ROJSA UHVATILA PANIKA ZBOG ŠKORINE KANDIDATURE: ‘Iza njega stoje mračne sile’

Ljubo Ćesić Rojs smatra da iza kandidature Miroslava Škore za predsjednika države stoje ‘mračne sile’ te da je njegova kandidatura napad na predsjednicu Kolindu

Potpredsjednik Hrvatskog generalskog zbora Ljubo Ćesić Rojs komentirao je danas predsjedničku kandidaturu Miroslava Škore koji je jučer preko Facebooka objavio da kreće u utrku za Pantovčak, piše N1. Prema Rojsovu mišljenju, Škorina kandidatura je napad na aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, a glas za njega glas je za “mračne sile”, pod kojima misli na bivše predsjednike Stipu Mesića i Ivu Josipovića.

‘Žalosti me kad vidim tko ga podržava’

“Žalosti me kad sam vidio tko sve podržava mojeg prijatelja Miroslava Škoru, da ga podržavaju bivši veleizdajnici Ivo Josipović i Stipe Mesić. Svi koji budu davali glas za Škoru, to je glas za Stipu Mesića i tko zna kakve mračne sile. Toga nisu ni svjesni ljudi koje je sada uhvatila euforija. On je dobar glazbenik, ali pobijedit će aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Još će puno toga isplivati. Vidjet ćete tko će davati podršku Škori, ljudi koji žele unijeti nemir u Hrvatsku. Kojekakvi ljudi, koji su nekada i radili u Uredu predsjednice. Ja ne znam tko su ti. Vjerujem da narod vrlo dobro zna i da će prepoznati koje sve snage su nagovorile Miroslava Škoru. Kandidirao se za gradonačelnika Osijeka i nije prošao. I to mu ne treba… da te iste mračne sile kao Mesić i Josipović stoje iza njegove kandidature i da ga podržavaju. Oni predviđaju da će on ući u drugi krug i onda će tada izvlačiti kojekakav prljavi veš. Njegova kandidatura je napad na predsjednicu”, uvjeren je Ćesić Rojs.