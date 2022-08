Nakon što se turističko tržište počelo oporavljati od koronakrize izbio je rat između Ukrajine i Rusije. Samo šestotinjak kilometara od Hrvatske bjesnio je rat, a ta udaljenost nekima je izgledala prilično mala. U konačnici rat je najviše utjecao na goste koji dolaze iz ukrajinskog i ruskog tržišta koje je posljednjih godina doživjelo porast. U Hrvatskoj i Dubrovniku je došlo do znatnog smanjenja turističkih dolazaka iz tih zemalja. No, ipak neka su kretanja zabilježena, piše Dubrovački dnevnik.

Tako su od lipnja do 16. kolovoza na području Dubrovnika ostvarena 17.552 noćenja i 3.103 dolazaka posjetitelja iz Ukrajine. Brojke iz Rusije u tom istom periodu nešto su manje jer ruski zrakoplovi ne mogu letjeti u većini zemalja Europe. Oni su u Dubrovniku ostvarili 7.681 noćenja i 1.711 dolazaka.

Komplicirano putovanje za Ruse

Iris Domazet, vlasnica tvrtke Adriatic Concierge, agencije specijalizirane za individualan pristup organizaciji smještaja i usluge VIP gostima od Istre do Budve, koja inače često radi s ruskim i ukrajinskim gostima, pojasnila je trendove koji vladaju ove sezone.

"I Rusi, i Ukrajinci putuju. Zabilježen je pad koji se osjeti, posebno kada pogledamo prijašnje brojke. Najviše se on osjeti na posjetiteljima iz Rusije jer im je nezgodno putovati, iako nama dolaze oni gosti koji su i prije putovali. U Hrvatsku stižu malo težim putem, preko Beograda, Istanbula ili preko Baltičkih zemalja tako što se primjerice voze automobilom do Helsinkija pa direktnim letom dođu u Dubrovnik. Uglavnom dolaze oni koji putovanje mogu priuštiti", pojasnila je Domazet dodavši kako je dio takve klijentele još prije rata otišao u Dubai ili negdje u Europu pa sad nešto opuštenije putuje svijetom.

Istaknula je kako dolaze oni posjetitelji koji su već navikli dolaziti u Hrvatsku ili su na neki način vezani za ovo područje.

Oni koji putuju imaju visok životni standard

"Njima je ovdje super, ali su ipak u šoku zbog situacije koja se dogodila. Nekako se ljudi vode mišlju ‘neće to još dugo trajati’ i iskreno se nadaju kako će svakoga dana doći do okončanja ratnih sukoba. Nikome nije do ovoga i nisu sretni što je izbio sukob", komentirala je Iris Domazet.

Gosti koji su u Dubrovniku većinom odsjedaju u vilama ili hotelima.

"Putuju oni koji imaju dosta novaca. Oni koji su i prije mogli to priuštiti, mogu i sad. Jednostavno to je visoki standard koji im omogućava putovanja. Sad je sve skuplje, aviokarte su po par tisuća eura, smještaj je skočio… No, realno nitko nije zadovoljan sa situacijom u svijetu", rekla je vlasnica ove dubrovačke agencije.

Prema njezinim riječima u Dubrovnik su posjetitelji iz Ukrajine počeli dolaziti još u veljači kada je izbio sukob. Neki su stigli kao izbjeglice, neki ovdje imaju svoje nekretnine, a neki su ostali na dulji period u privatnom smještaju.

"Općenito se promijenila klima i u trendovi u turizmu. Ne vlada više velika rastrošnost kao prošlih godina. Prije je bilo ‘daj brodove, jahte, vile, vatromet i ostali luksuz’, a ove godine su svi obzirniji i nema bahaćenja. Nekako ljudi više računaju, gledaju kako se odmoriti i na oprezu su", zaključila je za Dubrovački dnevnik vlasnica tvrtke Adriatic Concierge Iris Domazet.