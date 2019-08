RUŽAN PRIZOR NA POZNATOJ PLAŽI: Uočila sam usidreni turistički brod, a potom i sloj nepoznate tekućine u moru

Sloj tekućine mogle su biti fekalije, koje se smiju ispuštati u more, ali po strogim pravilima za čije su kršenje predviđene velike kazne

Čisto more i prekrasna obala aduti su kojima pozivamo turiste na ljetovanje u Hrvatskoj. I dok su oni uglavnom oduševljeni, neki ipak ostanu iznenađeni mrljama na površini mora koje se tijekom ljetnih mjeseci pojavljuju na manje od sto metara od obale. Takvu je situaciju doživjela i čitateljica Slobodne Dalmacije, koja se kupala na plaži Trstenik. Uočila je usidreni turistički brod, a potom i sloj nepoznate tekućine u moru.

Ta tekućina mogla je biti brodsko gorivo, ali i fekalije, koje su biorazgradive i mogu se ispustiti u more pod posebnim uvjetima.

Postoje pravila

“Redovito provodimo inspekcije nadzore te provjeravamo brodove i tankove. Zna se gdje se može to odlagati. Kazne za ispuštanje fekalija su ogromne, ali uvijek ima neodgovornih osoba. To vam je ono ‘radije će istrest kantu smeća preko balkona, nego se spustiti ispred zgrade do kontejnera’. Tema je to o kojoj treba razgovarati i educirati ljude jer samo tako može podići svijest o tome”, rekao je Željko Kuštera, kapetan splitske Lučke kapetanije.

Prema Međunarodnoj konvenciji o sprječavanju onečišćenja mora s brodova, plovila s pročistačem mogu ispuštati fekalije na udaljenosti većoj od tri nautičke milje (5,5 kilometara) od najbliže obale, a oni bez pročistača na više od 12 nautičkih milja (22 kilometra) od obale. Sankcije za kršenje ove odredbe su drastične.

Ogromne kazne

“Novčanom kaznom u iznosu od pet do 50 tisuća kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, jahte ili brodice i/ili član posade ako u more i na morsku obalu ispušta, odnosno odbacuje krute i tekuće otpade, zauljene vode, fekalije i ostatke tereta s pomorskog objekta kao i sve druge tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu. Za isti prekršaj Pomorski zakonik propisuje i novčane kazne i za pravnu osobu vlasnika broda, brodara i kompaniju u iznosu od 20 do 300 tisuća kuna, fizičku osobu vlasnika broda u iznosu od 5 do 50 tisuća kuna te odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 5 do 50 tisuća kuna”, odgovaraju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pomorski zakonik određuje da plovila i plutajući objekti mogu prazniti spremišta krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija, ostataka tereta i ostalih zagađivača samo na mjestima u luci ili izvan nje koja imaju uređaje za prihvat tih tvari. Lučka kapetanija nadzor ispuštanja fekalija u more provodi u okviru svog rada ili po dojavama građana. U splitskoj ispostavi prošle godine nisu napisali niti jednu kaznu zbog toga.