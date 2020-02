RUŽA IMA PLANOVE: ‘Čeka me jako dobra kanadska mirovina, imala sam dobru plaću i puno uplaćivala u fond. Idem na svoju Korčulu…’

Ruža Tomašić je nakon velikog uspjeha za hrvatske ribare odlučila povući se iz Europskog parlamenta sljedeće godine te uživati u ‘jako dobroj kanadskoj’ mirovini: ‘Već dugo me peče savjest što ne provodim više vremena sa svojom unučadi, a djeca brzo rastu…’

Europarlamentarka Ruža Tomašić je prije nekoliko dana uspjela od Europske komisije izboriti ukidanje zabrane izlova plave ribe u Jadranu. Nakon velikog uspjeha najavila je kako će 30. lipnja 2021. napustiti svoje mjesto u Bruxellesu, što je većinu iznenadilo. Nakon njezina odlaska u Europskom bi je parlamentu trebao zamijeniti Ladislav Ilčić.

“Ovu najvažniju inicijativu oko plave ribe sam uspjela ostvariti, i to je dokaz da zastupnici trebaju biti ustrajni u svom inzistiranju da naprave nešto za svoje birače koji su ih izabrali. Komisija često ima neke svoje ciljeve koji nisu baš u interesu lokalnog stanovništva i zato mi je drago da sam uspjela spasiti tisuće radnih mjesta i naš tradicionalni ulov ribe. Puno toga će ovisiti o tome što će Ladislav uspjeti izlobirati u svojoj grupaciji, a i što će ECR dobiti. Njegovi su afiniteti vezani uz prosvjetu, ali vidjet ćemo. Sigurna sam da će me dobro zamijeniti, odlično govori engleski jezik i kada ga malo bolje upoznate, vidite da je on dobar, vrijedan i pošten čovjek”, rekla je za Jutarnji Ruža Tomašić.

RUŽA TOMAŠIĆ POBIJEDILA EUROPSKU KOMISIJU: Odustaju od ograničenja ulova male plave ribe u Jadranskom moru

Kritizirala HDZ i GUP

Dodala je kako je time razveselila neke ljude koji su je ispitivali kada će otići u mirovinu. Datum svog odlaska je odabrala zato jer će dotad, kaže, dovršiti poslove i obveze koje ima unutar parlamenta i odbora za poljoprivredu i ribarstvo. No, do toga datuma će već biti održani parlamentarni izbori u kojima će njeni Suverenisti biti okupljeni u koaliciju Miroslava Škore.

“Škoro sada osniva stranku sa svojim imenom i nama je to OK. On je svoje kvalitete pokazao na predsjedničkim izborima i nadamo se da će koalicija tog desnog centra pokazati da ljudi više neće morati, kao dosad, birati manje zlo. Svi oni koji misle da mogu pomoći i vide sebe u koaliciji dobro su došli, ali nećemo moliti nikoga. Možda za ove izbore i više nego prije vrijedi onaj slogan ‘Sad ili nikad’”, rekla je Tomašić.

Iako zbog obveza u Europskom parlamentu boravi u Bruxellesu, Tomašić prati zbivanja u Hrvatskoj, a pogotovo unutarstranačke izbore u HDZ-u i peripetije oko zagrebačkog GUP-a u kojima je stala na stranu građana.

“Ne vjerujem da će za neke biti mjesta u HDZ-u nakon ovih previranja u dva tabora. Često kažem – ako živiš u staklenoj kući, nemoj na nju bacati kamenje. Dakle, ako imaš putra na glavi, onda šuti, nemoj ga tražiti na drugom, nego pazi da se tvoj ne vidi. A u Zagrebu se ponavlja ona situacija – možeš koliko hoćeš, ali ne i dokle hoćeš. Ako imaju trunka suosjećanja sa sudbinom svoje djece čiju budućnost određuje ovaj GUP, Zagrepčani će se još više dići na noge i prosvjedovati. To je njihov grad i bit će onakav za kakvog se izbore”, rezolutna je Tomašić.

Napravila si je majicu s natpisom: ‘Ništa ja više ne moram, ja sam se namorala’

Istaknula je kako nije dobila poziv za inauguraciju Zorana Milanovića te dodaje da ne bi ni išla. Zaključila je da joj je dosta politike i da ide u potpunu mirovinu, iako je svjesna da bez nje “Suverenisti neće biti isti”. Ne isključuje da će im ponekad pomoći pokojim savjetom

“Vi znate kakva sam ja – ako u nešto ne vjerujem, neću se ni pomaknuti, a ako vjerujem, ići ću ako treba i glavom kroza zid. Već dugo me peče savjest što ne provodim više vremena sa svojom unučadi, a djeca brzo rastu. Ne, ne brinem se oko mirovine, čeka me jako dobra kanadska, imala sam dobru plaću i puno uplaćivala u fond. Idem na svoju Korčulu i već sam si dala napraviti majicu s natpisom ‘Ništa ja više ne moram, ja sam se namorala’”, zaključila je Ruža Tomašić.