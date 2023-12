Nastavljaju se izuzetno topli dani, iako sa sjevera stiže nešto vlage zbog premještanja frontalnih sustava. Sve to najavljuje ne toliko tipične zimske dane.

U srijedu nas je probudilo malo hladnije jutro i magla s niskim oblacima, piše Danas.hr. Na sjevernom Jadranu i u gorju bilo je pretežno oblačno, a u Dalmaciji djelomice sunčano. Uz obalu tek ponegdje burin, a na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na obali je podigla se do 11 Celzija, a na kopnu do 2 Celzija.

Poslijepodne u središnjih i sjeverozapadnoj Hrvatskoj zadržat će se niski oblaci i magla, ali će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadnjak. U noći na četvrtak magla. Temperature između 9 i 12 Celzija.

Slavonija, Baranja i Srijem bit će sunčaniji, a navečer je moguća magla. Tek u Podunavlju umjeren jugoistočnjak. Bit će malo svježije nego u utorak, oko 13 stupnjeva.

Dalmatince čeka djelomice do pretežno sunčano. Više oblaka može biti u zaleđu. Vjetar umjereno slab tek na otvorenom moru rijetko do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura između 14 i 17 stupnjeva.

Sjeverni Jadran i gorje u srijedu će biti najoblačniji dio zemlje. Niski oblaci ostat će do kraja dana. U Lici i Gorskom kotaru oko 11 Celzija, a uz more će temperatura ići do 15 stupnjeva.

U narednim danima na kopnu će biti iznadprosječno toplo s temperaturama do 15 stupnjeva, promjenjivo i pretežno oblačno. Oborina će biti većinom u gorju dok je vjerojatnost za slabu kišu u cijeloj unutrašnjosti veća u subotu te na novu godinu. Puhat će slab do umjeren u višim krajevimai jak jugozapadnjak.

Na moru slijedi djelomice sunčan četvrtak, a u petak mjestimična kiša, najviše na sjevernom Jadranu. U subotu će se naoblaka proširiti na cijelu obalu. Lokalno mogu pasti i obilnije kiše. Vjetar uglavnom umjeren, u subotu i jako jugo,a u nedjelju bura. Temperature će ići do 14 stupnjeva.

Još nije pouzdano, ali izračuni sada pokazuju ovako

Još uvijek postoji veliki rasap kompjutorskih prognostičkih izračuna pa za detaljniju i pouzdaniju vremensku prognozu za novogodišnju noć valja još pričekati. No, trenutačno djeluje najvjerojatnije:

Bilo je naznaka da bi temperatura mogla pasti u subotu i na staru godinu, ali najnoviji izračuni pokazuju da neće biti tako. Do kraja ove godine bit će iznaprosječno toplo. Postojale su čak i naznake za snijeg u višim krajevima, ta vjerojatnost se smanjila i u novogodišnjoj noći bi u većini krajeva trebalo biti suho vrijeme i ne bi trebalo biti kiše, rekao je Tomislav Kozarić za HRT.

Na pitanje kakvo nas vrijeme očekuje u prvom tjednu 2024., Kozarić je rekao da je trenutačna prognoza pouzdana samo do subote.

"Trenutno ne možemo mnogo toga tvrditi, barem ne s nekom velikom sigurnošću, ali ipak postoje neke naznake da bi jedan kraći period, barem u siječnju, mogao biti hladniji, a to povećava i vjerojatnost za mogućnost snijega", objasnio je.

Što se tiče snijega na skijalištima u inozemstvu, rekao je da su i ondje temperature visoke i iznadprosječno je toplo, no skijališta proizvode umjetni snijeg.

U Zagrebu bi temperatura u nedjelju trebala biti oko 12 stupnjeva i ne očekuju se oborine.

U Splitu također suho i nešto toplije, do 13 stupnjeva.

Osijek bi mogao zagrijati do 14 stupnjeva Celzija.

Riječki doček mogla bi pokvariti kiša, a maksimalna temperatura bit će 13 stupnjeva.

Dubrovčani bi se također mogli okupati uz nekoliko kapi kiše ako će dočekati Novu naotovrenom, Temperature će ići do 13 Celzija.