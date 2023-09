Odličnim partijem i nizom panela i predavanja u ispunjenim dvoranama stare rovinjske Tvornice duhana započelo je 16. izdanje najboljeg Weekenda u godini. Najveći regionalni festival industrije komunikacije, medija i poslovanja, pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe, ove godine okuplja 200-injak panelista i predavača, vodećih regionalnih i svjetskih stručnjaka. Rovinj je tako ponovno postao centar networkinga, najnovijih trendova i odlične zabave otvorene senzacionalnom DJ postavom - Gregom Willsonom, Ianom Pooleyem, Antoniom Zuzom powered by Jutarnji list & Peti Kupe koji su, uz DJ Bondžu, zagrijali rovinjsku publiku i zabavom do ranojutarnjih sati otvorili Weekend16. Petak obilježava red zabave, atraktivnih predavanja i panela uz aktualne teme i dinamične promjene u svim područjima kreativnog biznisa.

“Ni nakon 16 godina nije mi dosadilo vidjeti nasmijane sudionike Weekend Media Festivala. Ovaj Weekend posvetili smo temi promjena koje pokreće AI, a ujedno služi i kao premijera našeg HR.Weekenda. Želim svima toplu dobrodošlicu na najbolji program Weekenda dosad”, izjavio je Tomo Ricov, direktor programa Weekenda. Direktor Weekenda Boris Kovaček najavio je niz vrhunskih predavača, odlične panele i još bolju zabavu koja je zagarantirana u staroj Adrisovoj Tvornici duhana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na panelu TV survival kit voditeljica i kreativna producentica RTL-a Antonija Blaće, voditelj i producent HRT-a Joško Lokas i voditeljica Nove TV Mia Kovačić, uz moderatora Petra Štefanića, zaključili su kako je televizija i dalje nezamjenjiva te uživa visok kredibilitet, što potvrđuje i činjenica da je ona prvi medij kojem se obraćamo u kriznim situacijama. Panel Love is in the ear nas je podsjetio da je upravo zvuk medij koji najviše potiče emocije. Reklamna legenda Cannes Lions Festivala Ralph van Dijk proveo je punu dvoranu kroz tajanstveni svijet zvuka i njegovu moć infiltriranja brendova u svijest pojedinaca, ali i još važniju - kolektivnu svijest.

Veliku je pažnju privuklo predavanje Davida Silvermana, konzultanta, producenta, animatora i redatelja kultne serije Simpsons, koji je panelom Fenomen Simpsona u razgovoru s Danijelom Bilićem otkrio sve o kulturnom fenomenu i što se krije iza glasovitog uzvika “DOH!”. Također, otkrio je da mu je najdraži lik Crusty klaun. “Njegov nastup i pisanje potpuno su izvan okvira i to je nešto što mi je uvijek bilo najdraže animirati”, rekao je Silverman.

A o kulturi je bilo riječi na panelu Pošto kila kulture? koji je odgovorio na pitanja može li trap zamijeniti klasičnu glazbu te kako kulturu u Hrvatskoj i regiji pretvoriti u izvozni proizvod. Predrag Grubić, direktor korporativnih komunikacija Adris grupe, Ive Hraste-Sočo, intendantica HNK u Zagrebu, Matej Meštrović, jedini hrvatski pijanist i kompozitor koji je imao svjetsku praizvedbu u Carnegie Hallu, Vesna Karuza Podgorelec, urednica HRT-a i moderator prof. dr. sc. Božo Skoko zaključili su da je važno čuvati kulturni identitet i tradiciju, ali istovremeno moramo razvijati kulturnu industriju koja može privući međunarodnu pažnju. “Živimo u vremenu ambalaže koja prezire sadržaj”, poentirao je Grubić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslovni svijet Weekenda donosi i uspješne hrvatske priče. Dvojica ambicioznih lidera, operativni direktor Sofascore Ivan Belišić i osnivač i direktor tvrtke Span Nikola Dujmović, uz moderatora Damjana Rudeža, direktora Sunset Sports Media Festivala podijelili su uvid u svoj zavidan poslovni put te na panelu Kako ostati neovisan? pokušali objasniti zašto su odlučili ostati neovisni. “Kako se oduprijeti? Vrlo jednostavno - nemojte to napraviti. Nemojte se prodati”, zaključili su panelisti i oduševili publiku.