Maria Grigoryan Vučković poznata je novinarka i voditeljica koja se kao 20-godišnjakinja iz Moskve preselila u Zagreb zbog ljubavi. Majka joj je Ruskinja, otac Armenac, a ona je na svoje hrvatsko državljanstvo čekala jako dugo, kazala je za HRT.

"Bila sam ovdje kod vas prije pet godina. Tada nisam imala hrvatsko državljanstvo, ali sad ga imam. Trebalo mi je deset godina da ga dobijem. Jako ste strogi po tom pitanju. Jako je teško", otkrila je Maria. Prvo je čekala pet godina kako bi dobila stalni boravak, onda osam godina da bi se prijavila za državljanstvo pa još dvije da bi ga dobila.

"Išla sam na puno razgovora. Bilo je neobičnih pitanja. Ja sam se stalno brinula jesam li dobro odgovorila. Pitali su me kad mi je brat rođen, kad sam bila na faksu, tako je bio glavni urednik u Nacionalu, jer sam prvo radila u tom tjedniku, i to sam krivo odgovorila", objasnila je ova novinarka i voditeljica.

'Hrvatska je najljepša i najsigurnija zemlja na svijetu'

A zbog posla njezinog oca, nekoliko godina provela je i u Meksiku. On je bio snimatelj koji je od tamo izvještavao za ruske medije, a novinarstvom su se, osim njih dvoje, bavili i njezina majka, baka te djed.

"To je bio jako zanimljiv i jako opasan period. Skoro su me jednom oteli, kad sam imala pet godina. Desetak puta su nas napali. Tati su ukrali auto i novac… Sve moguće su nam krali, ali ipak imam dobre uspomene", prisjetila se Maria koja je Hrvatsku opisala kao najljepšu i najsigurniju zemlju na svijetu.

Ima dvoje djece, napomenula je, jedan sin ima osam, a drugi tek dvije i pol godine. Ona se kao dijete, objasnila je, u Meksiku osjećala jako nesigurno, a čak ju je i na faksu otac znao dočekivati na stanici da bi je dopratio kući jer je bilo puno slučajeva ubojstava i silovanja. S druge strane, svoje dijete u Hrvatskoj pušta samo da ide u školu, na igralište ili kod prijatelja.

"Znam da mu se ništa neće dogoditi, a i ne postoji na ovom svijetu zemlja gdje toliko jako vole djecu. Odeš na Dolac s bebom u kolicima pa se vratiš s deset kila voća i povrća koje ti poklanjaju", istaknula je Maria.

O suprugu Ivanu

Svog supruga Hrvata, objasnila je, upoznala je sasvim slučajno - preko prijateljice s fakulteta koja je bila napola Hrvatica, a napola Ruskinja.

"Ja sam je došla posjetiti u Zagreb nakon prve godine faksa. Moj tata je bio jako strog tako da prije faksa nisam smjela ići van. I, eto, upoznala sam dečka u kojeg sam se odmah zaljubila. To mi je bio prvi dečko, a nakon četiri godine i muž. Mučili smo se četiri godine u vezi na daljinu, a u to vrijeme nije bilo ni WhatsAppa ni Vibera", napomenula je Maria.

Uz supruga Ivana, ova novinarka je naučila sve, kazala je - i pričati jezik, i voziti automobil, a zajedno vode i televizijsku emisiju o prometnim nesrećama.

"On je najbolji dečko na svijetu. Vjenčali smo se u Zagrebu, imali smo jako malo vjenčanje, ne znam zašto, ali tako smo se dogovorili, i bilo je jako lijepo", kazala je.

'Čak su me jednom poslali kod fonetičara hipnotizera'

U Moskvi je studirala novinarstvo, no kada više nije mogla podnijeti vezu na daljinu obratila se zagrebačkom studiju novinarstva.

"Dogovorili smo razmjenu studenata koja je trajala pola godine, što je dosta malo, ali za nas je to već bio veliki uspjeh", objasnila je Maria. Radila je i na HRT-u, u emisiji Klub 7.

"Bilo je ludo i nezaboravno. Čak sam skakala padobranom pa sam se onesvijestila. Nisu me štedjeli. Ja sam uvijek radila neke lude stvari. Bilo je jako zanimljivo, ali nikada mi nisu dali da sama čitam svoj 'off' zbog naglaska. Bila sam milijun puta kod fonetičara i svejedno nisam uspjela. Čak su me jednom poslali kod fonetičara hipnotizera", prisjetila se.

Iako odlično govori hrvatski, jako je kritična prema sebi. S druge strane, pohvalila je supruga koji je, kako je kazala, puno bolje naučio ruski. Još jedna od želja joj je i gluma, no, priznala je, nema talenta za to.

"Jednom sam išla kod jednog redatelja koji mi je rekao da glumim da ga zavodim, a ja nemam iskustva s tim, pa je odgovorio da radije ostanem novinarka", zaključila je Maria Grigoryan Vučković.