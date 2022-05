BILE SU 4 SATA U MORU NA 11 °C / Ronilac opisao napete trenutke spašavanja brodolomaca: 'Stvar se zakomplicirala jer sam se zapleo u sve te silne špage ...'

'Temperatura mora je oko 11 stupnjeva, znači jako hladno. One su se već dobro prehladile, a o psihozi nećemo ni pričati jer su one cijelo to vrijeme bile u mraku, njihov prvi kontakt je bila moja podvodna lampa'