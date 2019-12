RUPA BEZ DNA: Nevjerojatno objašnjenje Grada Zagreba o tome zašto je odjednom toliko skočila cijena sljemenske žičare

Još uvijek nisu riješeni niti svi imovinsko-pravni odnosi. Dosad je za otkup zemljišta plaćeno tri milijuna i 700 tisuća kuna. Grad Zagreb je poslao dopis iz kojeg je jasno kako je cijena žičare porasla i to sa 300 na 425 milijuna kuna bez PDV-a!

Goran Radić, voditelj projekta na dvama najvećim zagrebačkim gradilištima, ispred investitora, Grada Zagreba, vodi i Rotor i žičaru. Sljeme vodi nakon što je na samom početku radova, uz nejasne razloge, maknut s te pozicije jedan od Bandićevih bliskih savjetnika i suradnika.

Sredinom prosinca, napominje, donja će postaja biti pod krovom, a u siječnju Austrijanci postavljaju uže. U ožujku će se probno pokrenuti gondole, a malo dalje gradit će se rotor, ali i parkiralište sa 80 parkirališnih mjesta. Planirano je da radovi budu dovršeni dogodine, 31. svibnja, na Dan Grada Zagreba. Dan kasnije, Milan Bandić obilježit će 20 godina otkako je prvi put postao gradonačelnik, donosi RTL-ova Potraga.

Ove je godine na gradilištu žičare proslavio 19 godina od stupanja na dužnost. Rekao je da nema boljeg načina da se taj dan obilježi nego da obiđe najveću investiciju u Zagrebu. Tada je prvi put spomenuo svotu od 600 milijuna kuna.

No, kako napominje zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek, s obzirom na to da je žičara jedan od zadnjih velikih projekata Milana Bandića, mogao bi na kraju to biti svojevrsni Bandićev mauzolej.

Oporbeni zastupnik Renato Petek još je prije osam mjeseci tražio odgovore na ključna pitanja: ‘Koliko će stajati i kako će se financirati?’

Još nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi

Na jednom komadu papira bizaran je detalj šlamperaja. Dan nakon početka radova Grad Zagreb piše samom Gradu Zagrebu, odnosno jedan gradski ured drugom, da prijava početka gradnje nije potpuna. Nije dostavljen dokaz da su u katastru formirane građevinske čestice. I nije navedena osoba nadzornog inženjera, kako propisuje zakon, već je nabrojeno da će nadzor obavljati zajednica ponuditelja.

No, trebat će izdvojiti još, prema nekim računicama, najmanje toliko.

“Za rekonstrukciju nove tramvajske pruge nisu sređeni imovinsko-pravni odnosi, niti za okretište, tunel nije riješen, ni rotor koji bi trebao biti u podnožju”, rekao je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gračani Marijan Kos koji se i sam pokušava snaći u nejasnim najavama troškova. Smatra kako bi se troškovi mogli popesti i do milijarde kuna.

Zbrku s cijenom ne mogu rasplesti niti gradski zastupnici. Svi se pitaju: Što je planirano u proračunu, a što izvršeno?

“Ova cijena koja se spominje od 537 milijuna nije konačna cijena i ne možete dobiti točnu informaciju koji su sve troškovi. Moramo se podsjetiti, prije više od dvije godine potrošeno je 120 milijuna za nabavu, stalno povećanje i smanjivanje, natječaj se poništava i vi ne možete utvrditi pravu cijenu. I to vam neće iz grada odgovoriti”, rekao je zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak.

Što s ostalim projektima?

Ne odgovaraju ni što će biti s bivšom bolnicom za plućne bolest Brestovac. Gradonačelnik napominje kako je “u planu taj prostor koristiti sukladno analizama i procijenjenim potrebama”. Upravo je tako odgovorio pismenim putem na pitanje zastupniku Peteku.

Prije deset godina slavilo se puštanje u promet novih niskopodnih tramvaja. Uz Bandića je bila i tadašnja financijska direktorica ZET-a Ljuba Romčević – Žgela. U međuvremenu je postala predsjednica uprave, ZET je postao trgovačko društvo. Baš uoči podizanja kredita čudom od gubitaša ušao u plus, a gospođa Romčević Žgela potpisat će kredit od 537 milijuna kuna.

“Kako je moguće da projekt može raditi tvrtka u vlasništvu grada koja je u lipnju prošle godine imala 56 milijuna kuna minusa, a nekim vratolomijama u knjigovodstvu došla do nekoliko desetaka tisuća u plusu da bi mogla biti nositelj kredita”, zapitao se Stojak.

