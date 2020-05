RUBRIKA VJEROVALI ILI NE: Porečki ribar ostao bez potpore zbog – tri lipe! ‘Pa više ih je koštao taj dopis nego što sam ja dužan’

Nakon što je Albert Gherghetta podnio zahtjev za potporu male vrijednosti Upravi za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, provjerom u Poreznoj upravi utvrđen mu je dug prema državi od tri lipe, zbog čega je dobio odbijenicu

Porečki ribar Albert Gherghetta na nevjerojatan način ostao je bez državne potpore male vrijednosti. Naime, umjesto potpore na njegova je vrata poštar nedavno donio odbijenicu s obrazloženjem kako je državi dužan – tri lipe. Tako je država samim slanjem preporučenog pisma utrošila više nego što je Gherghetta dužan, a i odrekla se dijela povrata uložene potpore kroz ubiranje PDV-a, piše tportal. Sve je počelo kad je Gherghetta, vlasnik ribarskog obrta za morski ribolov Grga, prvi put sredinom veljače podnio zahtjev Upravi za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede.

“Prvi put sam podnio takav zahtjev. Trinaest godina imam obrt koji sam naslijedio od oca, a u ribarstvu sam gotovo 30 godina. Ne znam koliko bih točno sredstava mogao dobiti jer to ovisi o nizu parametara. Mislim da bi u mom slučaju moglo biti maksimalno 15 tisuća kuna”, rekao je Gherghetta.

Provjerili u Poreznoj upravi

U ministarstvu su, kako i stoji u obrazloženju njihove odluke, provjerili Gherghettine financije u Poreznoj upravi i utvrdili da zaključno s 27. siječnja 2020. godine ima “nepodmirene financijske obveze prema državnom proračunu” u iznosu od 0,03 kune te zbog toga ne može dobiti traženu potporu.

Iako i na ovom primjeru institucije pokazuju kako rade svoj posao, porečki ribar smatra da je moglo i drugačije.

‘Mogli su barem nazvati’

“Nije sporno da je dug utvrđen. Nisam znao da sam dužan, nikad mi nitko nije rekao – imaš dug, plati to. Pitam se kad su vidjeli da sam dužan i da se radi o smiješnom iznosu – jesu li mogli podignuti telefonsku slušalicu i reći mi da platim pa da ne ostanem bez potpore. Pa više ih je koštao preporučeni dopis nego što sam ja dužan. Novac bi se uložio i on bi se dijelom kroz PDV vratio državi. Što da vam kažem, meni je to katastrofa. Svaki dan čitate i gledate kako nekome gledaju kroz prste, opraštaju dugove… Da su me nazvali i rekli dužni ste, platio bih odmah. A ne ovako. Ne znam čemu takva krutost”, rezigniran je Gherghetta.