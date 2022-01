Ryanair je danas najavio ljetni red letenja iz Zagreba s 27 linija prema europskim destinacijama i više od 70 letova na tjedan. Za ljetnu sezonu letenja Ryanair najavljuje linije za Baden, Göteborg, Napulj, Basel, London Stansted, Pafos, Bratislavu, Lavov, Paris Beauvais, Bruxelles Charleroi, Malagu, Podgoricu, Krf, Malmo, Rim Fiumicino, Dortmund, Maltu, Sofiju, Dublin, Manchester, Solun, Eindhoven, Memmingen Torp, Frankfurt Hahn, Milano, Bergamo i Weeze.

Od tih 27 linija 13 je novih u odnosu na ljeto 2021. godine. Izvršni direktor Lauda Europe (članica Ryanair grupe) David O'Brien poručio je će u Zagrebu imati "najveći ljetni red letenja ikad".

"Time dajemo dolaznom turizmu prijeko potreban poticaj, a hrvatskim potrošačima najširi izbor destinacija za slobodno vrijeme i poslovna putovanja. Ryanair ulaže u Hrvatsku kako bi joj pomogao u oporavku turističke industrije nakon pandemije koronavirusa i ojačao povezanost s ostatkom Europe", kaže O'Brien.

Nastavljaju se širiti

Iznosi i da Ryanair nastavlja rasti i da se zračni promet vraća na razinu prije pandemije. Sedamdeset tjednih letova na 27 ruta iz Zagreba samo je dio Ryanairovog postpandemijskog širenja. O'Brien je u razgovoru za Jutarnji otkrio kako je kompanija od početka pandemije otvorila 560 novih ruta, 16 novih europskih baza, a do 2026. planiraju doseći brojku od 225 milijuna putnika, odnosno 50 posto više nego prije pet godina. Samo do kraja ove godine planiraju prevesti između 90 i 100 milijuna putnika.

"Gledajte, možemo se pretvarati da ljudi žele piti šampanjac u prvoj klasi baš kako se to reklamira u blještavim Lufthansinim magazinima, ali istina je da ljudi zapravo lete iz drugih razloga. Studenti žele za što manje novca vidjeti što više Europe, migranti žele imati redovne linije iz Njemačke kako bi mogli posjećivati obitelji. Žele da to bude sigurno i na vrijeme i mi im to ispunjavamo", govori O'Brien.

Dodaje da je u planu i vraćanje svih linija otkazanih tijekom ožujka prošle godine, što će Zagreb svrstati na europsku kartu poželjnih destinacija. Sve to čine bez kune državne pomoći.

"Vlade diljem svijeta subvencioniraju nacionalne aviokompanije i moram priznati da se nama nikako ne sviđa način na koji to radi hrvatska Vlada, koja doslovno samo predaje novac Croatia Airlinesu, bez ikakve spoznaje što će to konkretno donijeti Hrvatskoj i njezinim građanima. No nismo ovdje kako bismo napadali Croatiju Airlines iako im redovito služimo kao prikladna isprika za objašnjenje zašto gube novac. Ipak, mi nismo bili ovdje 2019. godine kad je kompanija izgubila 80 milijuna kuna", napomenuo je O‘Brien.

Koči ih Europska komisija

Nije samo domaća aviokompanija jedini kamen spoticanja Ryanaira. Ta je kompanija bila među najžešće napadanima tijekom lockdowna 2020. zbog loše politike povrata novca za otkazane letove. O'Brien prstom upire u hotelijere, koji su još veći dužnici i dodaje da njima, kao niskobudžetnoj kompaniji, prijeti puno veći problem.

Naime, Europska komisija svojim programom "Fit for 55", nastoji smanjiti emisije ugljičnog dioksida za najmanje 55 posto do 2030. godine. Aviokompanije na europskim rutama plaćaju takse za "ugljični otisak", a Ryanair tu ispada najgori jer ima veliki udio naknada u ukupnom prometu. Stoga iz kompanije upozoravaju da će Europa izgubiti linije na perifernim europskim rutama, među kojima je i Hrvatska.

"No, razlog jest činjenica da se taj namet plaća isključivo za europske letove pa Ryanair danas za njega izdvaja više nego Lufthansa, KLM i Air France zajedno, koji lete i na prekoocenskim linijama. Posljedica toga je da ćemo možda morati odustati od nekih ruta koje nam neće biti održive, a to bi nažalost mogla biti i Hrvatska. Meni je grozno da Europska komisija ne razmišlja o takvim destinacijama i posljedicama koje će to ostaviti", rekao je O‘Brien.