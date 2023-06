Zbog susreta skupine hrvatskih s generalima Armije BiH 12 generala iz Generalskog zbora poslalo je otvoreno pismo, a jedan od njih, Ljubo Ćesić Rojs, susret je prozvao i izdajom.

"Mi smo tjedan dana prije raspravljali da ide kod predsjednika Mešihata, akademika Aziza, svi smo to podržali, ali nije rekao da ide na susret s tim tzv. generalima udruženja BiH. Drugo, ako je udruženje generala BiH, tu trebaju biti i Hrvati predstavljeni i pravoslavci”, kazao je Rojs za N1, ističući kako ne zna što se dogodilo predsjedniku Generalskog zbora, " Baš to me malo razočaralo kod mog privatno i kuma Krešića koji je sigurno jako dobar čovjek ", rekao je.

Naglašava da je ovo neprihvatljivo te da će na nadležnim tijelima morati o svemu dobro raspravljati. “Skupština je odabrala predsjednika, odabrala je mene, odabrala je i 11 članova Upravnog odbora. Pokrenut ćemo da se sazove Izvanredna skupština, a za mojeg kuma bi najbolje bilo, ja bih na njegovom mjestu podnio ostavku, sazvao Skupštinu pa ako ga opet izaberu, onda ima legitmitet. Ovo je po meni veleizdaja”, rekao je Rojs.

'Tko ih je poslao? Možda onaj bradati'

“Žao mi je mog kuma, ne znam kako je nasjeo na ovu operaciju. Po Mostaru se širi priča da su poslani odozgo. Od koga? Jamčim da i njega (Krešića) i ostalu trojicu generala nisu poslali ni predsjednik Republike ni Vlade. Razgovarao sam s jednim i drugim, oni se ograđuju od toga. Možda je onaj bradati, ne znam kako ga više zovu, za mene veleizdajnik, bivši predsjendik Stjepan Mesić, on je bio u Sarajevu, on tu možda ima svoje prste. To je sramotan čin što su napravili. Svatko tko radi, taj i griješi, Moraju se ograditi se od toga, priznati da su prevareni, otići na koljena”, kazao je Rojs.