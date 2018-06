RUSKI VELEPOSLANIK ANVAR AZIMOV: ‘Sberbank je spremna odigrati pozitivnu ulogu u Agrokoru, a gdje su američke banke’

“Smatram da (američki veleposlanik) pokušava učiniti pritisak ili se umiješati. Neka dođu američke banke i spase Agrokor. No, one to ne čine. A ruske su banke spremne to učiniti”, poručio je ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov

Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj Anvar Azimov kazao je u petak kako je Sberbank spremna odigrati pozitivnu i konstruktivnu ulogu u Agrokoru, da ima resurse i potencijal za to, te je pozvao unutarnje i vanjske snage da ne postavljaju prepreke.

“Sberbank je spremna odigrati vrlo pozitivnu, konstruktivnu i stabilizirajuću ulogu. Pozivamo unutarnje i vanjske snage da ne postavljaju prepreke”, odgovorio je Azimov na pitanje novinara kako komentira nedavne izjave američkog veleposlanika po pitanju Agrokora.

DRUGI ČOVJEK SBERBANKA VEĆ NAJAVLJUJE PRODAJU AGROKORA: ‘Rok za taj posao je tri do četiri godine’

Azimov oštro odgovorio američkom veleposlaniku

Veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj W. Robert Kohorst kazao je, naime, u srijedu da radi izbjegavanja nepovoljnih scenarija, pri postizanju nagodbe u Agrokoru nijedna grupacija ne bi smjela imati više od 10 posto glasačkih prava u toj kompaniji. U novoj tvrtki, koja bi trebala nastati nakon sklapanja nagodbe s vjerovnicima, Sberbank bi imao oko 30 posto vlasničkog udjela, dok bi s drugom ruskom državnom bankom VTB-om držao oko 45 posto dionica nove kompanije.

“Mislim da nije dobro za veleposlanika da daje savjete o tom pitanju. Mi iz Rusije to nikada ne činimo. Ja sam profesionalac i to znam, a on nije profesionalni diplomat nego biznismen. Stoga smatram da pokušava učiniti pritisak ili se umiješati. Neka dođu američke banke i spase Agrokor. No, one to ne čine. A ruske su banke spremne to učiniti. Siguran sam da će one stabilizirati situaciju, one imaju resurse, potencijal i ekspertizu”, poručio je Anvar Azimov, nakon gospodarskog foruma Zagreb – Sankt Petersburg.

RUSI OTKRILI ŠTO ĆE NAPRAVITI S AGROKOROM: Drugi čovjek Sberbanka nakon sastanka s Plenkovićem: ‘Blizu smo nagodbe, i mi smo sretni’