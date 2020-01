RUSKI VELEPOSLANIK U HRVATSKOJ: ‘Nikad se nisam susreo s Todorićem. Milanović? Putin je poslao toplu čestitku…’

‘Ni ja, ni Veleposlanstvo Rusije nemamo ništa ni s Todorićem, ni s njegovom tvrtkom Agrokor. Mi nikad nismo bili umiješani, nikad se nisam sreo s Todorićem, nikad se nisam sreo s njegovim suradnicima. Mi se radije ne miješamo u poslovna pitanja između Agrokora i struktura naše Središnje državne banke’, kazao je ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov

Bivši gazda (bivšeg) Agrokora Ivica Todorić na konferenciji za novinare u četvrtak optužio je niz osoba za kovanje zavjere protiv njega, spomenuvši pritom i ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Anvar Azimova. Azimov je Todorićeve optužbe odbacio u intervjuu za RTL, a usto je odgovarao na pitanja i o drugim aktualnim događajima poput predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, situaciji na Bliskom istoku, ali i tome zašto ruski predsjednik Vladimir Putin još nije bio u službenom posjetu Hrvatskoj.

‘Ni s Todorićem ni s Agrokorom nemam nikakve veze’

Ivica Todorić je upravo optužio Veleposlanstvo Ruske Federacije i Vas osobno za kovanje zavjere protiv Agrokora i njega samoga, zajedno s premijerom Andrejom Plenkovićem i Martinom Dalić. Kaže da ima dokaze o tome, je li Vas već kontaktiralo Državno odvjetništvo?

– Ni ja, ni Veleposlanstvo Rusije nemamo ništa ni s Todorićem, ni s njegovom tvrtkom Agrokor. Mi nikad nismo bili umiješani, nikad se nisam sreo s Todorićem, nikad se nisam sreo s njegovim suradnicima. Mi se radije ne miješamo u poslovna pitanja između Agrokora i struktura naše Središnje državne banke.

Znači poričete da ste ikada upoznali Ivicu Todorića ili…?

– Naravno. Nikad se s njim nisam sreo, ne poznajem ga.

Prije nekoliko dana ruska Vlada je podnijela ostavku, što to zapravo znači, kako biste objasnili taj potez?

– To je uobičajena stvar, ne bih oko toga dramatizirao. Obično se događaju promjene nakon što se predsjednik obrati Državnom saboru. Budući da je moj predsjednik predložio niz prijedloga za promjene Ustava Ruske Federacije, koje su prije svega usmjerene na daljnje osnaživanje uloge predsjednika države, ali istodobno daje veće ovlasti Parlamentu i Vladi, mi smatramo da su takve promjene normalne. Novi premijer je već potvrđen i danas će predstaviti svoj kabinet. Sve ove promjene i inovacije nemaju nikakve veze s onim što će se dogoditi s mojim predsjednikom nakon 2024. Preostale su mu još četiri godine, imamo uspješnog predsjednika, koji razmišlja isključivo o načelu ravnoteže i o davanju većih ovlasti Parlamentu i Vladi. Imat ćemo vrlo sposobnog premijera, nadam se da će on i njegov tim uspjeti Rusiju učiniti sve jačom i jačom. Rusija nije samo jedna od najjačih vojnih sila na svijetu, već i neprestano unapređuje svoje gospodarske izvedbe.

‘Imali smo izvrsne kontakte s Grabar Kitarović’

Kakvima biste ocijenili odnose između Hrvatske i Ruske Federacije? Vidjeli smo da je predsjednik Putin čestitao novoizabranom predsjedniku Republike, Zoranu Milanoviću, pozvao ga je na proslavu pobjede u Drugom svjetskom ratu, znači li to da Hrvatska i Rusija ulaze u jednu novu, bolju etapu odnosa?

– Naši su odnosi posljednjih godina odlični, imamo izvrsnu dinamiku u bilateralnoj suradnji na različitim poljima. Usput, baš sam danas dobio rusku statistiku o trgovinskom prometu između Ruske Federacije i Hrvatske koji će ove godine premašiti milijardu i pol dolara, ali ako u obzir uzmemo i ruske zalihe plina u Hrvatskoj, a to je više od dvije milijarde kubičnih metara vrijednih sedamsto milijuna dolara, to znači da naša trgovinska razmjena prelazi dvije milijarde dolara, što je odlično. Imali smo izvrsne kontakte s Kolindom Grabar Kitarović, koja je nekoliko puta posjetila Moskvu – 2017. i 2018. Nikad se nismo miješali u vaše unutarnje poslove, što je bilo bilo je, uvijek se uzdamo u mudrost hrvatskih birača, spremni smo konstruktivno surađivati s izabranim predsjednikom. Da, moj mu je predsjednik poslao vrlo lijepu i toplu čestitku i ponovio je svoj poziv predsjedniku države na vojnu paradu i druge aktivnosti vezane uz proslavu 75. godišnjice pobjede u Drugome svjetskom ratu. U medijima sam vidio da je izabrani predsjednik prihvatio poziv i bilo bi nam jako drago da dođe. Ne samo on, nego i ostali predstavnici predsjedavajuće zemlje, sve ostale članice EU-a. Pozvali smo i predsjednika SAD-a, nadamo se da će doći u Rusiju. Bit će to izvrsna prigoda za Milanovića da upozna mog predsjednika i želim mu da se uz sve obveze oko sudjelovanja na toj važnoj obljetnici uspije sresti s g. Putinom kako bi mogli razgovarati o daljnjim planovima naše suradnje, ali i o datumu mogućeg posjeta mog predsjednika Hrvatskoj.

