoj misiji Hrvatske pri UN-u u New Yorku.

Lončarević ostaje, Urlić se možda vraća na HRT

Savjetnica za društvene djelatnosti i mlade Renata Margaretić Urlić je novinarka koja je prije dolaska na Pantovčak radila na HRT-u. Njezino područje je bila kultura. Rekla je kako još nije odlučila hoće li se vratiti na HRT ili će uzeti 6 plus 6. Savjetnik za gospodarstvo Marko Primorac vratit će se na Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je od 2016. radio kao docent. Predavao je o javnim financijama, lokalnim financijama i poreznom sustavu.

Savjetnik za analitiku i unutarnju politiku Vladimir Lončarević, za razliku od svojih kolega, 18. veljače neće biti razriješen dužnosti jer je zaposlenik Ureda predsjednice i ostaje na radnome mjestu i nakon dolaska Milanovića na Pantovčak, donosi Jutarnji list.

