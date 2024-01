Značajno se pojačala potražnja za gotovinskim kreditima. Građani njima krpaju kućne budžete pa je pitanje što će biti s minusima, tim više jer su oni u periodu 'tranzicije' iz prešutnih u dopuštene, i jer je klijentima, fizičkim osobama, većinom ostavljen rok do konca lipnja ove godine da odluče hoće li svoj stari prešutni minus zatvoriti ili zatražiti njegovo pretvaranje u dopušteni, piše Novi list koji ističe kako prema podacima banaka i HNB-a do početka ove godine ni polovina građana nije to učinila.

U većini banaka građani imaju rok do konca lipnja pa se na njih apelira da dođu i odrade taj prijelaz što prije, da se ne bi našli u nezgodnoj situaciji da im se jednostrano ukine. No, banke tvrde kako će im i u tom slučaju na vrijeme ponuditi obročnu otplatu. Sad je samo pitanje čekaju li građani zadnji čas jer misle da ima vremena ili će možda iskoristiti situaciju da iz minusa konačno izađu i razduže se.

Poznato je da tko jednom u minus uđe, teško iz minusa izlazi. To je kredit koji mnogi 'vječno otplaćuju' pa normalno da bankarima nije u interesu da se minusi, tamo gdje ljudi imaju stabilne prihode, zatvaraju. Sada je za građane možda prilika za tako nešto, no opet, s obzirom na povećane troškove života, odnosno i spomenutu jagmu za gotovinskim kreditima, upitno je koliko će njih sada odlučiti srezati si minus.

Temeljem memoranduma potpisanog prije godinu i pol dana, od lanjskog lipnja provodi se 'migracija' iz tzv. prešutnih prekoračenja nazad u dopuštene, a razlika nije samo nominalna. Iako su i jedno i drugo minusi po tekućem, banke su klijente mahom prebacivale u skuplje i nesigurnije prešutne minuse. Ono što je trebala biti iznimka, postalo je pravilo, pa se oko 1,8 milijuna građana našlo na skliskom terenu prešutnih prekoračenja koje banke mogu zatvoriti kad god hoće te nabijati kamate kakve hoće.

Uočio je to HNB i zatražio spomenutu migraciju koja traje od sredine prošle do sredine ove godine i u okviru koje bi klijenti 'bezbolno' trebali prijeći iz jednog minusa u drugi, za njih barem donekle sigurniji i povoljniji, pod istim uvjetima, te jamstvo banke da u slučaju zatvaranja mogu koristiti obročnu otplatu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rastu kamatne stope, a bankama smo dužni