RUSKI VELEPOSLANIK HRVATSKOJ: ‘Mi imamo dvostruko bolje i jeftinije borbene avione od izraelskih i američkih’

‘Siguran sam da će moj predsjednik (Putin) posjetiti vašu zemlju. Bit će to zapravo prvi posjet mog predsjednika vašoj zemlji otkako je Hrvatska postala neovisna država. Bit će to važna prekretnica’, kazao je veleposlanik Ruske Federacije Anvar Azimov dodavši da bi do posjeta moglo doći nakon predsjedničkih izbora u Hrvatskoj

U velikom intervjuu televiziji N1, veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, Anvar Azimov, među ostalim se osvrnuo i na propalu nabavu borbenih aviona od Izraela. Pritom je pohvalio hrvatske Oružane snage i rekao da trebaju imati dobre avione.

“Mi u tom pogledu ne sudjelujemo u ovom poslu jer je Hrvatska članica NATO-a. No, smatram da Rusija ima puno bolje i dvostruko jeftinije nadzvučne borbene avione i druge vrste zrakoplova, kakve i Hrvatska treba, nego što su američki ili izraelski. Ali mi poštujemo pravila igre. Hrvatska je članica NATO-a i pridržava se njegovih pravila”, kazao je Azimov.

‘Kad se sastanem s Plenkovićem i njegovu ću fotografiju staviti u ured’

Na početku razgovora, dogovarajući na pitanje novinara zašto u svome uredu, uz fotografije na kojima je s predsejdnicom Kolindom Grabar Kitarović, gradonačelnikom zagreba Milanom Bandićem te još nekim ovdašnjim političarima nema i onu s premijerom Andrejom Plenkovićem, Azimov je kazao da ima fotografije samo onih političara s kojima se osobno susreo.

“Nažalost, dosad nisam imao priliku susresti se s hrvatskim premijerom. Ako se susretnemo, i njegova će fotografija biti u ovoj prostoriji”, kazao je dodavši da bi se rado susreo s Plenkovićem ako bi ovaj našao vremena, kako bi razgovarali o “vrlo pozitivnoj i dinamičnoj bilateralnoj suradnji”.

Azimov se osvrnuo i na Plenkovićevu izjavu o mirnoj reintegraciji teritorija u Ukrajini i Gruziji izgubljenih u ratu s Rusijom, kazavši da se “između Rusije i Ukrajine nije vodio niti se vodi rat”.

“Postoji sukob između branitelja Donbasa i vlasti u Kijevu zbog nekonstruktivnog i rekao bih, konfrontacijskog stava vlasti u Kijevu prema regiji Donbasa. Nema ni jednog jedinog dokaza da je Rusija vojno uključena u ovaj sukob. I stoga je za nas to unutarnji ukrajinski sukob u kojem Rusija ne sudjeluje. No Rusija je veoma zainteresirana za to da se ovo pitanje što prije riješi jer Ukrajinu smatramo veoma važnim susjedom, zemljom koja je kroz povijest bila vrlo bliska Rusiji”, pripomenuo je.

Izbjegavao odgovore

Ne želeći niti nakon novinarevog inzistiranja komentirati izjave premijera Plenkovića o Ukrajini, Azimov je diplomatski kazao kako je Plenković “vrlo uspješan premijer”.

“Njegova je zasluga što u vašoj zemlji postoji politička stabilnost. Želimo svako dobro Hrvatskoj te normalne i konstruktivne izbore za Europski parlament, kao i predsjedničke izbore nakon toga. (…) Izuzetno sam sretan što sam u Hrvatskoj i zbog onog što govore hrvatski premijer i predsjednica. Veoma cijenim što su i predsjednica i premijer za daljnje jačanje naše bilateralne suradnje”, odgovorio je Azimov izbjegavši konkretniji odgovor te naglasivši kako “ne želi komentirati određene premijerove izjave koje se ne podudaraju s ruskim stavom”.

‘Prodaja udjela Sberbanka u Agrokoru zasad nije na dnevnom redu’

Neizbježna tema u razgovoru s ruskim veleposlanikom je i Agrokor. Upravo je njegovom svojedobnom izjavom o problemima Agrokora u otplati kredita ruskim bankama javnost doznala za krizu u Agrokoru. Prošlog je mjeseca potpredsjednik Sberbanka izjavio da će ta banka prodati svoj udio u Agrokoru u prvoj polovici ove godine, nakon čega je Azimov rekao da se to neće dogoditi.

“Mislim da znate bolje nego ja da je naš dijalog s hrvatskim vlastima potpuno transparentan u pogledu ovog pitanja. Izuzetno sam sretan što je zbog promptnih mjera i aktivnosti, prije svega hrvatske strane, situacija u Agrokoru puno bolja. Tvrtka ostvaruje profit. Proces restrukturiranja tvrtke odvija se vrlo uspješno. Od 1. travnja Sberbank i banka VTB imat će važniju ulogu u daljnjoj stabilizaciji situacije u Agrokoru. Prodaja udjela Sberbanka u Agrokoru trenutačno nije na dnevnom redu. Mislim da će trebati vremena da Sberbank i banka VTB dodatno stabiliziraju situaciju i restrukturiraju tvrtku”, kazao je Azimov naglasivši da se ne radi o međudržavnom nego o korporativnom pitanju između Sberbanka, VTB-a i Agrokora.

