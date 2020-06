RUŽNE SCENE SA SMEĆEM U ČAKOVCU: Stanari ogorčeni prizorima koje svakodnevno moraju gledati pred zgradom

Mjerodavni u GKP ČAKOM d.o.o. svjesni su kritika i drže da su one opravdane, no oni krivca pronalaze u pojedincima koji otpad odlažu te njihovoj nekulturi, što se osobito odnosi na smeće koje završava izvan spremnika

Čakovčani iz Ulice Ivana pl. Zajca svakodnevno gledaju neuredne prizore “zelenog otoka” pa se pitaju tko je za to krivac. Mjerodavni u GKP ČAKOM d.o.o. svjesni su kritika i drže da su one opravdane, no oni krivca pronalaze u pojedincima koji otpad odlažu te njihovoj nekulturi, što se osobito odnosi na smeće koje završava izvan spremnika.

Za portal eMeđimurje, iz GKP ČAKOM odgovaraju da su za smeće razbacano na sve strane najčešće krivi noćni prolaznici, dok su obližnji stanari u ovoj priči nijemi promatrači svega onoga što ekološki neosviješteni građani žive. Čak su konstatirali kako je najneuredniji zeleni otok u gradu.

Nemili prizori

Za vrijeme ovog produljenog vikenda nekultura onih koji bacaju smeće dosegnula je kulminaciju. Ono što stanovnici ovog kraja Čakovca mogu vidjeti su nemili prizori o kojima svjedoče fotografije novinara portala eMeđimurje koji su danas rano ujutro snimili. Prema onome što se može vidjeti na fotografijama, može se zaključiti da je jučerašnje predvečerje nekome dalo prostora za ostavljanje velikog nereda.

Smeće je razbacano po travnjaku, a po stazi su pobacane ženske cipele. Vjerojatno je cijeloj sceni pomogao i malo jači vjetar što je bila točka na “i” smeća u ovom dijelu grada. Smeće će nestati uz dodatne napore djelatnika GKP ČAKOM, no ostaje vidjeti do kada će na ovoj lokaciji vladati nekultura odlaganja otpada.