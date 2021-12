Neizvjesna je bila predsjednička utrka u Čileu. Na kraju je nakon dva kruga, s više od 55 posto glasova slavio ljevičar hrvatskih korijena Gabriel Boric. Sa svojih 35-godina postao je najmlađim predsjednikom Čilea u povijesti.

"Klimatske promjene, dragi sunarodnjaci, nisu izmišljene. One su ovdje i imaju različit utjecaj na naše živote i buduće generacije… Ne želimo više projekte koji uništavaju naš Čile, koji kupuju i uništavaju naše zajednice", poručio je Boric razdraganom mnoštvu i obećao širenje socijalnih prava, uvođenje većih poreza bogatima te jednakost u društvu.

'Imao je ambicije promijeniti društvo'

Vrhunac njegova političkog angažmana je postala pobjeda nad protukandidatom, desničarem zvanim "Čileanskim Trumpom", Joseom Antoniom Kastom. Put do tog uspjeha, Boric je započeo još kao vođa studentskih prosvjeda 2011. za bolje i pristupačnije obrazovanje. Tri godine kasnije ušao je u Zastupnički dom. Sad obećava promjene koje građani traže još od 2019. Naime, tada je predsjednik Sebastian Pinera obećao izmjene Ustava, koje će biti izglasane u Boricevu mandatu.

"Mislim da nije imao ambicije biti predsjednik, ali je imao ambicije sudjelovati u javnoj službi i promijeniti naše društvo, dati prava onima koji su zakinuti. Bio je takav od malih nogu", rekao je njegov otac Luis Javier Boric Scarpa.

Bračka strana

Kako mu i prezime sugerira, predsjednik Boric vuče korijene iz Hrvatske, točnije s otoka Ugljana. Njegovi su pradjed i prabaka odatle emigrirali u Čile prije 124 godine. No, Boric vuče korijene i s Brača.

"Ja znam ovu bračku stranu, jer se često puta baš zbog te ženske linije nekako zanemari ta strana. Njegova prabaka je iz Pučišća na otoku Braču, bilo je četvero braće i jedna sestra koje su jedno za drugim svi krenuli u Južnu Ameriku. Dvoje je otišlo u Punta Arenas u Čile i njegova prabaka Marijana ostala je tamo. Gabriel i njegov brat Simon su bili u Hrvatskoj i susreli su se s mojim nećakinjama", otkrila je za RTL Boriceva rođakinja, televizijska novinarka i sveučilišna profesorica Tena Perišin.

Ispunio obećanje

Gabriel nije zaboravio svoje hrvatske korijene, pa je 2010. s bratom posjetio Ugljan. Htio je vidjeti pradjedovu kuću. Njegovi su rođaci ponosni što je upravo on postao predsjednikom. Proveli su cijelu noć čekajući rezultate i prisjećajući se obećanja kako će jednog dana postati predsjednikom Čilea.

"Evo ovdje smo se šetali baš ovdje. Tu smo bili na pizzi pa je on pričao kako će biti. Pa je rekao da će on postati predsjednik, pa smo se mi smijali na to. Na kraju se to tako i dogodilo", kazao je Boricev rođak Domagoj Kombura.

Tako je Gabriel prije 11 godina znao da že biti dika i ponos Čilea, ali i Ugljana.