Što predsjednik Putin zapravo misli o Hrvatskoj? Nije došao u službeni posjet 20 godina, mislite li da bi mogao doći sada, do kraja ovog mandata?

– Apsolutno sam siguran da će moj predsjednik doći u uzvratni službeni posjet jer je gospođa predsjednica Kolinda Grabar Kitarović bila u službenom posjetu 2017. Ne vjerujem da će to biti moguće ove godine, jer je to poprilično teška godina. Predsjedanje Vijećem Europske unije, unutarstranački izbori u HDZ-u, a onda i parlamentarni izbori, ali želim uvjeriti svoje hrvatske prijatelje da je posjet mog predsjednika u našoj bilateralnoj agendi. Nikad nije bio u službenom posjetu, ali bio je na Energetskom forumu 2007. Moj predsjednik jako cijeni Vašu zemlju. Smatramo, Predsjednik smatra da je Hrvatska prijateljska zemlja. Spremni smo proširiti naš politički dijalog, naše gospodarske i investicijske odnose, spremni smo slati sve više ruskih turista u Hrvatsku. Doista cijenimo hrvatsku vanjsku politiku i iskreno vam čestitamo na predsjedanju Vijećem Europske unije.

‘Spremni smo na konstruktivnu suradnju s SAD-om’

Što Vi očekujete od hrvatskog predsjedanja EU-om?

– To je doista veliki izazov za Hrvatsku, a mi smo apsolutno uvjereni da će sposobno hrvatsko vodstvo i dobro organizirane državne strukture uspješno odgovoriti ovom izazovu. Cijenimo prioritete i pozitivnu agendu koje ste postavili za svog predsjedanja. Želimo vam sav uspjeh, jer doista zaslužujete predsjedništvo budući da je Hrvatska vrlo discipliniran i konstruktivan partner unutar EU-a. Iako, smatramo da za ovog predsjedanja Hrvatska ima priliku napraviti nešto kako bi pospješila odnose između Europske unije i Rusije. Što god se sad događalo između Rusije i EU-a, potpuno je nenormalno. Vezani smo jedni uz druge, mi smo prirodni saveznici i rado bismo obnovili konstruktivni dijalog s Europskom unijom. Zato pozivam da se za hrvatskog predsjedanja naprave konkretni koraci u poboljšanju i normaliziranju odnosa između Rusije i EU-a. Ako Hrvatska to ne napravi, siguran sam da će to napraviti Njemačka za vrijeme svog predsjedanja. Zato smatram da je ovo izvrsna, povijesna prilika za hrvatsko vodstvo da pokaže kako ne razmišlja samo o EU-u, niti samo o Hrvatskoj, nego i o primjerenom odnosu između Rusije i EU-a.

Sad kad je Amerika povukla svoje snage iz Sirije, a u Iranu se rađa neka nova situacija, vidjeli smo, Rusija je poslala izraz sućuti Iranu zbog Kasema Sulejmanija, što mislite, kako će se rasplesti ova situacija, jesmo li na pragu Trećeg svjetskog rata ili će se stanje smiriti?

– Mislim da Rusija i SAD imaju osobitu odgovornost prema čovječanstvu, prema svijetu, i naše će dvije zemlje napraviti sve kako bi minimalizirale posljedice onoga što se dogodilo u Iranu, Libiji i u Siriji. Mi smo spremni na konstruktivnu suradnju s SAD-om, ali i s Bruxellesom, s EU-om, kako bismo normalizirali i poboljšali situaciju u Siriji. U Siriji je situacija sad manje – više zadovoljavajuća. Postoje snažni elementi stabilnosti. Nadamo se da će se nesporazum koji se dogodio između Irana i NATO-a, odnosno SAD-a nestati. Mislim da moramo konstruktivno surađivati s Iranom, s libijskim vođama, kako bismo tu regiju učinili mirnom i stabilnom i sigurnom. Ipak za to je potreban zajednički pristup Rusije, Kine, SAD-a i EU-a. Mi imamo zajedničku odgovornost i apsolutno sam siguran da ćemo ondje očuvati mir i sigurnost i da to neće biti nikakva prijetnja svjetskom miru. Ne postoji mogućnost Trećeg svjetskog rata, sve će se stabilizirati, jer na kraju će razum prevladati. Naši zajednički napori jamče sigurnost u toj regiji.

