RUJAN JE POČEO SASVIM SOLIDNO, ALI ŠTO NAM DOLAZI? Evo prognoze Zorana Vakule za vikend, ali i ostale dane

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, mjestimice s umjerenom naoblakom, a sunčano vrijeme nastavit će se i na Jadranu uz tople noći

Ovih dana vrijeme je išlo na ruku svim onima koji su željeli uživati u rujanskome suncu. Bilo je sunčano, suho, a temperature su se penjale i do 29 °C. No, kakvo vrijeme nas čeka idući tjedan? Odgovor na to pitanje zna HRT-ov meteorolog Zoran Vakula koji prognozira da će i sljedećih tjedan da u Hrvatskoj i bližoj okolici ostati pretežno sunčano i razmjerno toplo vrijeme.

Štoviše, u mnogim mjestima i vruće, iako ujutro u unutrašnjosti svježe, uz mjestimičnu maglu. Na Jadranu će puhati često umjerena bura, povremeno ponegdje i jaka, na udare vjerojatno i olujna bura, a danju većinom maestral.

U petak većinom sunčano i toplo

Meteorolog DHMZ-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović za petak prognozira sunčano vrijeme u istočnoj Hrvatskoj, ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 14 °C, a najviša dnevna između 27 i 30 °C.

Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz pretežno sunčano vrijeme, povremeno s više oblaka, a tijekom noći i jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni.

Vjetrovitije će biti na sjevernom Jadranu, osobito u noći i ujutro kada će ponegdje puhati i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Tijekom dana će oslabjeti. Bit će pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro po gorskim kotlinama i maglom. Jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 13 °C, uz obalu između 18 i 22 °C, a najviša dnevna od 24 do 26 °C, na moru između 28 i 30 °C.

Vrlo toplo i vruće bit će i u Dalmaciji. Uz sunčano vrijeme vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more malo do umjereno valovito, temperature od 23 do 25 °C. Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u moru i izvan njega na jugu Hrvatske, uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenome moru i jak.

Idućih dana bez znatne promjene

I idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, mjestimice s umjerenom naoblakom. U nedjelju i ponedjeljak puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Sunčano će se vrijeme nastaviti i na Jadranu, te danju vrlo toplo i vruće, uz većinom tople noći, prognozirao je za HRT Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.