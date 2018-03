RUSKA NOVINSKA AGENCIJA: ‘Agrokor je najveći Sberbankov fijasko. Iza privlačne fasade krila se grandiozna opsjena’

Ruska agencija Ruspress na svom portalu u ponedjeljak tvrdi kako je Agrokorov dug Sberbanku rezultat “tvrdoglavosti i kratkovidnosti” čelnika te kreditne institucije Hermana Grefa, te kako je Agrokor najveći Sberbankov “međunarodni fijasko”.

U autorskom članku te agencije se ocjenjuje da se “iza privlačne Agrokorove fasade očito krila grandiozna opsjena, jer su Agrokorova poslovna izvješća lažirana”, a “kada se kompanija našla pred ponorom bankrota, država ju je praktički nacionalizirala i odbila kreditorima jamčiti puni povrat duga”. Tako je, kako se ocjenjuje, Agrokor postao “najveći Sberbankov fijasko na međunarodnom tržištu”.

Ruspress posebno ističe nepovoljan aspekt ishoda ročišta na sudu u Londonu od 21. veljače ove godine, održanog radi rasprave o zahtjevu Sberbanka da se stavi izvan snage prekid postupka koji je odredio sudac Mathews u odluci o priznanju postupka izvanredne uprave u Engleskoj i Walesu u odnosu na Agrokor.

Čeka se žalba

I nova izvanredna uprava Agrokora se u danas objavljenom mjesečnom izvješću osvrće na ročište koje je u Engleskoj i Walesu održano 21. veljače, navodeći da je sudac na ročištu odgodio odlučivanje o zahtjevu do rješavanja žalbenog postupka o odluci o priznanju postupka izvanredne uprave.



“Ova odluka se temeljila na obvezi koju su preuzele obje stranke u postupku priznanja, a to je da niti jedna stranka neće poduzimati daljnje korake u arbitražama koje je pokrenula Sberbank of Russia protiv Agrokora d.d. i određenih njegovih povezanih društava do konačnosti odluke u postupku priznanja, a za što je sudac zaključio da uključuje i rješavanje o žalbama”, navodi izvanredna uprava Agrokora.

Dodaje i kako je Sberbank obavijestila izvanrednu upravu da namjerava zatražiti pravo na žalbu od Žalbenog suda te zatražiti da se o tome raspravlja zajedno s njezinim zahtjevom o dopuštenju žalbe na odluku o priznanju kao i da se postupak po tim zahtjevima ubrza. Izvanredan uprava je tijekom ovog razdoblja podnijela i prigovor na zahtjev za dopuštenje žalbe protiv odluke o priznanju postupka, navodi se u izvješću izvanredne uprave za razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka.

Jedna formulacija im je presudila

Ruspress u svom članku zamjećuje da je Sberbanku presudila jedna formulacija, štoviše jedna riječ iz pravorijeka londonskog suda iz veljače, ove godine, koji glasi: “Do konačne odluke o izdavanju nadležnosti, Sberbank se obvezuje da neće podnijeti nove zahtjeve za povrat Agrokorovih dugova niti poduzimati ikakve radnje u arbitražnom postupku”.

Riječ “konačne” postala je problem ruske banke i tu je bivši izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak sa svojim timom nadigrao Grefa i njegove pravnike, kaže se u članku.

Dodaje se da je Agrokor “zainteresiran za odgađanje parnica” te da vrijeme radi protiv Sberbanka.

Naime, kako se objašnjava, plan restrukturiranja Agrokora treba biti gotov najkasnije 10. travnja i mora ga odobriti Vjerovničko vijeće. Pritom vjerovnici čije je tražbine izvanredna uprava osporila, a Sberbank je jedan od njih, mogu glasovati za ili protiv plana samo u slučaju ako njihove tražbine prizna sud prije početka glasovanja.

Oni koji zakasne, među kojima će gotovo sigurno biti Sberbank, moći će stoga računati samo na kakvu-takvu kompenzaciju čiji iznos bi mogli odrediti drugi kreditori, zaključuje se u članku Ruspressa.