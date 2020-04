RTL DIREKT POMAKNUO GRANICE TV NOVINARSTVA U HRVATSKOJ: Emitiran uživo iz dnevnog boravka Mojmire Pastorčić

Zbog trenutne situacije promijenio se način na koji cijeli svijet funkcionira u svim svojim granama, a jedna od njih je i novinarstvo, pa se današnji RTL Direkt emitirao iz studija postavljenog u dnevnom boravku voditeljice i urednice Mojmire Pastorčić

Zbog trenutne situacije promijenio se način na koji cijeli svijet funkcionira u svim svojim granama, a jedna od njih je i novinarstvo, koje je posljednjih tjedana važnije nego ikad prije. Pravovremene i točne informacije, lišene bilo kakvog senzacionalizma, postale su imperativ u vrijeme pandemije koronavirusa, a upravo to svojim gledateljima donosi informativni program RTL-a.

Informativna emisija iz dnevnog boravka

Kako bi se među novinarima, snimateljima i ostatkom tehničke ekipe smanjila mogućnost širenja zaraze, radne zadatke vezane uz proizvodnju informativnog programa te prikazivanje formata na svim kanalima RTL-a obavljaju dva tima, Crni i Crveni, koji se ne viđaju i rade u smjenama od tri dana. S obzirom na to da je RTL kao medijska kuća uvijek prednjačila u inovativnom smislu – i sadržajno i tehnički – tako je omogućeno da se prvi put u Hrvatskoj jedna informativna emisija na nacionalnoj televiziji prikazuje uživo iz nečijeg dnevnog boravka.

Današnji RTL Direkt emitirao se iz studija postavljenog u dnevnom boravku voditeljice i urednice Mojmire Pastorčić. Prema uzoru na megapopularne strane late night showove kakve rade, primjerice, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, i RTL Direkt dobio je svoje “kućno izdanje”, ali sadržaj koji je priznat te nagrađivan i od struke i od gledatelja – ostaje isti.

“Vjerojatno ste primijetili da ovaj ‘Direkt’ ipak izgleda malo drukčije nego inače. Vili Beroš nije bio pokraj mene nego u drugom studiju, niste vidjeli stol koji inače vidite, slike iza mene nisu bile baš raskošne kao inače, možda je i zvuk malo drukčiji. To je zato što ovaj studio nije u Krapinskoj 45 – nego u mom dnevnom boravku“, kazala je Mojmira na kraju RTL Direkta te dodala kako je cijeli novi studio u njezinu boravku postavljen u rekordno kratkom vremenu uz sve mjere sigurnosti.

RTL Direkt ide dalje

“Sljedeća je tri dana na rasporedu Crni tim, a s obzirom na to da ja radim u Crvenom timu, ne smijem im se približiti. Uz to, gledamo prema naprijed – želimo biti sigurni da, bez obzira na to koliko bude oboljelih i koliko ovo bude trajalo – Direkt ide dalje”, poručila je Pastorčić.

Gledatelji kao i dosad, od ponedjeljka do četvrtka u 22:15 na RTL-u, mogu očekivati drukčiji pogled na sve najvažnije političke i društvene vijesti uz razne goste koji daju svoj obol svakodnevnim pričama.