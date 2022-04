Zamjenik predsjednika Hrvatskog generalskog zbora Ljubo Ćesić Rojs i predsjednik tog istog zbora, Marinko Krešić dvije su zaraćene strane po pitanju pomilovanja generala Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Obojica su za RTL Danas izrazili svoja mišljenja o cijeloj inicijativi.

Krešić je kazao kako je Upravni odbor generalskog zbora izvijestio o situaciji zadnja dva tjedna. "Upravo imaju sjednicu i ja sam na toj sjednici, kao odgovorna osoba i kao predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, i kako predviđa naš Statut, dao svoj mandat na raspolaganje. Ako Upravni odbor zaključi tako, ja podnosim ostavku, ako ne prihvate, nastavit ću raditi još žešće za Hrvatski generalski stol i hrvatski narod", kazao je Krešić.

Pojasnio je da je ostavku ponudio zbog cijele situacije oko pisma generala po pitanju pomilovanja Perkovića i Mustača te naglašava da to nije učinio Hrvatski generalski zbog, već pojedinac.

Rojs je kazao kako je i on dao svoj mandat na raspolaganje, a ako imaju išta što misle da je naštetilo ugledu zbora, navodi, neka ga razriješe. "Mi smo kumovi, mene bi spasilo, povukao se u mirne vode, vodio računa o sebi", istaknuo je.

Rojs: 'Na stol mi je došao potpisani dokument od Čermaka i Gotovine'

Objasnio je i redoslijed kojim je pismo potpisano, a sve se, govori, dogodilo u ponedjeljak 11. travnja, oko 10:30 sati. Na stol mu je, tvrdi, došao potpisan dokument od Čermaka i Gotovine. On ga je pročitao i kad su oni potpisali "za mene je to bio zakon", tvrdi. "Zvao sam kuma, Marinka Krešića i on je potpisao. Ovo što su priče, nije dobro da se pričaju", poručio je Rojs.

Krešić je rekao da mu i danas nije jasno kako je problem nastao. Smatra kako je Rojs pogrešno razumio rečenicu jer iz ureda odvjetnika Nobila s dva generala došli su na inicijativu dva generala, ali nije bio Rojs.

Rojs je pak upitan je li prešao granicu. "Ja sam takav", kazao je Rojs. "Ja sam rekao i neću reći da je netko drugi. Povrijedilo me da se navelo da sam ja organizator s Nobilom", istaknuo je.

Zaključuje kako Hrvatski generalski zbor nije izgubio integritet. Nastavit će s radom, radit će po statutut, on je jasan, on je ustav. "Ja ne povlačim svoj potpis, da svi povuku, ja neću", tvrdi. Povukao je pak sve što je rekao oko kuma. "Nismo se ni svadili", zaključili su, a potom se srdačno rukovali.