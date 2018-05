AKO JE VJEROVATI RONKU, BERNARDIĆA ČEKA PAKAO: ‘Učinit ću sve da ode, povezat ću se i s crnim vragom’

‘Još u Crikvenici sam tražio da se izbaci iz stranke, ali to Zoran Milanović nije htio staviti na dnevni red. E, sad kažu da su me trebali podržati, ali sad je kasno.’

Nakon što je 12 članova požeškog SDP-a podnijelo ostavku, jedan od njih, Zdravko Ronko, za 24 sata je rekao da će učiniti sve kako bi se Davor Bernardić maknuo s čela SDP-a.

Ronko: ‘Glasat ću za ostanak Vlade’

‘Ako treba, povezat ću se i s crnim vragom. Glasat ću za ostanak Vlade’, rekao je Ronko nakon ostavke, koju je obrazložio ‘Bernardićevom zločinačkom destrukcijom’. Dodao je da već godinu dana vodi borbu protiv Bernardića, kojem je rekao da je on stvarao stranku, pa će ju on, ako treba, i rasturiti’. Kasnije je objasnio da je to trebala biti poruka Bernardiću da se gubi iz stranke, no on nije otišao.

‘Još u Crikvenici sam tražio da se izbaci iz stranke, ali to Zoran Milanović nije htio staviti na dnevni red. E, sad kažu da su me trebali podržati, ali sad je kasno’, objasnio je Ronko i dodao da će se vratiti u SDP čim Bernardić ode jer je to jedina stranka za njega, a dodaje i da nikad neće dopustiti koaliciju s HDZ-om. Jedini način da se sve spasi jest taj da se makne Bernardića iz SDP-a, ističe Ronko.

Hajdaš Dončić: ‘Oni koji žele mijenjati SDP, neka ga mijenjaju iznutra’

Ronkov je postupak komentirao i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, rekavši da je čudno to što je Ronko najprije rekao da odlazi iz stranke kako ona ne bi ušla u koaliciju s SDP-om, a zatim kaže da će podržati aktualnu vladu. ‘Nadam se da si to čovjek nije dopustio u ove svoje seniorske političke dane. Ali, živi bili pa vidjeli’, kaže Hajdaš Dončić.

O Bernardiću kaže da je on legalno izabrani predsjednik stranke te dodaje da će odlasci iz stranke uskoro prestati.

‘Ja pozivam sve članve SDP-a da ukoliko žele mijenjati SDP, neka ga mijenjaju iznutra. Iz ove skupine moram izdvojiti Miranda Mrsića koji nije svojevoljno izašao iz stranke. Dakle moraju ostati i boriti se. SDP je široka stranka, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vi znate da sam ja puno puta bio kritičan prema Bernardiću i zbog toga nisam imao problema. SDP je široka stranka u kojoj možete imati svoje stavove u formalnim sastancima a ne u medijima i na taj način skupljati političke poene za budućnost’, kaže Hajdaš Dončić za Vijesti.hr.

Mrsić: ‘Pleština svoje ideje nije mogla ostvariti kroz ovakav SDP’

Da je odlazak 12 članova velik udarac za stranku, smatra Mirando Mrsić, koji je iz SDP-a izbačen ranije. Osvrnuo se i na navode o odlasku Dijane Pleštine, udovice utemeljitelja stranke Ivice Račana.

‘To su ljudi koji su SDP stvarali u dijelu Hrvatske u kojoj nije bilo lako biti SDP-ovac. Iako nije bila članica predsjedništva, Dijana Pleština dala je veliki doprinos SDP-u, pogotovo na polju humanitarnog razminiranja. Očito je da Pleština svoje ideje nije mogla ostvariti kroz ovakav SDP’, kaže Mrsić za 24 sata.