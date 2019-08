S MILANKOM JE IZ PARTIJE OTIŠAO I DAŠAK GLAMURA: S fakulteta je uletjela ravno u Sabor, voljela je modu i luksuz, ali ne i Bernardića

Često je isticala kako je 28 godina članica SDP-a te kako spada u red stranačkih prvoboraca. Ipak, danas je otišla iz stranke

Milanka Opačić je kao okidač za svoj izlazak iz SDP-a navela četverosatni sastanak Predsjedništva stranke i Kluba zastupnika na kojem joj je postalo “jasno da niti jedna niti druga strana nemaju snage da izvuku stranku iz krize”, objavila je da će biti nezavisna zastupnica, ali na pitanje znači li to da će podržavati Vladu Andreja Plenkovića kada će joj biti potrebna većina nije odgovorila precizno i odlučno ne, tako da je postala posve realnom mogućnost da njezin glas bude još jedna potencijalna podrška krhkoj saborskoj većini. Odgovorila je da će se “zalagati i glasati za svaki prijedlog koji je dobar za građane i Republiku Hrvatsku neovisno od koga dolazio.”

Milanka Opačić je često ponosno isticala da je 28 godina članica SDP-a, da spada u red stranačkih prvoboraca, a u trenutku napuštanja SDP-a rekla je da je stranci dala “svu svoju energiju i znanje”.

S fakulteta direktno u Sabor

Opačić je diplomirala na zagrebačkom Fakultetu političkih nauka 1991. a zbog činjenice da je već 1992. godine izabrana za zastupnicu u Saboru RH često se spominjala kao primjer stranačkog kadra koji nije iskusio nikakav drugačiji posao, ni stres borbe za posao na tržištu rada, jer je doslovno s fakulteta ušla u visoku politiku i na visoku plaću – zahvaljujući stranačkom angažmanu, a i kasnije, sva njezina radna mjesta i karijerni uspon bio je vezan isključivo uz stranku.

U vrijeme Vlade Ivice Račana, kao saborska zastupnica izabrana je u saborske odbore koji se bave pitanjima socijalne skrbi, obitelji, rada itd, te je već uoči formiranja Vlade Zorana Milanovića slovila za kandidatkinju za mjesto ministrice za ta pitanja, no 2011. ne postaje samo ministrica socijalne politike i mladih nego i potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti. Smatralo ju se pripadnicom najužeg kruga premijera Zorana Milanovića, osobom kojoj je Milanović prepustio cijeli osjetljivi resor socijalnih pitanja.

Ustavni sud srušio joj je Obiteljski zakon

Političarka koja je do tada bila u široj javnosti prisutna tek kao osoba koja povremeno manje ili više angažirano debatira u Saboru, kao ministrica se našla na vrlo odgovornoj poziciji i tu je često bila podvrgnuta žestokoj kritici. Gurala je obiteljski zakon koji je izazvao mnogo nezadovoljstva a na kraju ga je srušio Ustavni sud.

“Bez stvarne potrebe da se stari Obiteljski zakon baci u smeće i donese novi, ministrica Opačić je, nepoznatim nečim izazvana, okupila grupicu podržavateljica i prepustila im kreiranje propisa koji se dotiču u nekom segmentu svake građanke i građanina u Republici Hrvatskoj. Umjesto dorade starog Zakona u segmentima koji nisu bili usuglašeni s ratificiranim međunarodnim konvencijama i investiranja svih raspoloživih sredstava u uspostavu sustava koji ga dosljedno provodi, krenulo se u izmišljanje tople vode za čije se grijanje zapravo nema sredstava”, pisalo je u priopćenju udruge B.a.b.e, u veljači 2015. kada je ministrica Opačić poslala u hitnu proceduru Obiteljski zakon.

‘Arogantna i bahata’

Sanja Sarnavka, aktivistica i voditeljica udruge B.a.b.e, javno je govorila za ministricu da je “arogantna i bahata”. Upravo je Sarnavka upozorila i na činjenicu da je ministrica Opačić u Bruxellesu u svibnju 2012., dakle, još mnogo prije referendumske inicijative Željke Markić, pogrešno govorila da hrvatski Ustav definira brak kao zajednicu žene i muškarca. Sarnavka je tada ustvrdila da je to za nju još jedan od dokaza da je ministrica Opačić nekompetentna i “da često ne zna o čemu govori”.

“Najstrašnije je kad nešto ne znate, a ponašate se bahato i bezobrazno. U Milanki Opačić imate osobu koja ne zna, a ponaša se kao da sve zna. Uhvatila sam se za glavu kada se vidjela da ona uoči referenduma poziva građane da glasaju protiv. Uvjerena zagovornica “protiv”, koja je uvjerena da je takva definicija braka već upisana u Ustavu, odvajkada što bi se reklo…”, komentirala je Sarnavka.

