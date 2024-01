Rusi su prije dvadesetak godina masovno kupovali vile na Jadranu, a posebno im je bio interesantan Kvarner s otocima. Vile se prostiru od Volovskog do Medveje, a sve su prvi red do mora, piše Danas.hr.

Kad je počeo rat u Ukrajini, počeli su prodavati svoje nekretnine. Prodaju se i za 10 milijuna eura. Kako im ne bi zamrznuli imovinu, neki to rade preko posrednika.

"Činjenica je da neki od njih i prodaju svoje nekretnine. Moram napomenuti da je u pitanju diskrecija, jer je i njima, zbog cijele ove situacije, nelagodno. Isto tako ukrajinski kupci kupuju nekretnine. To stjecanje je putem Ministarstva, kao i ranije. Knjižno vlasništvo, ono u koje mi imamo uvid, ne mogu reći da su to ruski oligarsi. Postoji li nekakva sprega tih ljudi s njima, to ne možemo reći, jesu li nekakvi treći vlasnici. Međutim, mi koji se profesionalno bavimo tim poslom, ne dolazimo u kontakt ili to oni vješto skrivaju", kaže vlasnik agencije za nekretnine, Damir Perman.

Pravi podaci nisu poznati

U Poreznoj upravi otkrili su da su u 2022. evidentirane 53 kupoprodaje nekretnina od strane Rusa, a prošle godine 51. To nije ukupan broj već samo nekretnine za koje je proveden postupak utvrđivanja porezne osnovice. Podaci se još ažuriraju pa brojke nisu konačne.

Jedna od vila pripadala je partizanskom generalu Viktoru Lencu, a kupila ju je Ruskinja za više od 10 milijuna eura. Priča se da ju je posjećivao i sam Vladimir Putin. Jedna vila u Opatiji pripadala je Ruskinji koja je posjedovala i hotel u Crikvenici. Pronađena je mrtva u ruskoj vili 2011. godine.

"Rusi imaju novac, žele kupiti i ovo i ono. Ali sada je rat", rekla je Elisabeth iz Austrije. Cica iz Opatije kaže da je čula da Rusi prodaju vile, i to po nižim cijenama nego što su ih kupili. Ljerka se ne slaže. Misli da su sve te vile kupili Nijemci, naši gastarbajteri.

Ruske nekretnine nisu najbrojnije, ali su najekskluzivnije. Ipak, to je luksuz kojeg se mnogi od njih sada odriču.

