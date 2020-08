ROJS NAHVALIO MILANOVIĆA JER SE ZAUZEO ZA NJEGA: ‘Postavio se kao pravi državnk. A Kolinda? Nešto mi je obećala, ali onda…’

“Ja sam se obratio predsjednici i donio joj dokumente o mojoj ulozi u HVO-u. A ona mi je obećala da će dati papirić predsjedniku Trrumpu. Ozbiljno…”

Nakon što je procurilo kako se Predsjednik jedini zauzeo da se Ljubo Česić Rojs skine s crne liste SAD-a, o svemu se oglasio umirovljeni general.

“Milanović me pozitivno iznenadio. Nije bilo vrata na koja ja nisam kucao, to mi je bilo stavljeno na vrat još kad sam bio zastupnik. Predsjednik kluba HDZ-a tada je bio Šeks i kad je to izašlo, ja sam htio postaviti pitanje, ali on mi nije dao da postavim u ime kluba. Ja sam ga tada htio tući. Htio sam ga za kragnu uhvatiti, htio sam ga udaviti“, u svom stilu opisuje Rojs za 24sata, i dodaje kako ni sam ne zna zašto mu je SAD blokirao imovinu.

Kaže kako je na sve strane tražio pomoć, ali uzalud.

NITKO NIJE HTIO POMOĆI BIVŠEM GENERALU OSIM PREDSJEDNIKA? Milanović se založio da se Ćesić Rojs skine s crne liste SAD-a

‘Kolinda je rekla da će turit Trumpu papirić u džep’

“Zamislite. Nitko nije htio ništa. Bio sam dvaput kod Plenkovića, on se, ajde, pokrenuo, rekao je ministrici Pejčinović Burić da vidi što je s time, ona me nazvala i rekla da će me zvati naši iz Washingtona, ali nitko me nije nazvao“, priča Rojs i dodaje kako mu je HDZ-ovka Zdravka Bušić pred svima rekla: „Nikad te nitko neće skinuti s te američke liste“. Ante Gotovina mu je savjetovao odvjetnika, no Rojs kaže da je tražio previše novaca.

Obratio se i Kolindi Grabar Kitarović.

“Ja sam se obratio predsjednici i donio joj dokumente o mojoj ulozi u HVO-u. A ona mi je obećala da će dati papirić predsjedniku Trrumpu. Ozbiljno, rekla je: ‘Ja idem u Ameriku za četiri dana, turit ću Trumpu u džep’“, prisjeća se Rojs.

Na kraju, obratio se Milanoviću.

“Ja sam to rekao i njemu, a on je odmah prihvatio i rekao svojim ljudima. Iznenadio me, za dva dana su se već raspitivali za mene u ambasadi i rečeno je da se pokrenulo sve. A što se tiče Kolinda, razočarala me strašno. Ja bih se pobio za nju, ali ovo…Da je jedan papirić napisala, a ona ništa. I što bi vi sad’ rekli?”, pita se umirovljeni general.

‘Milanović se postavio kao državnik, ostalo je lakrdija’

Na kraju, još jednom zaokružuje priču općom kritikom.

“Sinoć mi ministar Grlić Radman šalje poruku da je bio na večeri s veleposlanikom i usput razgovarao o meni. To se tako ne radi, na večeri se pričaju šale, a ne ozbiljne stvari. Ne turaju se papirići. Što se tiče Milanovića, on se postavio kao državnik, a ovo sve dosad je bila lakrdija. Jedino, ajde, moram priznati korektan razgovor s Plenkovićem, ali što ćeš kad je pustio to na tu Pejčinović Burić”, ispričao je Ljubo Ćesić Rojs.