VEĆ STIŽU NOVI PODACI: U Zagrebu 58 novozaraženih, Capak najavio strože mjere: ‘Sve je otvoreno – od maski, ograničenja okupljanja…’

Trenutno je u Hrvatskoj 1.841 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom.

Od početka epidemije umrlo je 169 ljudi.

Najveći broj novih slučajeva već danima bilježi Splitsko-dalmatinska županija (jučer +103) i Zagreb (jučer +53).

U svijetu je trenutno 6.554.476 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je dosad od Covida-19 umro 797.428 ljudi.

Jučer je u Hrvatskoj oboren rekord – u 24 sata oboljelo je novih 265 ljudi, a jedna je osoba preminula. Nacionalni stožer civilne zaštite tvrdi kako je to posljedica otvaranja i turizma, a navode kako su spremne nove restriktivne mjere bude li situacija gora.

Ministar Beroš rekao je kako očekuju porast starijih oboljelih jer se mladi s mora vraćaju na kontinent. Turisti masovno odlaze s obale jer im prijeti dvotjedna karantena ako ostane. Više nije siguran ni početak nastave 7. rujna, a HZJZ je objavio mjere za izvanučioničku nastavu.

TIJEK DOGAĐAJA

U Njemačkoj više od 2000 novozaraženih, najviše od travnja

9:00 Broj novozaraženih koronavirusom u Njemačkoj je u subotu ponovno porastao i najviši je od kraja travnja.

U posljednja 24 sata zdravstvene vlasti su širom zemlje zabilježile 2034 nova slučaja, čime je ukupan broj novozaraženih porastao na 232.082, priopćio je Institut Robert Koch.

Posljednji je put broj novozaraženih u zemlji bio viši 25. travnja, kada je evidentirano 2055 novih slučajeva infekcije.

U cijeloj je državi uočen veći broj manjih žarišta koje se povezuju s većim obiteljskim proslavama, objavio je Institut Robert Koch, a ima i novih slučaja zaraze virusom među njemačkim turistima koji se vraćaju iz inozemstva, osobito među mladim ljudima.

U Njemačkoj je epidemija dosegnula vrhunac početkom travnja, kada je dnevno znalo biti i više od 6000 slučajeva novozaraženih.

Broj se postupno smanjivao do kraja srpnja, no trend je u zadnje vrijeme obrnut te potiče bojazan od drugog vala infekcija.

Jedna novooboljela osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:55 U Sisačko-moslavačkoj županiji u posljednja 24 sata jedna je novooboljela osoba od Covida-19, izvijestio je u subotu županijski stožer.

Novozaražena osoba je s područja grada Petrinje. Iz županijskog Stožera CZ i dalje apeliraju na sve stanovnike županije da se pridržavaju epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnog stožera.

Capak najavio strože mjere

8:16 Već danima bilježimo rušenje rekorda u broju novozaraženih. Turizam će biti sve manji faktor u donošenju novih mjera, a može se očekivati postrožavanje postojećih i uvođenje novih mjera.

“Sve mjere su otvorene, od nošenja maski do smanjenja broja ljudi na okupljanjima i tako dalje. Sve to se može donijeti”, rekao je i dodao da bi lokalni stožer mogli reći koji problem im je najveći te da što bi se od mjera moglo primijeniti kako bi se smanjio broj novih slučajeva.

Početak nastave planiran je za 7. rujna, no i to ovisi o epidemiološkoj situaciji. Ako dođe do značajnog pogoršanja, sustav je spreman na sve, izjavio je šef HZJZ-a.

“Nismo policijska država, smatramo da je najbolje da apeliramo i educiramo da ta situacija nije dobra”, dodao je.

NZJZ: U Zagrebu zabilježeno 58 novih slučajeva Covida-19

8:00 U protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo (NZJZ) „Dr. Andrija Štampar“ provedeno je 660 testiranja na SARS-CoV-2, a u Gradu Zagrebu zabilježeno je 58 novih slučajeva, izvijestili su u subotu iz NZJZ-a.

Posljedično tome za 167 osoba izrečena je mjera samoizolacije.

Osam je novooboljelih osoba za sada negativne epidemiološke anamneze, 19 osoba su kontakti COVID pozitivnih osoba, a kod 22 novooboljele osobe je moguće izlaganje u noćnim klubovima i kafićima tijekom korištenja godišnjeg odmora.

Kod šest je osoba epidemiološka obrada u tijeku, a tri su osobe došle iz BiH.

Svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba negativni su na SARS-CoV-2, dodaje se u priopćenju.

Trenutno je u Gradu Zagrebu 537 aktivnih slučajeva i 1133 aktivne samoizolacije, naveli su iz NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.