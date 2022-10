Najveći europski niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair objavio je svoj novi zimski raspored letenja iz Zagreba s ukupno čak 22 linije te 110 letova tjedno.

Ryanairovi zrakoplovi tako će iz Zagreba, a koji je od lani i nova cjelogodišnja baza ove kompanije, letjeti za Basel, Bruxelles Charleroir, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Eindhowen, Frankfurt, Gothenburg, Baden-Baden, London, Malagu, Manchester, Memmingen, Milano, Bergamo, Maltu, Napulj, Oslo, Paphs, Paris, Podgoricu, Rim i Sofiju.

S najavom novog, bogatijeg zimskog reda letenja uz Zagreba, u Ryanairu su istakli i kako tim povodom kreću u promotivnu prodaju aviokarata na letovima iz i za Zagreb s cijenama počevši od samo 24,99 eura za putovanja od 22. listopada do 23. siječnja, koja se moraju rezervirati do 22. listopada, dakle, do sutra.

110 tjednih letova

Zagreb će tijekom zime biti baza za tri Ryanairova zrakoplova, što je, procjenjuju u kompaniji investicija od oko 300 milijuna dolara, a što direktno znači i 90 radnih mjesta.

Iz Ryanaira su priopćili kako će, dakle, kroz zimu 2022./23. održavati 110 tjednih letova kako bi zagrebačkim turistima pružili doista velik izbor putovanja za vrhunske europske destinacije, a istovremeno potaknuli turizam u središnjoj Hrvatskoj tijekom cijele sezone.

Doista brojne zimske aviolinije Ryanaira iz Zagreba, omogućit će posjetiteljima iz sjeverne Europe, uključujući Norvešku, Irsku ili Veliku Britaniju da uživaju u južnoeuropskoj zimi, a Zagrepčanima pružiti priliku da rezerviraju skijanje ili planiraju svoj sljedeći gradski odmor u prekrasnim gradovima diljem Europe.