U ZET-u još uvijek nisu definirali cijenu karte. Na naš upit o cijeni karte, planiranim prihodima, mogućem povećanju cijene prijevoza, odgovaraju: “Kako će građani imati mogućnost ulaza, odnosno izlaza na trima postajama, potrebno je utvrditi kompletni tarifni sustav, što će se kao i buduća cijena karte za vožnju, definirati u narednom razdoblju. ZET ne očekuje značajniji utjecaj na poslovanje uslijed upravljanja Žičarom Sljeme. Što se tiče povećanje cijene gradskog prijevoza, isto trenutačno nije u planu”.

“Rekli su da će biti naknadno u analizi, to se ne radi na takav način, pogotovo ovakav jedan projekt, nemoguće je kad radite ovakav projekt na transparentan način tako da nemate procjenu koliko će biti prihodi, koliki troškovi, koliko karta korisnicima”, rekao je Petek.

Ugovor težak 300 milijuna odjednom porastao

Bandić je obećavao novu žičaru do kraja 2018. godine. Gradonačelniku se s početkom radova žurilo. Pomicao je rokove. Pa odgađao. Zazivao svevišnjeg, a onda su napokon radovi krenuli.

Prije 11 mjeseci potpisao je ugovor za žičaru težak 300 milijuna kuna bez PDV-a s tvrtkom GIP Pionir. Direktor te tvrtke Ranko Predović, jedan od najbogatijih zagrebačkih poduzetnika čije tvrtke u pravilu pobjeđuju na gradskim natječajima, građevinski moćnik poznat užem krugu, predstavljen je široj javnosti.

“Trajalo je to. Morali smo paziti na svaki zarez, poštivati proceduru Zakona o javnoj nabavi”, rekao je Bandić 25. siječnja 2019. u bageru, kad je otvorio radove.

Stigao odgovor Grada Zagreba

Ekipa RTL-ove Potrage posjetila je postaju Brestovac. Treća stanica, samo 150 metara ispod one na vrhu. Piloti su postavljeni, platforma se dovršava.

A uoči emitiranja ovog priloga, redakcija Potrage dobila je odgovor iz Grada Zagreba. Poslali su nam analizu cijene i povrativosti ulaganja za novu žičaru Sljeme. Iz njihova dopisa je jasno kako je cijena žičare porasla i to s 300 na 425 milijuna kuna bez PDV-a.

U dokumentu koji su nam poslali se objašnjava zašto je došlo do povećanja cijene ovog projekta. Objašnjavaju da je cijena od početka postupka javne nabave narasla za desetke milijuna kuna zbog “povećanja cijena građevinskih radova, rasta cijena željeza, ali i zbog smanjenja konkurencije uslijed sloma većine građevinskih tvrtki”.

Oprema koja je planirana u studiji bila je tehnički i tehnološki manje kvalitetna od iste koja je bila predmet javne nabave, navodi se u analizi.

Planirana cijena karte: 50 kuna za domaće, 100 za turiste

U istom dokumentu navodi se da je planirana cijena povratne karte za stanovnike u iznosu od 50 kuna, za turiste od 100 kuna.

ZET će, najavljuje se, zaposliti 24 stalna djelatnika sa srednjom ili visokom stručnom spremom elektrotehničkog i strojarskog usmjerenja čija je predviđena plaća 15.000 kuna bruto.

Planiraju se prihodi od prodanih ulaznica za prijevoz putnika na vrh Medvednice, parkirališnih karata u garaži unutar donje stanice, te najmom od ugostiteljskih i smještajnih objekata u blizini vrha Medvednice.

Sve krenulo od 142 milijuna kuna

Kada se prvi put prije dvije godine počelo govoriti o gradnji žičare spominjala se svota od 142 milijuna. Pa je do 2019. došla do 560 milijuna. Ove je pak godine u proračunu osigurano za žičaru 29 milijuna, a već je potrošeno 107 milijuna. Sada ponovno ulazi u kredit.

“Grad koji upravlja proračunom od 10 milijardi ne može izdvojiti 500 milijuna kuna nego će se ZET zadužiti na 15 godina, a ZET je gubitaš i ionako se financira subvencijom”, napominje zastupnik Petek.

ZET će, kad dobije kredit, piše u sporazumu s gradskom upravom, vratiti Gradu ono što je već platio za žičaru, no zastupnik Stojak kaže kako se boji da ZET neće moći servisirati svoje obveze te da će plaće radnika doći u pitanje.

Kroz sve ove godine nitko se iz Grada nije sjetio europskih fondova. Gotovo je sigurno da će se za pola godine Zagrepčani na vrh dovesti novom žičarom.

No, ma koliko bio veliki projekt koji će se u Bandićevu mandatu izgraditi, puno je veće ono što je i ovim projektom srušeno. A srušena je, ako išta, ona mala ideju da se u nekom velikom gradu može na vrijeme planirati, pažljivo računati, jasno objaviti. Ali, prošla baba s kolačima…