S NOVOM GODINOM NA SNAGU STUPIO NIŽI PDV NA HRANU: Novinari istražili je li košarica uopće pojeftinila i koliko

S prvim siječnjem nove godine na snagu su stupile porezne promjene, odnosno smanjenje PDV-a na određene skupine namirnica – meso, ribu voće i povrće, jaja i dječje pelene. RTL je istražio osjeti li se to na novčanicima potrošača.

Neki trgovački lanci nisu htjeli čekati Novu godinu pa su s nižim cijenama krenuli već u prosincu. No valja naglasiti da je tijekom godine zabilježen porast cijena hrane za 0.5 posto. U prosincu je ona pala za 0.4 posto, cijena mesa pala je za 0.6 posto i voća za jedan posto. No cijena ribe je ostala ista, dok je cijena povrća narasla za četiri posto.

Ljudi kažu da osjete razliku

Sada su banane jeftinije za gotovo kunu, jaja za kunu i 39 lipa, dok se na junećoj lopatici uštedi pet kuna i 76 lipa.

“Evo sad pogledajte ove proizvode, puretina 11 kuna panirana, prije je bila 23-24, pa recimo povrće otprilike kunu, dvije jeftinije”, rekao je Zlatko Ribarić.

“Vide se promjene na niže ne na svim artiklima, pogotovo na mliječnim proizvodima i na mesu”, dodao je Boris Riznar.

Gospodarska komora za RTL je otkrila prve procjene nove potrošačke košarice.

Gospodarska komora očekuje stotinjak kuna jeftiniju košaricu

“Već je sredina siječnja i u trgovinama vidimo da su oni proizvodi na koje je snižen PDV jeftiniji za 9-10 posto. Očekujemo da će na mjesečno razini potrošačka košarica biti snižena za nekih stotinjak kuna, za one koji kupuju više i do nekoliko stotina niže nego su bile do sada”, rekla je direktorica Sektora za trgovinu Tomislava Ravlić.

Neki građani pak tvrde da se te promjene na novčanicima baš i neće osjetiti, na što resorni ministar odgovara: “Imamo tržište i tržište je to koje diktira cijene. Ako uđete u bilo koji maloprodajni lanac, ja volim ići u njih, vidite da smo konačno došli do korekcije cijene na niže”, rekao je Zdravko Marić.

Službeni podaci o stvarnom učinku niže stope PDV-a stižu tek sljedeći mjesec, no zasad se može reći da je bilo pojeftinjenja, no ne u mjeri u kojoj su ga trgovci najavljivali, zaključuje RTL.