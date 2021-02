RUSKI AMBASADOR KAŽE DA BI ZA NEKOLIKO TJEDANA MOGLI ISPORUČITI MILIJUN DOZA SPUTNJIKA: ‘Dogovaramo i specijalne letove’

‘Što se isporuke tiče, mislim da bismo mogli to napraviti za nekoliko tjedana. Također smo s vašim vlastima dogovarali mogućnost korištenja specijalnih letova iz Rusije gdje se cjepivo proizvodi, kako bi što prije stigla isporuka do Zagreba’

Potpuni preokret situacije s nedostatkom cjepiva mogao bi donijeti Sputnjik V, rusko cjepivo, koje su donedavno sumnjičavo komentirali i neki naši stručnjaci, a sad je postalo glavna uzdanica za dobar dio Europske unije koja je s Rusima počela pregovore o njegovoj registraciji.

Rusima je Sputnik V postao strateški proizvod za širenje utjecaja prema Zapadu, što opet nije milo drugovima Amerikancima, ali sila nuždu ne pita. Pa je tako i premijer Andrej Plenković za rusko cjepivo pitao svog imenjaka, ruskog veleposlanika u Zagrebu g. Andreja Nesterenka, komentirao je Zoran Šprajc za RTL.

Dva Andreja izgleda da su se lijepo razumjela, ali kako od hrvatskog Andreja o tom razgovoru nismo mnogo toga doznali, Lada Marinović pokucala je na vrata ruskog Andreja koji ih je ekskluzivno za RTL Direkt širom otvorio. I otkrio da su upravo danas pregovori o isporuci Sputnika Hrvatskoj, s načelne došli na operativnu razinu i da gotovo sigurno možemo računati na rusko cjepivo.

Razgovaralo se o količini cjepiva

Njegove riječi su potvrdili i izvori iz Vlade koji su večeras pustili informaciju da idućih tjedana možemo očekivati oko milijun ruskih doza. “U kontaktu smo s vašim vlastima oko cjepiva za koronavirus koje se proizvodi u Rusiji. Za sada su to samo kontakti, ne mogu otkrivati detalje pregovora”, rekao je Andrej na pitanje je li Hrvatska službeno zatražila rusko cjepivo od ruske Vlade.

Na pitanje znači li to da još nije upućen službeni zahtjev, rekao je da ne može reći da je ili nije te je ponovio da su razgovori u tijeku. Ipak, kaže da su razgovarali o količini cjepiva. “Spominjali smo brojku, ali taj će se broj odrediti od strane vašeg Ministarstva zdravstva”, istaknuo je.

Isporuka za nekoliko tjedana

Ako bi Europska agencija za lijekove sutra odobrila cjepivo, novinarku RTL-a je zanimalo bismo li mogli imati milijun doza u Hrvatskoj do kraja idućeg tjedna, odnosno za desetak dana.

“Prema mojim informacijama, to bi se moglo organizirati, moguće je. Prvo nam treba dozvola Agencije, zatim i službeni poziv od Hrvatske. Što se isporuke tiče, mislim da bismo mogli to napraviti za nekoliko tjedana. Također smo s vašim vlastima dogovarali mogućnost korištenja specijalnih letova iz Rusije gdje se cjepivo proizvodi, kako bi što prije stigla isporuka do Zagreba”, otkrio je.

Upitan je li se cijepio predsjednik Ruske Federacije, Vladimir Putin, rekao je: “Pa, rekao je da… zapravo da će se cijepiti kad on odluči. Predsjednik je države, oko njega je cijeli medicinski tim koji ga nadzire i procjenjuje njegovo stanje. Kad oni kažu da može, on će se i cijepiti”, objasnio je.

Andrej je rekao da cijepljenje u Rusiji napreduje sjajno. “Broj cijepljenih građana brzo raste, zadnja dva tjedna smo krenuli s masovnim cijepljenjem”, dodao je.

