‘RUSIJA JE POKAZALA ZUBE’: Stručnjak za sigurnost tvrdi da Europa s njom mora imati partnerski odnos, a jasno je i zbog čega

Cvrtila smatra da Europska unija zbog nedostatka cjepiva protiv koronavirusa neće potpuno prekinuti odnose s Rusijom

Stručnjak za sigurnost Vlatko Cvrtila rekao je jutros u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog” da je pandemija promijenila svijet, te da bi Europska unija puno žešće reagirala zbog slučaja Alekseja Navaljnog da ima dovoljno cjepiva protiv koronavirusa. Cvrtila smatra da Europska unija neće odustati od diplomatskih poruka za Navaljnog, ali sigurno neće potpuno prekinuti odnose s Rusijom Federacijom. Ističe da će Europska unija morati imati partnerski odnos s Rusijom zbog cjepiva kojeg nedostaje u cijeloj Europskoj uniji.

Rekao je da se nakon identifikacije virusa i njegovih pogubnih posljedica moglo predvidjeti da će krenuti utrka za cjepivom. “Kad je Europska unija donosila odluke, dobro ih je donijela, postigla se dobra cijena za cjepivo, možda je predugo trajalo s kime će se potpisivati ugovori. Tu je Britanija bila puno brža, kao i Srbija. No, te su se države kockale. Britanija je potpisala ugovore za velikim količinama cjepiva s kompanijama koje još nisu krenule u treću fazu testiranja. Ne zna se kakvo će biti cjepivo, ali su naprijed potpisali ugovore”, dodao je.

Naglasio je da farmaceutske kompanije imaju svoju logiku tržišta, logiku cijene. “Ne moramo svaliti svu krivnju na Europsku uniju, jer ona ima svoje standarde i to je dobro. Posebice u testiranju različitih lijekova”, poručio je i rekao da vjeruje da će Europska unija do kraja godine postići dobar postotak procjepljivanja, te da će to omogućiti jednu stabilniju situaciju.

Rusija pokazala zube

Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević rekao je da se Europska unija nije nametnula kao globalni igrač u skladu s programskim najavama te da Rusija trenutno nema što izgubiti pa je pokazala zube Europskoj uniji. “Po mom mišljenju dugoročno je to štetno i za samu Rusiju, jer je i njima bitno da imaju partnerske odnose s Europskom unijom”, istaknuo je Kovačević.

Podsjetio je da Europska unija ne proizvodi cjepiva, te da je zbog toga ovisna o drugim državama. Dodao je kako je zdravstvo postalo unosan biznis. Zastupnica u EP-u Sunčana Glavak je kazala da mora ispraviti Kovačevića, da se neka cjepiva proizvode u Europskoj uniji, kao primjerice Pfizer cjepivo.

Političko pitanje

Zastupnica u EP-u Biljana Borzan rekla je da su sada svi “uprli” prstom u Europsku uniju, jer se situacija s cijepljenjem ne odvija onako kako bismo svi željeli. “Od jednog stručnog pitanja to je sada postalo jedno političko pitanje”, dodala je.

Borzan je rekla da zdravstvo kao ni vanjska politika nisu kompetencija Europske unije. Poručila je da Europska komisija kada se suočava s krizom mora donijeti jako puno improvizirajućih odluka.

