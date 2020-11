PRVO CJEPIVO SAMO ŠTO NIJE STIGLO, A KOD NAS SE VEĆ NAZIRE VELIKI PROBLEM: ‘Nemamo kapacitete da zadovoljimo takve potrebe’

Cijepljenje protiv novog koronavirusa SARS-CoV-2 Pfizerovim cjepivom počet će možda već krajem ove ili početkom sljedeće godine

Najveći izazov u sljedećim mjesecima predstavlja činjenica da tu vakcinu treba održati i transportirati diljem svijeta, i to na temperaturi od oko -70 °C, koliko zahtijeva čuvanje Pfizer-BioNTech cjepiva. Cijeli postupak komplicira i to što se cjepivo prima u dva navrata, u točno određenom razmaku od tri tjedna. Nakon što dođu na odredište, bočice s Pfizerovim cjepivom mogu se čuvati na temperaturi između 2 i 8 °C samo pet dana. Ako se ne iskoristi, onda to cjepivo treba neškodljivo uništiti, tj. spaliti. To će biti golem izazov jer treba cijepiti veliki broj ljudi u pet dana, ali i sve to opet ponoviti za tri tjedna, piše Slobodna.

“Ne možete samo odlediti cjepivo i onda čekati da se netko pojavi i cijepi se. Mora postojati plan”, kažu američki stručnjaci. Američke zdravstvene vlasti tvrde da u velikim, centralnim bolnicama postoje golemi zamrzivači u kojima će se moći čuvati cjepivo. Međutim, odmah je došao demantij iz američke savezne države Havaji u kojoj kažu da oni nemaju takve resurse.

“Kad pogledate Afriku ili Indiju, ni oni nemaju infrastrukturu za čuvanje cjepiva”, rekao je CNN-u stručnjak David Gitlin. Američki mediji navode i primjer Perua kao zemlje koja je naručila Pfizerovo cjepivo. U Limi postoje uvjeti za držanje cjepiva, međutim, za ostalih 20 milijuna Peruanaca u ostatku zemlje nema ni jedan takav objekt.

Ni u Hrvatskoj nema kapaciteta

U Hrvatskoj, koja je naručila milijun doza Pfizerova cjepiva, slična je situacija. “Iako neke naše djelatnosti koriste ovakve hladnjake, nemamo kapacitet, tj. volumen hladnjaka koji bi zadovoljili potrebe za hlađenjem na toj temperaturi”, rekli su u splitskoj bolnici za Slobodnu Dalmaciju.

Iz njemačke tvrtke BioNTech priznaju da postoji problem s čuvanjem cjepiva na tako niskoj temperaturi. Došli su na ideju da se distribucija obavlja čuvanjem u suhom ledu, i to sve dok se ne otkrije način kako bi se cjepivo moglo držati i na manjim temperaturama. Pfizer inače planira sljedeće godine staviti na raspolaganje 1,3 milijarde doza svog cjepiva, za što će trebati jako puno suhog leda, kao i kutija koje čuvaju temperaturu. Takve kutije mogle bi sadržavati 4875 doza, a cjepivo bi se u njima moglo čuvati oko dva tjedna.

Cijena jedne doze do 10 eura

No, sve to usporava i komplicira dostavu te u konačnici poskupljuje samo cijepljenje, iako će jedna doza vakcine biti između 2,5 i 10 eura.

Inače, Pfizer je druga po veličini i zaradi farmaceutska kompanija u svijetu, odmah iza američkog Johnson&Johnsona. Pfizerovi prihodi su oko 56 milijardi dolara.