Po veleposlanikovom mišljenju, ruska strana ne treba žuriti već treba iskoristiti pozitivne rezultate Agrokora. Odbacio je tvrdnje nekih saborskih zastupnika koji su iz izjava i poteza ruske strane zaključili da je situacija u Agrokoru zapravo loša.

“Želim umiriti uvažene saborske zastupnike. Naprotiv, situacija u Agrokoru se poboljšava. I sasvim sam siguran da će se u narednim mjesecima i godinama tvrtka dodatno stabilizirati i uspješno će poslovati. Što će se u konačnici dogoditi, hoće li Sberbank prodati svoj udio ili ne, nije na meni da komentiram, radi se o korporativnom pitanju. Za mene kao veleposlanika najvažnije je da aktivnosti Sberbanka budu u interesu Agrokora, vaših očekivanja i stabilnosti vaše zemlje”, rekao je.

‘Ne protivimo se LNG terminalu, ali naš plin je jeftiniji’

Postavljeno je i pitanje projekta LNG terminala na Krku kojemu se Rusija ne protivi, ali ističe da je ruski plin mnogo jeftiniji.

“Ponavljam, a to je vrlo važno naglasiti, za razliku od nekih drugih zemalja, Rusija se nikad ne miješa u unutarnje poslove neke zemlje. Pritom ne mislim samo na Hrvatsku, nego sve zemlje svijeta. Nemamo ništa protiv izgradnje LNG terminala. Tiho to promatramo, do neke smo mjere i vrlo indiferentni prema tomu. Cijenimo i pozdravljamo odluku Vlade Republike Hrvatske. Ako je Hrvatska zainteresirana za LNG terminal, mi to samo možemo pozdraviti. No istovremeno, osobno ne mislim da je smanjivanje ovisnosti europskih zemalja, a osobito Hrvatske, o stabilnom i prilično jeftinom ruskom plinu u nacionalnom interesu vaše zemlje. Želim reći sljedeće… Rusija nikad nije koristila svoj plin i naftu u političke svrhe, kao instrument političkog pritiska. Ako hrvatska strana misli da će ovaj projekt ojačati energetsku sigurnost i učinkovitost, bit ćemo sretni zbog toga. Ali tihi smo po tom pitanju, a rekao bih čak i konstruktivni, zato što smo sasvim sigurni da će Hrvatska, i Europa općenito, uvijek trebati ruski plin”, poručio je podsjetivši da je Rusija Hrvatskoj lani isporučila više od 2 milijarde kubičnih metara plina.

Ipak, ponovio je da LNG terminal na Krku neće riješiti problem energetskih potreba Hrvatske za plinom koja će ubuduće samo rasti, dok se proizvodnja smanjuje.

Favoriti na izborima za EU

Na pitanje tko mu je favorit na izbrima za Europski parlament, Azimov je kazao kako misli da i HDZ i SDP i Živi zid imaju šansu da im kandidati budu izabrani.

“Nama je važno da su ti zastupnici odmjereni, realistični i da shvaćaju strateški scenarij današnjice, da shvaćaju da je Rusija jedan od najvažnijih čimbenika multipolarnog svijeta. Ne jednopolarnog ni bipolarnog, nego multipolarnog svijeta, u kojem Rusija, SAD, Europska unija i Kina predstavljaju važna središta novog sustava”, dodao je.

‘Posjet Putina mogao bi se dogoditi nakon predsjdničkih izbora’

Neizostavno je bilo i pitanje hoće li i kada ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiti Hrvatsku.

“Prije ili kasnije, posjet mog predsjednika će se dogoditi. To jest na dnevnom redu. Mislim da će ove godine Hrvatska biti fokusirana na izbore za EU parlament, zatim ćete imati i predsjedničke izbore. Posjet svog predsjednika želim temeljito pripremiti. Na primjer, ako do posjeta dođe u narednim mjesecima, u smislu sadržaja imam samo dva nacrta sporazuma. Do kraja godine imat ću šest nacrta sporazuma. Zato mislim da posjet mora biti dobro pripremljen. S našim hrvatskim partnerima moramo proširiti pravne okvire. Trebaju nam novi programi suradnje, sporazumi… Realistično govoreći… Ovaj posjet bi se mogao dogoditi nakon vaših predsjedničkih izbora”, rekao je.

Naglasivši kako su, usprkos sankcijama, trendovi trgovinsko-gospodarske suradnje Hrvatske i Rusije pozitivni te da postoji potencijal da ove godine premaše dvije milijarde eura, Azimov je u intervjuu za N1 televiziju kazao kako Putinov posjet valja pripremiti ozbiljno i temeljito, kada bude pravi trenutak.

“Siguran sam da će moj predsjednik posjetiti vašu zemlju. Bit će to zapravo prvi posjet mog predsjednika vašoj zemlji otkako je Hrvatska postala neovisna država. Bit će to važna prekretnica”, zaključio je.

