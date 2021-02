RUDAN IZVRIJEĐALA MILANOVIĆA KAO NITKO DO SADA: ‘On je potkapacitirani divljak. Spas bi bio ostane u krevetu i hrče do kraja mandata’

‘On je jedan u nizu potpuno nekvalificiranih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa’

Spisateljica i blogerica Vedrana Rudan kritizirala je danas u razgovoru za N1 televiziju predsjednika RH Zorana Milanovića koji je zadnjih dana ima razne izjave vezano za zlostavljanja glumica, pravobraniteljicu i udrugu B.a.B.e. Rudan tvrdi da je Milanović nekvalificiran za posao predsjednika.

“Milanović nije u hrvatskoj politici od jučer. On je jedan u nizu potpuno nekvalificiranih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa. On se usuđuje reći da udruga B.a.B.e ima ružno ime, ta udruga je čudo učinila za žene. Njemu govoriti bilo što je gubljenje vremena jer je taj čovjek potkapacitiran, intelektualno nevin, to je banalna fraza, ali ja u to iskreno vjerujem”, rekla je.

Bolje da ne izlazi iz kreveta?

Rudan se osvrnula i na Milanovićevu izjavu da nije isto ako o zlostavljanju progovara glumica koja je dobro plaćena za svoj posao i obična radnica. “U kapitalizmu ako se ti dižeš i tebi netko daje pet milijuna dolara, taj netko će na tebi zaraditi 50. Svako Milanovićevo dizanje ne vrijedi ni pet para, a kamoli jedan dolar i na svom sam blogu rekla da bi za Hrvatsku bio spas kad se on uopće ne bi dizao iz kreveta, nego da ostane u njemu i hrče tamo do kraja amandata. Taj čudak i taj mačo divljak nam zaista ne treba. Ja nisam razočarana u Milanovića, nego u narod kojeg ga je izabrao. Ako Hrvatskoj treba takav karakter eto joj ga”, smatra Rudan.

Na pitanje boji li se da će Milanović sada nju napasti, kaže da se ne boji. “Ja sam nitko, obična građanka sam, iza mene ne stoji horda sljedbenika, osim mojih čitatelja. U ratu, u fizičkom bi ja tu već dobila svoje, ali u verbalnom on šanse nema jer mu je vokabular sirmašan, oterećen kojekakvim latinskim citatima, on je čovjek van svijeta, on lupeta što mu prvo padne na pamet i misli da je jako šarmantan. Voljela bih da ima bar elementarne pristojnosti”, zaključuje Rudan.

‘Europa se pokazala kao šaka jada’

Rudan se cijepila u Beogradu. Rekla je da je proces cijepljenja u Srbiji riješen odlično te se osvrnula na kritike koje je primila jer je ondje primila cjepivo. “Ja sam dio horde tih nesretnika koji u Hrvatskoj neće dobiti cjepivo, to mi je bilo odmah jasno. A kako sam dobila poziv od grada Beograda, otišla sam ondje sa suprugom, sretna što u tome vidim spas. Eto. Politika je politika. Ja sam tamo došla na poziv Beograda, države Srbije, da ne okolišamo. Ako ćemo reći da se država Arbija percipira kao Vučić, ima svoje neprijatelje i medije koji su protiv njega i medije koji su za”, objasnila je.

“Naravno da su ti mediji koji su protiv njega iskoristili činjenicu da sam ja došla kao strankinja da bi se preko mene obračunali s njim”, smatra. Kaže i da su ju upitali osjeća li se krivom ako je nekome kome je bilo potrebno uzela cjepivo. “Ja sam rekla da ako je to tako da se osjećam krivom, ali mi je rečeno da cjepiva ima dosta i da sam ja otišla tamo kao netko tko misli da neću ukrasti nikome ništa. Da dolazim kao umjetnica, ne kao kradljivica.”

Istaknula je da se ispostavilo da je 4000 stranih državljana u Srbiji primilo cjepivo protiv koronavirusa. “Mislim da je to jedan plemeniti cilj zemlje koja ima višak da pomogne sirotinji kojoj je život ugrožen iz zemalja koje ih nemaju. Ja imam milijun kroničnih bolesti i stara sam. Europa se pokazala kao šaka jada”, smatra Rudan.

