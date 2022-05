Ako je ikada trebalo sjesti na bicikl ili u autobus, umjesto u automobil, to je danas. Benzin je najskuplji ikad, litra je 13 i pol kuna. Samo za usporedbu, na današnji dan prije dvije godine cijena je bila niža od osam kuna, što znači da ste s 200 kuna benzina mogli doći skoro do Šibenika, a danas jedva da možete do Gospića, piše RTL Direkt.

I ne treba biti posebno financijski pismen da bi čovjek primijetio da su vrećice na izlasku iz supermarketa praznije. Samo na primjeru suncokretova ulja vidimo da se prije dvije godine za 100 kuna moglo kupiti 10 boca, a danas se za 100 kuna može kupiti njih pet.

Najveći je problem u tome svemu što i guverner HNB-a i ekonomisti misle da će inflacija nastaviti rasti i da ovo nije kraj. Benzin će biti još skuplji pa će skuplje biti i autobusne karte i dostava hrane i namirnice. Rast će i kamate. Što bi rekao bivši premijer Ivo Sanader, u banani smo.

Psihološka granica

Sa suzom u oku sjećamo se davnih vremena kad je imaginarna psihološka granica bila 10 kuna po litri benzina. Sad nam psiha jednostavno mora prihvatiti da granice nema, možda će ići preko 15, 17 ili 20. Prošla ovako velika inflacija urezala se u sjećanje onih koji su je proživjeli.

Jer još prije dvije godine tri litre ulja, tri kilograma brašna, dva kruha, kava u kafiću i tri litre goriva koštalo bi nas 100 kuna. A sada za 100 kuna možemo dobiti dvije litre ulja, dva kilograma brašna, jedan kruh i jednu kavu, a umjesto tri, jednu litru goriva.

No, ne samo cijena hrane. Skuplja je i dostava. Nema više besplatne. Skuplje su i autobusne karte.

Ivan Leskovar, direktor prijevozničke tvrtke, kaže: "Mi smo samo jedna mala kap u cijeloj toj spirali koja se okreće i nemamo drugih instrumenata osim podizanja cijena karata za naše putnike. Nažalost, to je tako." Upitan za koliko su podigli cijene, kaže za dvadesetak posto. "Gorivo je otišlo 50 posto, mi smo morali korigirati cijene naših karata za nekakvih 20 posto", govori.

Najgore tek stiže?

I ono najgore tek bi moglo uslijediti. Jer vrhunac inflacije možda nas čeka već najesen.

Predrag Bejaković, ekonomski analitičar, tvrdi: "Za očekivati je da će to ostati problem s kojim ćemo se dugo suočavati. Najvjerojatnije negdje u ranu jesen, pogotovo s fazom grijanja bi se moglo očekivati daljnje povećanje cijena." Kaže i kako prognoze nisu dobre. "Volio bih da sam u krivu, ali svi pokazatelji nažalost upućuju da će se gotovo sigurno stanje dalje pogoršavati."

Leskovar navodi da ako cijene goriva ostanu na ovim razinama da neće dizati cijene karata. "Ako to ode gore prema 20 kako se negativno prognozira, bit ćemo primorani podići za nekih 10, 15 posto cijene", rekao je.

I dok građani zazivaju pomoć države, Bejaković smatra da su ruke Vladi vezane. "Moramo shvatiti da nema besplatnog ručka. Svako javno dobro netko mora platiti. Ministar Marić ili premijer nemaju nekakve svoje zlatne kovčege skrivene negdje koje građani mogu koristiti kako se sjete. Da bi nekom dali, nekom moraju uzeti. Prostora za uzimanje je jako malo, Hrvatska je siromašna zemlja na periferiji Europe", kaže.

Jer ova inflacija za razliku od one prije 40-ak godina nije samo naš, već svjetski problem. A porast cijena ne prati i povećanje plaće.