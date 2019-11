ROMSKU DJECU ISPISALI SU IZ VRTIĆA U KOTORIBI, KAJTAZI: ‘Ministarstvo kasni s plaćanjem, a ništa se ne rješava. Djeca su kod kuće već tjedan dana’

Dvanaestero djece pripadnika romske nacionalne manjine ispisano je iz vrtića u Kotoribi jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja kasni s plaćanjem

Veljko Kajtazi, zastupnik romske nacionalne manjine, na konferenciji za medije rekao je danas da je iz Dječjeg vrtića u Kotoribi ispisano 12 djece pripadnika romske nacionalne manjine jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja kasni s plaćanjem vrtića, javlja N1.

“U Kotoribi je 5.11. na Svjetski dan romskog jezika Dječji vrtić donio odluku da ispiše 12 djece pripadnika romske nacionalne manjine iz vrtića. Ta djeca od tog dana 5.11. do danas ne pohađaju vrtić, iako bi pravo na pohađanje vritća trebali ostvarivati besplatno sukladno Nacionalnoj strategiji za uljučivanje Roma koju je Vlada usvojila još 2012. godine”, rekao je danas Kajtazi, zastupnik romske nacionalne manjine na konferenciji za medije.

Dodao je kako je od Ministarstva znanosti i obrazovanja jučer zatražio očitovanje, nakon čega je obaviještenda oni svoje obveze uredno podmiruju.

“MZO dva puta u pedagoškoj godini uplaćuje sredstva nastavno na zahtjev vrtića te je konkretno Dječjem vrtiću Kotoriba od 2015. godine uplaćeno ukupno 112.960,00 kuna. Prema informacijama iz MZO njihov se posljednji zahtjev iz rujna obrađuje te će iznos od 28.000,00 kuna za razdoblje rujan-prosinac 2019. godine biti isplaćen ovih dana”, naveo je.

Vrtić ne može funkcionirati

Roberto Ujlaki, zamjenik načelnika Općine Kotoriba, rekao je za N1 da nisu u pitanju samo djeca romske nacionalnost.

“Odluka je išla svim roditeljima koji nisu platili vrtić za dva mjeseca. No, Ministarstvo, koje plaća vrtić za romsku nacionalnu manjinu nije platilo. Vrtić tako ne može funkcionirati, mi ne možemo platiti režije, plaće…Vrtić je kontaktirao Ministarstvo još u rujnu, upozorili smo ih na problem, najavili da će doći u pitanje likvidnost vrtića, no nismo dobili nikakav pisani odgovor. Oni su dvaput godišnje dosad plaćali, tražili smo da plaćaju mjesečno, ili na način da se mogu izvršiti mjesečne obveze vrtića, no odgovor nam nisu poslali”.