RUSKI PIJANIST ISPRIČAO ŠTO SE DOGAĐALO NA GRANICI: ‘Psovali su, vikali, sledio sam se. A onda je jedan policajac malo ‘guglao’…’

‘Objasnili su mi da pedala izgleda kao eksploziv jer u svaku pedalu ide jedna žica, baterija, imala je nešto što je izgledao na sim karticu i da ta pedala zaista izgleda kao eksploziv’

Danas je nastala cijela strka na graničnom prijelazu Bregana. Glavni akteri u toj priči su slovenski granični policajci, 32-godišnji ruski pijanist Andrej Gugnin i pedala njegovog instrumenta za koju je policija mislila da je eksplozivna naprava. Zbog toga je mladić tamo zadržan dva sata, a nakon što je policija shvatila o čemu se radi, ispričala se mladom ruskom glazbeniku.

On kaže da su ga čak ponudili i kavom te napominje da mu je jasno da su morali slijediti protokol. Željko Matejčić, dugogodišnji konzultant za sigurnost i stručnjak za protuterorizam i eksplozive, objasnio je za Jutarnji list da je granična policija zapravo provela standardni operativni postupak. Navodi da u tome nema ništa sporno jer je zakonski opravdan i predviđen.

“Rendgenom se utvrđuje sadržaj prtljage koji može podsjećati na eksplozivnu napravu. Elektronika ima sve elemente koji može sadržavati takva naprava, poput upaljača naprave, a čak može sadržavati određene organske spojeve ili spojeve koje podsjećaju na organske tvari koje rendgen prepoznaje kao organske po atomskoj težini, što nije nužno dokaz da je eksplozivna naprava. To može izazvati sumnju, a ona se dalje otklanja tako da se ispita vlasnika prtljage te utvrdi o čemu je konkretno riječ. Isti je proces i kod takozvanog pokazivanja prtljage u zračnim lukama. Ako se u predanoj prtljazi prepoznaju elementi slični eksplozivnoj napravi, prtljaga se stavi ispred aviona, a putnici koji ulaze u avion pokažu koja je njihova prtljaga. Putnik koji pokaže suspektnu prtljagu ide na ispitivanje, a kada se utvrde sve okolnosti, onda se može otvoriti prtljaga i ustanoviti sadržaj suspektnog predmeta”, objasnio je stručnjak Matejčić te dodao da su u pronalasku i detekciji eksploziva i dalje najpouzdaniji psi koji su upravo za to i obučeni. Ti psi mogu potvrditi ima li opravdane sumnje o postojanju eksploziva u prtljazi.

RUSKI PIJANIST POKAZAO UREĐAJ ZA KOJI SU SLOVENCI MISLILI DA JE BOMBA: ‘Zatvorili su granicu na Bregani. Bacili su me na pod, licem prema dolje’

Ispovijest pijanista: ‘Sledio sam se, vikali su na mene na slovenskom, bio sam u šoku!’

“Prvo me uhvatila panika, nisam mogao shvatiti što se događa. Moju prtljagu su stavili u rentgen kao na aerodromu, a pedala je bila unutra. Policajac na granici je vidio sliku rentgena i mislio da se radi o eksplozivu. Vikao je na mene na slovenskom, nisam ga mogao razumjeti, jedino sam shvatio da psuje. Pokušao sam mu objasniti što se događa, ali sam se sledio i nisam mogao odreagirati na prvu. Bio sam zaista šokiran. Pomislio sam da je vjerojatno problem s mojom pedalom i pokušao sam im objasniti o čemu se radi, ali su oni pratili protokol i to mi je sasvim razumljivo. Jedan od policajca je guglao sliku te pedale i pokazao je kolegama. One su rekli ‘to je to, izgleda isto’. No, i dalje smo morali čekati stručnjaka iz Ljubljane. Pokazali su mi rentgensku sliku moje prtljage i pedale i postavili mi pitanje čemu da pedala služi. Objasnili su mi da pedala izgleda kao eksploziv jer u svaku pedalu ide jedna žica, baterija, imala je nešto što je izgledao na sim karticu i da ta pedala zaista izgleda kao eksploziv. Oni su mislili da je nešto strašno u pitanju, ali su bili korektni. Nisam se tijekom svega toga osjećao najugodnije, ali su mi se na kraju ispričali”, ispričao je pijanist Gungin za Jutarnji list.

Kaže da policajce ne smatra krivima unatoč neugodnom iskustvu te govori da ih ne može kriviti jer su samo radili svoj posao. Prepričao je da je putovao u Ljubljanu da uhvati let za Amsterdam jer je tamo isplanirao praznike. Stigao je na let što smatra pozitivnim. Kaže da živi u Zagrebu gdje je kupio stan, no da u hrvatskoj metropoli još nema boravište. Kako kaže 32-godišnji pijanist, za Zagreb ga vežu umjetničke i prijateljske veze te ističe da voli Hrvatsku i da je uvijek osjećao da je Zagreb grad u kojem želi živjeti.

SLOVENCI MISLILI DA JE U BUSU BOMBA PA BLOKIRALI GP BREGANA U OBA SMJERA: U ‘sumnjivom kovčegu’ na kraju našli glazbenu opremu