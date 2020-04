ROGLIĆ ODGOVORIO LJUTITOM RIBIĆU: ‘U demokratskom društvu dozvoljavaju se svakojake ideje, pa i komunistička’

Roglić odgovorio Ribiću: ‘Nisam Vas kvalificirao kao čovjeka koji djeluje antidemokratski a pogotovo ne protuustavno pa mi nije jasno iz čega ste to zaključili. U demokratskom društvu dozvoljavaju se svakojake ideje, pa i komunistička’

Nastavlja se užarena rasprava preko medija šefa Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića i Branka Roglića, poduzetnika i vlasnika Orbica, koji je danas poslao odgovor na Ribićevu reakciju na Roglićev komentar kako mu se čini da Ribić priziva komunizam.

Ribić se našao na meti kritika Roglića kada je na N1 komentirao nove mjere pomoći hrvatskim poduzetnicima. U slučaju novih mjera, Roglić je zadovoljan, a Ribić nezadovoljan, pa je rekao kako mu se čini da sindikalist “želi da se vratimo u komunizam, koji danas još postoji samo na Kubi i Sjevernoj Koreji.”

Ribića je taj komentar uvrijedio, pa je napisao poduži odgovor u kojemu je pokušao objasniti u čemu je sve Roglić pogriješio, a Roglić u novom odgovoru tvrdi kako ga nije opisao kao čovjeka koji djeluje antidemokratski ili protuustavno.

Komunističke ideje u demokratskom društvu

Roglićev odgovor prenosimo u cijelosti.

Poštovani gospodine Ribiću, u svojoj izjavi na N1 televiziji kazao sam da mi se čini kako u svojim izjavama u zadnje vrijeme zazivate ona vremena koja su iza nas te da su ostale još samo dvije države koje tako žive. Kuba i Sjeverna Koreja. Nisam Vas kvalificirao kao čovjeka koji djeluje antidemokratski a pogotovo ne protuustavno pa mi nije jasno iz čega ste to zaključili. U demokratskom društvu dozvoljavaju se svakojake ideje, pa i komunistička. Danas imate, u razvijenim zemljama zapada, komunističke stranke, iako su one na marginama. U Vašem pismu ste objasnili da ne spadate u tu kategoriju, što je meni potpuno dovoljno jer to nije ni moja opcija.

Što se tiče krize izazvane koronavirusom, država ne spašava kapitaliste, nego gospodarstvo (vlasnika, menadžment, sredstva za rad i radna mjesta). Onaj novac koji danas država uloži, nakon krize će kroz poreze i ostala davanja vratiti. Ako pak gospodarstvo propadne, onda nema ni realnog ni javnog sektora, a ni države. U ovom momentu krize država će se zadužiti, povećati javni dug, a onda ćemo ga svi zajedno vraćati, jer ćemo imati zdravo gospodarstvo.

U jednom se s Vama slažem: kada država dokapitalizira privatnu tvrtku, onda mora ući u vlasništvo iste, razmjerno uloženom novcu (ne preko 49%). Nakon krize, kada se za to ispune uvjeti, onda će država taj svoj vlasnički udjel prodati i povratiti naš zajednički novac.

Koliko sam ja socijaldemokrat ili ne, pokazuju rezultati Orbica u 20 zemalja. Moji radnici nisu nikada čekali svoje plaće niti 1 dan, 32 godine moga poduzetništva, a prosjek je daleko veći od drugih. Ja sam, naime, od onih poduzetnika, većine uspješnih, koji smatramo da je naš radnik najvrjednije što imamo. Oni koji tako ne misle davno su nestali u stečaju.

Poštovani gospodine Ribiću, ja i moji suradnici iz svojih domova radimo i čekaju pobjedu nad pandemijom. Ovog časa mislim na sudbinu 8500 mojih suradnika i njihovih obitelji (1200 u Hrvatskoj), koji će, nadam se, velikom većinom ostati dugoročno na svojim radnim mjestima.

S poštovanjem, Branko Roglić