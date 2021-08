O trenutnoj situaciji u Afganistanu, ali i budućnosti te zemlje za RTL Danas govorio je Josip Šarić, iskusni RTL-ov novinar, koji je u toj zemlji bio nekoliko puta te osjetio kulturu i mentalitet tamošnjih stanovnika.

Svijet su danas obišle pomalo zbunjujuće snimke talibana koji se vesele u lunaparku, ali i izjave u kojima obećavaju oprost i školovanje žena. Upitan radi li se o promjeni talibana, Šarić je rekao kako je to "promjena onoliko koliko se svijet promijenio u 20 godina koliko nisu na vlasti".

'Čisti totalitarni pokret'

"Kada su '96. preuzeli vlast zabranili su televizore, radio-prijemnike, danas oni imaju mobitele, rade selfieje, služe se društvenim mrežama, dakle to je ta promjena koju je donijelo vrijeme - internet i sve što je promijenilo i naše živote, ali što se tiče same suštine, ne. To je čisti totalitarni pokret u kojem postoje samo provođenje zakona i kažnjavanje neprovođenja. Ništa drugo ne postoji. Pitanje je kakvi će zakoni biti doneseni.

Moj dojam je da je cijela priča sada, amnestija, prava žena, razna obećanja, da je to samo maska dok je svjetski fokus na Afganistanu, da se suzbije eventualna vojna intervencija bilo koje vrste, a da za mjesec-dva možemo očekivati povratak na ono što je bilo krajem '90-ih", smatra Šarić.

'Afganistanska vojska je nemotivirana'

RTL-ov je novinar dosta boravio s hrvatskim vojnicima koji su uvježbavali tamošnju vojsku. Šarić smatra kako je afganistanska vojska nemotivirana, a kao jedan od razloga zbog kojih se nisu borili protiv talibana prilikom njihova ulaska u Afganistan je plemenska podjela.

"Dva su segmenta - rat s talibanima traje već nekih šest mjeseci i tu su bile žestoke borbe, talibani su napravili taktičko iznenađenje jer su krenuli prvo na sjever umjesto na jug gdje je inače bilo njihovo uporište, ali od 1. svibnja Amerikanci više ne sudjeluju kao potpora afganistanskoj vojsci.

Ona je jednostavno preslaba, nemotivirana, trebamo znati da je plemenska podjela - ljudi sa sjevera ne vide zašto bi branili one s juga i obratno i sve se raspalo kad su vidjeli da nema smisla poginuti za državu koja je korumpirana, za vlast kojoj ne vjeruju i to je jedan od najvećih neuspjeha cijele te priče, što se Afganistan nikad nije bar na politički način nije uspio ujediniti jer se plemenski ujediniti neće nikada.

'Problem NATO-a je što se ne zna što je bio cilj misije'

Što se tiče NATO-a, problem je što se ne zna što je bio cilj misije. Američki cilj je bio Osama bin Laden i iskorjenjivanje al-Kaide. To je riješeno. Osama bin Laden je ubijen prije 10 godina.

Uvođenje zapadne demokracije u početku nije bila ideja, na kraju su pokušali, ali ne može se jednostavno preslikati naš model života u Afganistan i bilo je jasno da će doći do neuspjeha, ali ovakav način odlaska Amerikanaca je potkopao sve što se gradilo", rekao je Šarić, koji je u Afganistanu prvi put bio 2005. godine, a posljednji 2017.

Govorio je o promjenama koje su se dogodile u toj državi za to vrijeme. "Promijenila se na način da moramo gledati Kabul kao glavni grad koji se poduplao, s tri na šest milijuna stanovnika u tih 20 godina, koji u svom središtu podsjeća na zapadnoeuropske gradove, veliki trgovački centri, kafići u koje idu i mladi i djevojke, industrijske zone, izgradila se infrastruktura, kanalizacija, vodovod koji nisu uopće postojali. Ali čim se maknete iz središta, a pogotovo Kandaharu i drugim mjestima, tamo i dalje 50 posto žena dobrovoljno nosi burke jer je takva kultura i pokazalo se da se to ne može preslikati lako.

Mislim da je zametak novog građanskog rata, a rat traje od 1969. upravo to što je velik dio ljudi vidio da se može živjeti na drugačiji način i internet tu ima veliku ulogu", smatra RTL-ov novinar.

Humanitarna kriza u Europi?

Na koncu je govorio o potencijalnoj novoj humanitarnoj krizi u Europi.

"Strah je ogroman, a govorimo o milijunima ljudi koji ne žele živjeti, koji se boje za svoju sigurnost i vidjet ćemo za koji mjesec kako će talibani reagirati prema njima, ali znamo da već ima silovanja i ubojstava i osveta ljudi koji nakon 20 godina želje, sad su ponovno na vlasti.

Žele naplatiti sve ono dok nisu bili na vlasti. A odgovor Europe, mislim da nas čeka nova humanitarna kriza jer ideja da idu u susjedne zemlje neće proći kao što nije ni do sada, a najava da će 20.000 izbjeglica doći u Albaniju idući tjedan, jasno je da nitko od njih ne vidi svoju budućnost u Albaniji", zaključio je Šarić.