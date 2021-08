Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije, prokomentirao je za televizijski postaju N1 porast broja zaraženih koronavirusom.

"Povećava se broj aktivnih slučajeva što je znak pogoršanja epidemiološke situacije, ali on u Primorsko-goranskoj županiji nije skokovit”, rekao je Rončević i nastavio:

Raste broj slučajeva

"Naša županija je i dalje u zelenom, imamo kapacitet za porast broja slučajeva, ali to nije razlog za veselje. Stranci dosta paze da je epidemiološka situacija povoljna jer im je to znak sigurnosti na određenome području”, kazao je Rončević i dodao da se još uvijek očekuje dolazak njemačkih turista koji bi sezonu produžili do sredine rujna.

O početku školske godine i mogućem cijepljenju učenika rekao je sljedeće:

“Pfizerova i Modernina cjepiva registrirana su od 12. godine. Počeli smo cijepljenje tih dobnih skupina, prvenstveno onih koji su zbog bolesti osjetljivi.

Treća doza za osobe s različitim bolestima i padom imuniteta

Bio je relativno mali odaziv, odvija se po sistemu otvorenih vrata. Sustavno organiziranje cijepljenja od strane školske medicine koja će preuzeti tu ulogu još nije formalno riješeno. Nadamo se uputama koje će prije početka godine regulirati taj dio priče.

Isto tako, nadamo se da će se pravilo da potpuno cijepljeni ne idu u izolaciju nakon kontakta s oboljelim prenijeti i na djecu. Kako će to izgledati, o tome će odlučiti stručnjaci Ministarstva”, kaže Rončević.

“Za opću populaciju cijepljenje vrijedi devet mjeseci nakon dvije doze. Kod osoba s različitim bolestima primijećen je određeni pad imuniteta i za njih će se predložiti cijepljenje dodatnom dozom i prije isteka tih devet mjeseci”, istaknuo je Rončević.