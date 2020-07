RUŽA TOMAŠIĆ U SABOR UVELA KONZERVATIVCA S PROŠLOŠĆU ŽETONČIĆA: Držao je većinu Bandiću i HDZ-u, a onda je ljubav pukla – zbog boćanja

Nakon što je objavljeno da je mladi političar s liste Domovinskog pokreta ušao u Sabor sa samo 19 preferencijalnih glasova otkrili smo njegov neobičan politički put

Marko Milanović Litre, zamjena u Saboru za izabranu Ružu Tomašić s liste Domovinskog pokreta, uzburkao je javnosti zbog činjenice da mu je za dolazak do hrvatskog posla iz snova bilo dovoljno samo 19 preferencijalnih glasova, te da je probudio gnjev drugog kandidata Domovinskog pokreta Roberta Pauletića – koji je zbog njega ispao neovisno o tome što je skupio 3907 preferencijalnih glasova.

Ruža Tomašić, koja do daljnjega ostaje u EU parlamentu nije niti krila da ubacivanje Milanovića Litre u Sabor smatra zbrinjavanjem. Lijepo je objasnila medijima da je 32-godišnjak asistent u njezinu uredu u Zagrebu, da je grafički dizajner, oženjen, otac jednog djeteta i da mu zato treba “pružiti šansu”. “Pratio me gdje god sam bila. On je netko kome vjerujem. Dokazao se, pokazao je da može. Mlad je, budućnost je pred njim. Mislim da će biti jako dobar”, prilično neodređeno opisala je njegove kvalitete.

No, mladi Milanović Litre već je, osim rada u uredu Ruže Tomašić, pokazao kako je spreman politički raditi i djelovati – u Vijeću gradske četvrti Stenjevec u gradu Zagrebu.

Na posljednjim lokalnim izborima, u proljeće 2017., ušao je u Vijeće gradske četvrti na Nezavisnoj listi Sandre Švaljek. Već tada je bio član Hrvatske konzervativne stranke, ali to ga nije omelo da bude na listi Sandre Švaljek na kojoj su dominirali, doduše deklarativno, liberali.

Držao je Bandićevu većinu

I u Vijeću četvrti Stenjevec, kao i na razini Grada, stranka Milana Bandića je odmah uspostavila koaliciju s HDZ-om, ali svejedno – trebao im je još jedan glas za pravu većinu. I tko je odmah odlučio podržati Bandića i HDZ? Upravo mlada snaga konzervativne scene, asistent Ruže Tomašić, s liste liberalne Sandre Švaljek, Marko Milanović Litre.

Držao im je “štangu” i oko mnogih rješenja koja se nisu sviđala stanovnicima Stenjevca. Na primjer, oko uvođenja parkinga u Mjesnom odboru Špansko-Sjever. Upravo je zbog njegova glasa taj dio grada dobio čast da postane najzapadnija točka naplate gradskog parkinga, doslovno oko još neuređenih zgrada.

To gradsko vijeće je često proživljavalo turbulencije i prelaske iz stranke u stranku, a i događaji iz Sabora su se zrcalili i na toj mikropolitičkoj sceni. Posebno je, kažu, zanimljiv slučaj vijećnice Ane Borčić koja je ušla u Vijeće kao članica HNS-a na zajedničkoj listi SDP-HNS-HSU, pa se, kažu očevici “vidno potresena”, nakon što je HNS podržao HDZ-ovu vladu u Saboru, pridružila Glasu, ali je onda šokirala sve kada se u svibnju 2018. doslovno učlanila u – HDZ. Ukratko, na toj političkoj mikrosceni događaju se još dramatičnija protrčavanja i koaliranja nekoga u Saboru, te ih valja barem nakratko osvijetliti da bi se suzbile iluzije o tome kako na lokalnoj političkoj sceni stasaju isključivo političari željni unapređenja života u lokalnoj sredini.

Sudeći po primjeru Marka Milanovića Litre, moglo bi se reći da je on zapravo vježbao osnove vještine političke trgovine koju će sada moći upotrijebiti i u Saboru.

Kraj zbog boćanja

Marko Milanović Litre, na ovim je izborima, iako živi u Zagrebu, završio na listi Domovinskog pokreta u 10. izbornoj jedinici, jer je, kako kaže Ruža Tomašić, podrijetlom iz tog kraja. Nije, na žalost, zabilježen ni jedan njegov nastup na predizbornim skupovima Domovinskog pokreta, no za očekivati je da je dijelio žestinu kritike na račun HDZ-a i “žetončića” koju su trasirali Ruža Tomašić i Miroslav Škoro. Da je, dakle, bacao drvlje i kamenje na one kojima je od ljeta 2017. u Vijeću četvrti Stenjevec držao većinu.

Je li to radio po naputku iz vrha stranke? Možda. No, mogući uzrok njegove velike privrženosti Bandiću i HDZ-u možda je ležao u činjenici da mu je otac, Mario Milanović Litre, dugogodišnji predsjednik Zagrebačkog boćarskog saveza i trener boćara – a Savez je značajno financijski vezan i za financijske izvore iz gradske blagajne. U trenutku kada su Grad Zagreb i HDZ odbili financirati posrnuli Savez, mladi konzervativac se odlučio distancirati i uskratiti uslugu održavanja većine.

“Marko Milanović Litre upoznao je članove Vijeća s financijskim problemima u kojima se našao Zagrebački boćarski savez zbog neplaćenih obveza od strane države, a što je bilo obećano. Nakon 70 godina Savez bi mogao završiti u stečaju. Trebalo bi pronaći nekakvo rješenje za nastalu situaciju. Treba uputiti pitanje što se planira napraviti po tom pitanju. Drugo pitanje treba uputiti gradonačelniku Bandiću je li mu poznato da njegov odvjetnik radi ovrhu nad Savezom koji postoji 70 godina u Gradu Zagrebu?”, stoji u zapisniku sa sjednice Vijeća koja je za Marka Milanovića Litru bila početak uvoda u uskraćivanje podrške. Dakle, ne zbog ikakvih ideala nego zbog praktične situacije koja je tištila Savez koji vodi njegov otac.

No, većina Bandić-HDZ i bez Milanovića Litre se uspješno održala, ovaj put zahvaljujući drugom junaku s liste Sandre Švaljek, Vladimiru Ferdeljiju.

Milanović Litre je tada, što zbog boćanja, a što zbog pojave Miroslava Škore, počeo najavljivati da dolazi vrijeme velikog preokreta i dolaska prave desno-konzervativne kombinacije na vlast i na državnom nivou. Dvije godine podrške Milanu Bandiću i HDZ-u, za mladog Milanovića Litru bile su valjda samo nevažna politička epizoda.

Iako smo ga kontaktirali telefonom, i poslali mu set pitanja, i o podršci Bandiću i HDZ-u, ali i o budućem radu u Saboru, Marko Milanović Litre nam nije odgovorio do zaključenja teksta. Šteta, bilo bi zanimljivo čuti kakvo je obrazloženje za sve te političke zaokrete i preokrete. Jer, kako kaže Ruža Tomašić, radi se o mladiću od kojeg možemo mnogo očekivati u budućnosti.