2014. godine je bila upletena u skandal oko outsorcinga čistačica: najavila je da će smanjiti troškove u ministarstvu tako da se posao čišćenja povjeri vanjskoj tvrtki, a onda se pokazalo da njezin savjetnik Damir Cimer vlasnik tvrtke Calesco – koja je upravo registrirana za posao čišćenja.

Luksuzni shopping s Čermakom

Ministrica Opačić je izjavila da smatra da “žene daju politici specifičnu notu i puno su više senzibilizirane na probleme ljudi nego muškarci”, no ostala je u sjećanjima mnogih kao političarka koja nije uspijevala pokazati empatiju te je često bila kritizirana zbog nedostatka osjećaja za najteže ugrožene socijalne slučajeve, a nakon uvođenja softvera za rezanje onih koji nemaju pravo na socijalnu pomoć, bilo je primjera da su i mnoge osobe na rubu egzistencije ostale “odrezane”.

Često je bila na meti fotografa i propitivanja koliko su skupe dizajnerske torbice i haljine koje je nosila, a salvu zgražanja je izazvala objava s njezinog šopinga u luksuznom dućanu u Dubrovniku, u društvu generala Ivana Čermaka i Lynn Montgomery, supruge bivšeg američkog veleposlanika u Hrvatskoj i Srbiji. Činjenica jest da za njezinog ministarskog mandata nije ratificirana Istanbulska konvencija, uz obrazloženje da nije bilo dostatnih financijskih sredstava.

Nakon posljednjih parlamentarnih izbora izabrana je iz kvote SDP-a na mjesto potpredsjednice Sabora, ali nakon što dolazi do smjene na vrhu SDP-a, te umjesto Zorana Milanovića SDP preuzima Davor Bernardić, slijedi i smjena Milanke Opačić s te ugodne pozicije: potpredsjednik Sabora ima veću plaću od običnih zastupnika, osiguranje i ono najvažnije – automobil i vozača. Na to mjesto izabran je Siniša Hajdaš Dončić, a Milanka Opačić postaje obična zastupnica ali i velika i otvorena kritičarka rada Davora Bernardića.

Spekulacije da je spremna pomoći HDZ-u

No, osim što je postala otvorena kritičarka Bernardićevog rada već u proljeće 2017. počinje se spekulirati i o tome je li ona spremna pomoći u održavanju HDZ-ove krhke većine. Nakon što je SDP zajedno s cijelom oporbom zatražio opoziv ministra financija Zdravka Marića zbog upletenosti u aferu Agrokor, upravo je Milanka Opačić odlučila javno istupiti i govoriti o tome da ne treba opozvati Marića te da ona neće glasati za njegov opoziv.

“Mislim da je tajming loš, i zbog lokalnih izbora i zbog toga što, nažalost, imamo problema s očuvanjem radnih mjesta u Agrokoru”, izjavila je Opačić nekoliko dana prije glasanja o opozivu i rekla da neće biti na glasanju “zbog obiteljske situacije.” Nakon toga je predsjednik Kluba zastupnika Arsen Bauk proglasio obaveznim dolazak na glasovanje i Milanka Opačić je zapravo uz pomoć stranačke stege bila prisiljena glasati kako je stranka zatražila. Bio je to trenutak kada se kao podrška Plenkovićevoj većini pokazao Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda premijera Zorana Milanovića.

‘Vjerujte, neće se ni primjetiti da je otišla’

U lipnju 2017. Milanka Opačić je izjavila da “Bernardić želi da ona izađe iz SDP-a, ali da on neće taj film gledati”, no nakon toga gotovo posve se povukla iz političkih aktivnosti, a iako je najavila da će se posvetiti radu za “svoje birače” nastupala je minimalno a činjenica jest da je niti vrh stranke nije uključivao u stranačke aktivnost.

No, činjenica jest da je mnogi SDP-ovci, pa i oni s višegodišnjim stranačkim stažom, nisu smatrali “velikim radnikom”. Predrag Matić je to izgovorio i posve otvoreno, ali, doduše, na dan njezina izlaska iz stranke: ”Svatko ima pravo izaći iz stranke. A to koliki je njen doprinos stranci bio u zadnjem mandatu… vjerujte, neće se ni primjetiti da je otišla”.

Iako je, dakle, otvoreno govorila da neće izaći iz stranke, sada se odlučila na taj korak, a u vrijeme kada je stranka rastrgana unutarstranačkim ratom taj je korak vrlo lako obrazložiti, no činjenica jest da se Milanka Opačić nije odlučno ogradila od mogućnosti da bude glas više za većinu kada će zatrebati.